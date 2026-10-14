శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో తొలిసారి జడ్పీ ఎన్నికలు - అదృష్టం ఎవరికీ దక్కేనో!
ZP Seats In Sri Satya Sai District : జడ్పీ చైర్పర్సన్ పదవి అన్రిజర్వ్డ్ కావడంతో జిల్లాలోని అన్ని సామాజిక వర్గాల నాయకులకు పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. అందరూ పోటీ పడవచ్చు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:00 PM IST
ZP Seats In Sri Satya Sai District : జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్ష పదవులకు ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు ప్రకటించింది. మొత్తం 28 జడ్పీ ఛైర్పర్సన్లలో బీసీలకు 6, ఎస్సీలకు 5, ఎస్టీలకు 3, జనరల్ మహిళలకు 7, జనరల్కు 7 చొప్పున కేటాయించారు. మొత్తం జడ్పీల్లో మహిళలకు 50 శాతం కేటాయించారు. అయితే శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాకు జనరల్ కేటగిరిని కేటాయించారు. కొత్త జిల్లా, కొత్త జిల్లా పరిషత్, మొట్టమొదటి చైర్పర్సన్ పదవి జిల్లా ఏర్పాటు తర్వాత తొలిసారిగా జరగనున్న ఈ జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు రాజకీయంగా ఎంతో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. తొలి జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్గా చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం ఎవరికి దక్కుతుందనే దానిపై ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. చైర్పర్సన్ పదవి 'అన్రిజర్వ్డ్' కేటాయించడంతో అన్ని సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ఆశావహులలో కొత్త ఆశలు చిగురించాయి.
పాలక కూటమిలో ఈ పదవి కోసం ఉన్న పోటీ దృష్ట్యా రాజకీయ సమీకరణాలు మారే అవకాశం ఉంది. కూటమిలో భాగంగా కీలకమైన జడ్పీ చైర్పర్సన్ పదవిని టీడీపీకి కేటాయించే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అయితే జనసేన పార్టీ నుంచి కూడా ఆశావహులు ముందుకు వస్తుండటంతో చివరికి ఏ పార్టీకి ఈ పదవి దక్కుతుంది, ఎవరు తొలి చైర్పర్సన్గా బాధ్యతలు చేపడతారనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ఎమ్మెల్యేల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కీలకం : జడ్పీ చైర్పర్సన్ పదవి అన్రిజర్వ్డ్ కావడంతో జిల్లాలోని అన్ని సామాజిక వర్గాల నాయకులకు పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ,బీసీ వర్గాలకు చెందిన వారు, ఇతరులు ఈ పదవి కోసం పోటీ పడవచ్చు. జిల్లాలోని కూటమి ఎమ్మెల్యేల మధ్య ఏకాభిప్రాయం సాధించడం అత్యంత కీలకం కానుంది. ఎమ్మెల్యేలు తమ సొంత నియోజకవర్గాల నాయకులకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారా లేక జిల్లా స్థాయిలో అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన అభ్యర్థికి మద్దతు ఇస్తారా అనేది వేచి చూడాలి.
మద్దతు కూడగట్టడం అత్యవసరం : జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు ప్రజల ప్రత్యక్ష ఓటింగ్ ద్వారా జరగవు. ఎన్నికైన జడ్పీటీసీ సభ్యులే చైర్పర్సన్ను ఎన్నుకుంటారు. కాబట్టి, ముందుగా జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో విజయం సాధించడం, ఆ తర్వాత సభ్యుల మద్దతును కూడగట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థుల ఎంపిక దశ నుంచే సంబంధిత పార్టీలు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.
కూటమి సర్దుబాట్లు: జడ్పీ చైర్పర్సన్ పదవి విషయంలో టీడీపీతో పాటు జనసేన, బీజేపీ అభిప్రాయాలు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఒకవేళ జడ్పీ చైర్పర్సన్ పదవి టీడీపీకి దక్కితే, వైస్-చైర్పర్సన్ పదవిని జనసేన లేదా బీజేపీకి కేటాయించే అవకాశం ఉంది. అనంతపురం, పుట్టపర్తి కేంద్రాలుగా మూడు పార్టీల అధ్యక్షులు, పరిశీలకుల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటుకు సంబంధించిన చర్చలు ఇప్పటికే జరిగాయి. రిజర్వేషన్ వివరాలు ఖరారైన తర్వాత దీనిపై మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
రాష్ట్రంలో 28 జడ్పీ ఛైర్మన్లకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు - ఉత్తర్వులు జారీ