ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్‌, కడియం శ్రీహరికి మరోసారి అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ నోటీసులు

గతంలో ఇచ్చిన నోటీసుకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు సమయం కోరిన దానం, కడియం - అనర్హత పిటిషన్ల కేసులో ఇవాళ్టితో 8 మంది ఎమ్మెల్యేల విచారణ పూర్తి

MLA DISQUALIFICATION PETITIONS
SPEAKER ISSUES NOTICES TO MLAs (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Telangana Speaker Notices To MLAs Danam Nagender And Kadiyam Srihari : ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లకు సంబంధించి శాసనసభ స్పీకర్ దానం నాగేందర్‌, కడియం శ్రీహరిలకు మరోసారి నోటీసులు జారీ చేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌ నుంచి కాంగ్రెస్‌లో చేరినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పది మందిపై అనర్హత వేటు వేయాలని బీఆర్‌ఎస్​ పార్టీకీ చెందిన పలువురు ఎమ్మెల్యేలు స్పీకర్‌కు గడ్డం ప్రసాద్​ కుమార్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. స్పీకర్‌ సకాలంలో తమ పిటిషన్లపై చర్యలు తీసుకోలేదని, హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులో స్పష్టత లేదని నేరుగా సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు.

8 మంది ఎమ్మెల్యేలపై విచారణ పూర్తి : ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై విచారణ చేపట్టిన సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీఆర్​ గవాయ్‌ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం మూడు నెలలలోపు విచారణ పూర్తి చేయాలని స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ కుమార్‌ను జులై 31న 2025న ఆదేశించింది. దీంతో గడిచిన మూడు నెలలుగా ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై స్పీకర్‌ విచారణ చేస్తూనే ఉన్నారు. పదిమంది ఎమ్మెల్యేలకు స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్​కుమార్‌ నోటీసులు ఇవ్వగా సమాధానం ఇచ్చిన 8 మంది ఎమ్మెల్యేలపై విచారణ కొనసాగుతోంది.

ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు మరోసారి నోటీసులు : ఇప్పటి వరకు స్పీకర్‌ నోటీసులకు సమాధానం ఇవ్వని దానం నాగేందర్‌, కడియం శ్రీహరిలు తమకు మరింత గడువు కావాలని స్పీకరను కోరారు. అయితే గురువారంతో ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలకు చెందిన పిటిషన్లపై విచారణ పూర్తి కానుండడంతో ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు మరోసారి స్పీకర్‌ నోటీసులు జారీ చేశారు. తక్షణమే తాను ఇచ్చిన నోటీసులపై అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేయాలని అందులో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలకు చెందిన విచారణ ఈ రోజుతో పూర్తి కానుంది.

న్యాయసలహాలు, సూచనలు తీసుకున్న తర్వాతే నిర్ణయం : ఈ ఎమ్మెల్యేల విచారణ అనంతరం ఏలాంటి నిర్ణయం ప్రకటించాలన్న దానిపై స్పీకర్ న్యాయసలహాలు, సూచనలు తీసుకున్న తరువాత తన నిర్ణయాన్ని వెలువరించే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. నాలుగు వారాల్లోపు అంటే సరిగ్గా నెల రోజుల్లో ఈ కేసులో నిర్ణయం ప్రకటించాల్సి ఉన్నందున స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ కుమార్‌ ఎమ్మెల్యేల విచారణను వేగవంతం చేశారు.

పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు : దానం నాగేందర్​ (ఖైరతాబాద్), కడియం శ్రీహారి (స్టేషన్ ఘన్​పూర్​), పోచారం శ్రీనివాస్​ రెడ్డి (బాన్సువాడ), గూడెం మహిపాల్​ రెడ్డి (పటాన్ చెరు), అరికెపూడి గాంధీ (శేరిలింగంపల్లి), తెల్లం వెంకట్రావు (భద్రాచలం), కాలే యాదయ్య (చెవేళ్ల), బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి (గద్వాల), డాక్టర్​ సంజయ్ (జగిత్యాల), ప్రకాశ్​ గౌడ్ (రాజేంద్రనగర్) ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్​ఎస్​ పార్టీలో గెలిచి కాంగ్రెస్​ పార్టీలో చేరారు.

ఇటీవల జరిగిన విచారణలో సుప్రీంకోర్టు స్పీకర్​పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మూడు నెలల్లోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని ధర్మాసనం ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ చర్యలు చేపట్టకపోవడం కోర్టు ధిక్కరణ కిందకే వస్తుందని తెలిపింది. వచ్చే నూతన సంవత్సరం ఎక్కడ జరుపుకుంటారో కూడా తేల్చుకోవాలని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. మరో 4 వారాల సమయం కావాలని స్పీకర్​ తరఫు న్యాయవాదులు కోరగా అంగీకరించిన న్యాయస్థానం గడువునిచ్చింది. తదుపరి చర్యలు నాలుగు వారాల్లో తీసుకోవాలని సూచించింది.

