స్పీకర్​ ముందు ఈనెల 19వ తేదీ డెడ్​లైన్ - ఆలోగా తేలనున్న పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారం!

ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారినట్లు ఆరోపణలు - ఈ నెల 19వ తేదీ లోపల స్పీకర్‌ ప్రసాద్‌కుమార్‌ నిర్ణయం - గతంలో సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు

Telangana MLAs Disqualification Applications Enquiry
Telangana MLAs Disqualification Applications Enquiry (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 4:00 PM IST

Telangana MLAs Disqualification Applications Enquiry : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పార్టీ మారినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్యేలపై ఈ నెల 19వ తేదీ లోపల స్పీకర్‌ ప్రసాద్‌కుమార్‌ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే 8 మందిపై విచారణ పూర్తి చేసి నిర్ణయాన్ని రిజర్వ్‌ చేసిన స్పీకర్‌ మరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్‌, కడియం శ్రీహరిలకు రెండు సార్లు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ల విషయమై న్యాయసలహా తీసుకుని వీలైనంత త్వరలో స్పీకర్‌ తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించనున్నారు.

సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు : తెలంగాణలో పార్టీ మారినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పది మంది ఎమ్మెల్యేలపై సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో స్పీకర్‌ ప్రసాద్‌ కుమార్‌ విచారణ నిర్వహిస్తున్నారు. పార్టీ మారినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్యేలల్లో ఖైరతాబాద్‌ నుంచి దానం నాగేందర్, స్టేషన్‌ ఘన్‌ పూర్‌ నుంచి కడియం శ్రీహరి, భద్రాచలం నుంచి తెల్లం వెంకట్రావు, రాజేంద్రనగర్‌ నుంచి టి.ప్రకాష్ గౌడ్, బాన్సువాడ నుంచి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, చేవెళ్ల నుంచి కాలే యాదయ్య, జగిత్యాల నుంచి డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్, గద్వాల నుంచి బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి, శేరిలింగంపల్లి నుంచి ఆరెకపూడి గాంధీ, పటాన్‌ చెరు నుంచి జి.మహిపాల్ రెడ్డి ఉన్నారు. ఈ పది మందిపై అనర్హత వేటు వేయాలని బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు స్పీకర్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ ఫిర్యాదుపై స్పీకర్‌ సకాలంలో స్పందించి చర్యలు తీసుకోలేదని బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యేలపై విచారణ చేపట్టాలని హైకోర్టు స్పీకర్‌ ప్రసాద్‌ కుమార్‌కు సూచించింది. ఈ ఉత్తర్వులతో సంతృప్తి చెందని బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.

రెండు నెలల సమయం కావాలన్న స్పీకర్‌ కార్యాలయం : విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు ఈ ఏడాది జులై 31వ తదీన ఆ పది మంది ఎమ్మెల్యేలపై వచ్చిన ఫిర్యాదులను మూడు నెలల్లో తేల్చాలని స్పీకర్‌ను ఆదేశించింది. దీంతో తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్‌ కుమర్‌ బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులపై విచారణ వేగవంతం చేశారు. నిర్దేశించిన మూడు నెలల గడువులోపు విచారణ పూర్తి చేయకపోవడంపై నవంబర్‌లో సుప్రీంకోర్టు మరోసారి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. కోర్టు ధిక్కారంగా పరిగణిస్తున్నట్లు పేర్కొన్న సుప్రీంకోర్టు, త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. లేదంటే తీవ్ర పర్యవసానాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని కూడా స్పీకర్‌ను హెచ్చరించింది. నోటీసులు అందుకుని స్పందించిన 8 మంది ఎమ్మెల్యేలపై విచారణ పూర్తి చేసేందుకు మరో రెండు నెలలు సమయం కావాలని స్పీకర్‌ కార్యాలయం సుప్రీంకోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ సందర్భంలోనే సుప్రీంకోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

అభివృద్ధి పనుల కోసమే సమావేశం : ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలకు చెంది ఇప్పటికే క్రాస్-ఎగ్జామినేషన్ పూర్తయింది. ఆ ఎమ్మెల్యేలపై నిర్ణయం రిజర్వ్‌ చేసిన స్పీకర్‌ ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిల విషయంలో రెండు సార్లు నోటీసులు ఇచ్చినా వివరణ ఇవ్వకుండా మరింత సమయం కావాలని కోరారు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఈ ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారలేదని తమ వాదనల్లో స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికీ తాము సాంకేతికంగా బీఆర్‌ఎస్‌లోనే ఉన్నామని వెల్లడించిన ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్‌లో అధికారికంగా చేరలేదని స్పీకర్‌కు వివరణ ఇచ్చారు. తమ నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి పనుల కోసమే ముఖ్యమంత్రితో సమావేశమైనట్లు తెలిపారు.

ఈ నెల 19వ తేదీలోగా నిర్ణయం ప్రకటించాలి : పశ్చిమ బెంగాల్ హైకోర్టు పార్టీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేపై అనర్హత వేటు పడడంతో ఇక్కడ తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేల విషయంలోనూ అదే జరిగే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ కొనసాగుతోంది. ఖైరతాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, స్టేషన్‌ ఘన్‌ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరిలు ఇద్దరు కూడా పార్టీ మారినట్లు పూర్తి ఆధారాలు బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకులు స్పీకర్​కు నివేదించడంతో వీరిపై అనర్హత వేటు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే తమ నాయకుడిపై వేటు పడితే ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు సిద్దమవుతున్నట్లు ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన గడువు కూడా ఈ నెల 19వ తేదీకి ముగియనుండడంతో ఆ లోగా స్పీకర్‌ తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాల్సి ఉంది. సుప్రీంకోర్టు నిషితంగా పరిశీలిస్తున్న ఈ వ్యవహారంలో స్పీకర్‌ నిర్ణయం కీలకం.

ఉప ఎన్నికలే వస్తే కచ్చితంగా మళ్లీ పోటీ చేస్తా : కడియం శ్రీహరి

ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లు - స్పీకర్​కు మరో 4 వారాలు గడువు ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు

