రాజ్యసభ సీటుకు కాంగ్రెస్లో పెరుగుతున్న ఆశావహులు - తుదిదశకు చేరుకున్న అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ
రెండు రాజ్యసభ స్థానాల కోసం అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ - మార్చి 3వ తేదీతో నామినేషన్ల గడువు - 37 రాజ్యసభ స్థానాలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల
Published : February 25, 2026 at 7:36 AM IST
Selection Process for Two Rajya Sabha Seats : రాష్ట్రంలోని రెండు రాజ్యసభ స్థానాల కోసం అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ తుదిదశకు చేరుకుంది. వచ్చే నెల మూడో తేదీతో నామినేషన్ల గడువు ముగియనుండటంతో వీలైనంత త్వరగా అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించే అవకాశముంది. ఒక స్థానం ఏఐసీసీ కోటా కింద భర్తీ కానుండగా, మరో స్థానాన్ని రాష్ట్ర నాయకత్వ నిర్ణయానికే వదిలేసినట్లు సమాచారం. ఒకే స్థానానికే కాంగ్రెస్కు బలం ఉండగా మజ్లిస్ మద్దతుతో రెండు సీటును చేజిక్కుంచుకుంటారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల : దేశవ్యాప్తంగా 37 రాజ్యసభ స్థానాలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. రాష్ట్రంలో అభిషేక్ మను సింఘ్వీ, సురేశ్రెడ్డి పదవీ విరమణతో రెండు స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇందులో ఏఐసీసీ కోటా సీటుపై స్పష్టత కనిపిస్తోంది. రాజ్యసభలో పార్టీ తరఫున గట్టిగా మాట్లాడగలిగే, సుప్రీంకోర్టులో బలమైన వాదనలు వినిపించగల నాయకత్వం అవసరమని అధిష్ఠానం భావిస్తోంది. అందుకే అభిషేక్ మను సింఘ్వీనీ మళ్లీ రాజ్యసభకు పంపే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. పైగా ఆయన రెండేళ్లు మాత్రమే పదవిలో ఉండటంతో మరోసారి పెద్దలసభకు పంపాలని ఏఐసీసీ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికీ రెండు సీట్లకు స్పష్టత లేదు : రెండో సీటులోనూ అభ్యర్థిని బరిలో దింపాలని హస్తం పార్టీ భావిస్తోంది. ఈ స్థానంలో బీసీనా? లేక రెడ్డినా? అనే అంశంపై ప్రస్తుతానికి స్పష్టత లేదు. బీసీకి ఇస్తే మాజీ పీసీసీ అధ్యక్షుడు, పార్టీ విధేయుడు అయిన వి.హనుమంతరావుకు అవకాశం దక్కనుంది. పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొనే వీహెచ్ ముఖ్యమంత్రిని కలిసి అవకాశం ఇవ్వాలని కోరినట్లు సమాచారం. రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి కేటాయిస్తే ముఖ్యమంత్రి సలహాదారు వేం నరేంద్ర రెడ్డి పేరు కూడా వినిపిస్తోంది. మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డి ఇప్పటికే ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేని కలిసి తనకు అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు సమాచారం. మొత్తానికి ఒక సీటు జాతీయ అవసరాలకు. మరో సీటు రాష్ట్ర సామాజిక సమీకరణాలకు అవకాశం ఇవ్వాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
40 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం : అయితే రెండు సీటు పోటీపై రాజకీయ సమీకరణాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. కాంగ్రెస్కు ఒక్క సీటు గెలుచుకునే బలం మాత్రమే ఉంది. మరో సీటుకు ఇతరుల మద్దతు అవసరం పడుతుంది. ఒక్కో రాజ్యసభ స్థానానికి 40 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం. రెండు స్థానాలు కాంగ్రెస్కు దక్కాలంటే 80 మంది అవసరం. అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్కు 66 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండగా సీపీఐకి చెందిన ఒక ఎమ్మెల్యే మద్దతు ఉంది. ఎంఐఎంకు 8 మంది, బీఆర్ఎస్కు 38 మంది, బీజేపీకి 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు.
మూడు అంశాల ప్రాతిపదికగా అభ్యర్థుల ఎంపిక : బీఆర్ఎస్, బీజేపీ కలిసి పోటీ చేస్తే సవాల్గా నిలిచే అవకాశం ఉన్నా, ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఆ రెండు పార్టీలు నేరుగా కలిసే అవకాశాలు లేవు. అయితే బీఆర్ఎస్ మైనార్టీ అభ్యర్థిని బరిలో దింపవచ్చనే ప్రచారం జరుగుతోంది. అది కార్యరూపం దాల్చితే అభ్యర్థి ఎంపికలో మరింత ఆచితూచి వ్యవహరించాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది. ఈ పరిణామాల నడుమ ఎంఐఎం మద్దతు కీలకం కావడంతో ఆ దిశగా కసరత్తు కొనసాగుతోంది. మెజారిటీ గణాంకాలు, మిత్రపక్షాల మద్దతు, సామాజిక వర్గాల సమతౌల్యం—ఈ మూడు అంశాల ప్రాతిపదికగా రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ఎంపికపై కాంగ్రెస్ తుది నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఆస్తుల అంశం - కాస్త సద్దుమణిన వివాదం
మున్సిపల్ ఫలితాలపై ఖర్గే హ్యాపీ - ఎన్నికల హామీలకు కట్టుబడి ఉన్నామని ప్రకటన