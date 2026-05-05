యాక్టివ్ మోడ్లోకి అధికార కాంగ్రెస్ - పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతానికి ప్రాధాన్యత
రాష్ట్రంలో యాక్టివ్ మోడ్లోకి వచ్చిన అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ - రాజకీయంగా పునాదులను మరింత పటిష్ఠం చేసుకునేందుకు ముందుడగు - అధికార యంత్రాంగంపై పట్టు, దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొడుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ
Published : May 5, 2026 at 8:49 AM IST
Congress New Strategy on Criticism : తెలంగాణలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ యాక్టివ్ మోడ్లోకి వచ్చింది. పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణంపై దృష్టి పెట్టింది. పార్టీ పరిపాలనతో పాటు రాజకీయంగా కూడా వేగం పెంచింది. జిల్లా స్థాయి నుంచి బూత్ స్థాయి కమిటీల వరకు చకచకా పూర్తి అవుతున్నాయి. రాజకీయంగా తన పునాదులను మరింత పటిష్ఠం చేసుకునే దిశలో కదులుతోంది. పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, అధికార యంత్రాంగంపై పట్టు, ప్రతిపక్షాల దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడం, నాయకుల మధ్య సమన్వయం లాంటి అంశాలపై ప్రత్యేక కథనం.
కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ప్రస్తుతం సంస్థాగతంగా పూర్తి స్థాయి పునర్ వ్యవస్థీకరణ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. జిల్లా స్థాయి నుంచి బూత్ స్థాయి వరకు కమిటీల ఏర్పాటు చకచకా జరుగుతోంది. నియోజకవర్గ స్థాయిలో పార్టీ నిర్మాణాన్ని పటిష్ఠపరచే లక్ష్యంతో జిల్లా స్థాయిలో సమన్వయ సమావేశాలు నిరంతరం నిర్వహిస్తున్నారు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఇప్పటికే సగానికి పైగా జిల్లాల్లో పర్యటించి సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించారు. క్షేత్రస్థాయి కేడర్ను పూర్తి స్థాయిలో యాక్టివేట్ చేయడం ప్రస్తుతం పార్టీ నాయకత్వం ముందున్న ప్రధాన లక్ష్యంగా మారింది. బూత్ స్థాయిలో కార్యకర్తలకు స్పష్టమైన బాధ్యతలు అప్పగించడం, వారితో క్రమం తప్పకుండా సమీక్షలు చేయడం వంటి అంశాలు ఇప్పుడు పార్టీకి ప్రాధాన్యతగా మారాయి.
సామాజిక వ్యూహంలో కీలక అంశాలు : సంస్థాగతంగా పార్టీని బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా పార్టీ బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు మరింత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో పాటు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనే దిశలో స్పష్టమైన చర్యలు ప్రారంభించింది. నియోజకవర్గాల నాయకులతో నేరుగా సంప్రదించడం, వారి సమస్యలకు సత్వరం స్పందించి పరిష్కరించడం, వారిని పార్టీకి ముఖ్యమైన వారిగా చేర్చుకోవడం ఇవే ఇప్పుడు సామాజిక వ్యూహంలో కీలక అంశాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. వివిధ వర్గాల నేతలను ఒకే వేదికపై నిలిపి అందరూ ఒకే దిశలో ముందుకు వెళ్లాలన్న సందేశం ఇస్తున్నారు. జిల్లా స్థాయి నేతలతో వ్యక్తిగతంగా సమావేశం అవుతూ, వారి అభిప్రాయాలను నేరుగా వినడం వంటి చర్యలు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం తీసుకోవడం వల్ల పార్టీలో ఐక్యత పెరుగుతోంది. పీసీసీ అందరినీ కలుపుకుని పోవడమే లక్ష్యంగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ వస్తోంది.
సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్షలు వేగవంతం : ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకోవడం, పాలన వేగాన్ని పెంచడం వంటి అంశాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ చొరవ చూపుతోంది. పార్టీ, ప్రభుత్వం రెండూ ఒకే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగేలా సమన్వయ వ్యవస్థను పటిష్ఠం చేశారు. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శాఖల వారీగా సమీక్షలను వేగవంతం చేశారు. ప్రతి పథకానికి నిర్దిష్టమైన టైమ్లైన్ నిర్ణయించి త్వరితగతిన అమలు అయ్యేలా చొరవ చూపుతున్నారు. అమలులో ఏ మాత్రం ఆలస్యం జరిగినా వెంటనే సరిదిద్దే వ్యవస్థను ప్రభుత్వం రూపొందిస్తోంది. ఇవన్నీ ప్రస్తుత పాలనా తీరులో కనిపిస్తున్న మార్పులుగా చెప్పవచ్చు. క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వ ఫలాలు ప్రజలకు నేరుగా అందేలా చేయాలన్న సంకల్పంతో అధికార యంత్రాంగంపై ప్రభుత్వం పట్టు బిగిస్తోంది. పథకాల అమలు తీరును సమీక్షిస్తూ అధికారులకు స్పష్టమైన లక్ష్యాలు ఇవ్వడం, నిరంతర పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ఇవే ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలుగా కనిపిస్తున్నాయి.
విమర్శలకు తిప్పికొట్టే దిశలో కాంగ్రెస్ వ్యూహరచన : ప్రతిపక్షాల దూకుడుకు కళ్లెం వేయడానికి వారు చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడం, నిరాధార విమర్శలకు సమర్థంగా సమాధానం చెప్పే దిశలో కాంగ్రెస్ వ్యూహరచన చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఆశించిన స్థాయిలో స్పందించిన పార్టీ ఇప్పుడు మరింత కఠినంగా నిలబడుతోంది. ప్రభుత్వ విజయాలను, అమలవుతున్న పథకాలను ప్రజల్లోకి నేరుగా తీసుకెళ్లే కమ్యూనికేషన్ స్ట్రాటజీ కూడా రూపుదిద్దుకుంటోంది. మీడియా ద్వారా, క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తల ద్వారా ప్రజలకు నిజాలు చేరవేయడానికి ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించారు. ప్రతిపక్షాలు ఎంత దూకుడు ప్రదర్శించినా వాస్తవాలతో, అంకెలతో, క్షేత్రస్థాయి ఫలితాలతో జవాబు ఇవ్వాలనే నిర్ణయం కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గ్రౌండ్ లెవెల్లో పార్టీ పట్టు మరింత పెరగడం, పథకాల అమలు వేగం అందుకోవడం ఈ రెండూ ఏకకాలంలో జరగడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ స్థానాన్ని మరింత పటిష్ఠం చేసే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.
