జూబ్లీహిల్స్​ ఎన్నికలో కాంగ్రెస్​ గెలుపు ఖాయం! - 20 వేల మెజార్టీ దాటడం కష్టం అంటున్న పార్టీ వర్గాలు

తమ అభ్యర్థి నవీన్‌ యాదవ్‌ గెలుపు ఖాయమని భావిస్తున్న పీసీసీ చీఫ్‌ - బీఆర్‌ఎస్​ సిట్టింగ్‌ స్థానం చేజిక్కుతుందని భావిస్తున్న మహేష్‌కుమార్‌గౌడ్‌ - సంక్షేమ పథకాలను జనంలోకి తీసుకెళ్లడంలో విజయవంతం అయ్యామని వెల్లడి

Congress on Jubileehills By election
Congress on Jubileehills By election (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 9:15 AM IST

Congress on Jubileehills By election : రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికి ​​రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్‌లో మాత్రం ఆ పార్టీకి ప్రాతినిథ్యం లేదు. అధికార పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత సికింద్రాబాద్‌ కంటోన్మెంట్‌ ఉపఎన్నిక రాగా ​​​​అక్కడ కాంగ్రెస్‌ విజయం సాధించి నగరంలో ఒక స్థానాన్ని చేజిక్కించుకుంది. ఇప్పుడు తాజాగా హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున అనుకోకుండా వచ్చిన ఉప ఎన్నికను చేజార్చుకో కూడదని ​​ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం నిర్ణయించి ​​ఇందుకోసం ముందస్తు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

జూబ్లీహిల్స్​ ఎన్నికలో కాంగ్రెస్​ గెలుపు ఖాయం! - 20 వేల మెజార్టీ దాటడం కష్టం అంటున్న పార్టీ వర్గాలు (ETV)

అందులో భాగంగా నియోజకవర్గంలో ఉన్న సామాజిక వర్గ ఓటర్లు ​​అక్కడ పరిస్థితులు తదితర అంశాలను బేరీజు వేసుకున్న ప్రభుత్వం ​​పార్టీని బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందువల్ల ఇప్పటి ​​ఉపఎన్నికతోపాటు వచ్చే జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికలకు కూడా ఉపయోగకరమని భావించింది. హైదరాబాద్‌ రాష్ట్ర ఇంఛార్జి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌​​, ​​వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, మరో మంత్రి గడ్డం వివేక్‌ వెంకటస్వామిలను ఇంఛార్జిలుగా నియమించింది. గల్లీ గల్లీ తిరిగి ప్రజా సమస్యలను గుర్తించి​​ వాటిని పరిష్కరించుకుంటూ ​​పార్టీకి బేస్‌ లేని చోట​​ క్రమంగా పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేస్తూ వచ్చారు.

బీఆర్‌ఎస్‌కు అనుకూల వాతావరణం : ప్రధానంగా వీధి లైట్లు, తాగునీరు, రహదారులు ​​ఇతర మౌలిక వసతులపై ఎక్కువ దృష్టి సారించి ఎక్కడికక్కడ పరిష్కారం చేసుకుంటూ వచ్చారు. బీఆర్‌ఎస్‌ బలమైన పార్టీ కావడం మూడుసార్లు అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన మాగంటి గోపీనాథ్‌ నియోజక వర్గం కావడం, ​​ఆయన చనిపోయాడన్న సానుభూతి ప్రజల్లో ఉండడం ​​ఇలా అనేక రకాలుగా బీఆర్‌ఎస్‌కు అక్కడ అనుకూల వాతావరణం ఉంది. దానిని అధిగమించేందుకు కాంగ్రెస్ మంత్రులతోపాటు ​​మరో 20 మంది కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్లను కూడా రంగంలోకి దించింది. 407 పోలింగ్‌బూతులను వీరు జల్లెడ పట్టారు.

మంత్రులు చర్చించి వ్యూహాలకు పదును : ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ వచ్చే వరకు ​​పార్టీ బలోపేతం కోసం జరిగిన కసరత్తు ఒక ఎత్తు అయితే ​​నోటిఫికేషన్‌ వచ్చిన తర్వాత సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌ కుమార్​ గౌడ్‌, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్‌ ​​ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కలతోపాటు సీనియర్‌ మంత్రులు ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి ఇతర మంత్రులు చర్చించి వ్యూహాలకు పదను పెట్టారు. ఎన్నికను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ​​స్వయాన ఆయననే ప్రచారం చేశారు. మరొకవైపు మొత్తం పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కకు అప్పగించారు.

రంగంలో దాదాపు వంద మంది : మొత్తం ఏడు డివిజన్లకు ఇద్దరు లెక్కన మంత్రులను ఇంఛార్జిలుగా నియమించారు. మంత్రుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్న చోట్ల ​​మల్లు రవి లాంటి సీనియర్లను నియమించారు. దాదాపు వంద మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్లు, ​​పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మహిళ కాంగ్రెస్‌, ఎన్‌ఎస్‌యూఐ, యువజన కాంగ్రెస్‌ అనుబంధ విభాగాలను కూడా ​​రంగంలోకి దించారు. అటు ఏఐసీసీ నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయి మద్దతు ఉండడంతోపాటు ​​బాధ్యతలు తీసుకున్న వారంతా శక్తి వంచన లేకుండా పని చేశారు.

48.42 శాతం ఓట్లు పోల్ : గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 48.47 శాతం ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. ఈ ఉపఎన్నికల్లో ​​55 నుంచి 60 శాతం వరకు ఓట్లు పోల్ అయ్యేట్లు చూడాలని ప్రయత్నించినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్థానిక నాయకత్వం లేక ​​సాధ్యం అవ్వలేదని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని పలు సంస్థలు తమ ఎగ్జిట్ పోల్స్‌లో స్పష్టం చేశాయి. దీంతో గెలుపుపై ధీమాతో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ​​ మెజారిటీపై డివిజన్ల వారీగా, పోలింగ్ బూతులు వారీగా తీసివేతలు, కూడికలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో 48.42 శాతం ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. ఇది 50 శాతానికి పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు ​​పార్టీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అందువల్ల మెజారిటీ కూడా ఆశించినంత రావడం లేదని​ పార్టీ అంచనా వేస్తోంది. 20 వేలకు మించి మెజారిటీ వచ్చే అవకాశం లేదని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక ఎగ్జిట్​పోల్స్​ అంచనాలు విడుదల - వివరాలివే!

