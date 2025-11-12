జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ గెలుపు ఖాయం! - 20 వేల మెజార్టీ దాటడం కష్టం అంటున్న పార్టీ వర్గాలు
తమ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ గెలుపు ఖాయమని భావిస్తున్న పీసీసీ చీఫ్ - బీఆర్ఎస్ సిట్టింగ్ స్థానం చేజిక్కుతుందని భావిస్తున్న మహేష్కుమార్గౌడ్ - సంక్షేమ పథకాలను జనంలోకి తీసుకెళ్లడంలో విజయవంతం అయ్యామని వెల్లడి
Published : November 12, 2025 at 9:15 AM IST
Congress on Jubileehills By election : రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికి రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో మాత్రం ఆ పార్టీకి ప్రాతినిథ్యం లేదు. అధికార పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఉపఎన్నిక రాగా అక్కడ కాంగ్రెస్ విజయం సాధించి నగరంలో ఒక స్థానాన్ని చేజిక్కించుకుంది. ఇప్పుడు తాజాగా హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున అనుకోకుండా వచ్చిన ఉప ఎన్నికను చేజార్చుకో కూడదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం నిర్ణయించి ఇందుకోసం ముందస్తు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
అందులో భాగంగా నియోజకవర్గంలో ఉన్న సామాజిక వర్గ ఓటర్లు అక్కడ పరిస్థితులు తదితర అంశాలను బేరీజు వేసుకున్న ప్రభుత్వం పార్టీని బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందువల్ల ఇప్పటి ఉపఎన్నికతోపాటు వచ్చే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలకు కూడా ఉపయోగకరమని భావించింది. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర ఇంఛార్జి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, మరో మంత్రి గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామిలను ఇంఛార్జిలుగా నియమించింది. గల్లీ గల్లీ తిరిగి ప్రజా సమస్యలను గుర్తించి వాటిని పరిష్కరించుకుంటూ పార్టీకి బేస్ లేని చోట క్రమంగా పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేస్తూ వచ్చారు.
బీఆర్ఎస్కు అనుకూల వాతావరణం : ప్రధానంగా వీధి లైట్లు, తాగునీరు, రహదారులు ఇతర మౌలిక వసతులపై ఎక్కువ దృష్టి సారించి ఎక్కడికక్కడ పరిష్కారం చేసుకుంటూ వచ్చారు. బీఆర్ఎస్ బలమైన పార్టీ కావడం మూడుసార్లు అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన మాగంటి గోపీనాథ్ నియోజక వర్గం కావడం, ఆయన చనిపోయాడన్న సానుభూతి ప్రజల్లో ఉండడం ఇలా అనేక రకాలుగా బీఆర్ఎస్కు అక్కడ అనుకూల వాతావరణం ఉంది. దానిని అధిగమించేందుకు కాంగ్రెస్ మంత్రులతోపాటు మరో 20 మంది కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లను కూడా రంగంలోకి దించింది. 407 పోలింగ్బూతులను వీరు జల్లెడ పట్టారు.
మంత్రులు చర్చించి వ్యూహాలకు పదును : ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చే వరకు పార్టీ బలోపేతం కోసం జరిగిన కసరత్తు ఒక ఎత్తు అయితే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కలతోపాటు సీనియర్ మంత్రులు ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి ఇతర మంత్రులు చర్చించి వ్యూహాలకు పదను పెట్టారు. ఎన్నికను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వయాన ఆయననే ప్రచారం చేశారు. మరొకవైపు మొత్తం పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కకు అప్పగించారు.
రంగంలో దాదాపు వంద మంది : మొత్తం ఏడు డివిజన్లకు ఇద్దరు లెక్కన మంత్రులను ఇంఛార్జిలుగా నియమించారు. మంత్రుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్న చోట్ల మల్లు రవి లాంటి సీనియర్లను నియమించారు. దాదాపు వంద మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మహిళ కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్యూఐ, యువజన కాంగ్రెస్ అనుబంధ విభాగాలను కూడా రంగంలోకి దించారు. అటు ఏఐసీసీ నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయి మద్దతు ఉండడంతోపాటు బాధ్యతలు తీసుకున్న వారంతా శక్తి వంచన లేకుండా పని చేశారు.
48.42 శాతం ఓట్లు పోల్ : గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 48.47 శాతం ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. ఈ ఉపఎన్నికల్లో 55 నుంచి 60 శాతం వరకు ఓట్లు పోల్ అయ్యేట్లు చూడాలని ప్రయత్నించినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్థానిక నాయకత్వం లేక సాధ్యం అవ్వలేదని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని పలు సంస్థలు తమ ఎగ్జిట్ పోల్స్లో స్పష్టం చేశాయి. దీంతో గెలుపుపై ధీమాతో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ మెజారిటీపై డివిజన్ల వారీగా, పోలింగ్ బూతులు వారీగా తీసివేతలు, కూడికలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో 48.42 శాతం ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. ఇది 50 శాతానికి పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అందువల్ల మెజారిటీ కూడా ఆశించినంత రావడం లేదని పార్టీ అంచనా వేస్తోంది. 20 వేలకు మించి మెజారిటీ వచ్చే అవకాశం లేదని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఎగ్జిట్పోల్స్ అంచనాలు విడుదల - వివరాలివే!