పేదలకు నాణ్యమైన ఉచిత విద్య, వైద్యం అందిస్తాం : కల్వకుంట్ల కవిత
తెలంగాణ రక్షణసేన ఐదు అంశాలను ప్రధానంగా తీసుకున్నదనన్న కల్వకుంట్ల కవిత - మీట్ ద ప్రెస్లో మాట్లాడిన కవిత - పేదలకు నాణ్యమైన ఉచిత విద్య, వైద్యం అందిస్తామని ప్రకటన
Published : May 2, 2026 at 1:39 PM IST
TRS Founder Kalvakuntla Kavitha Meet The Press : తెలంగాణ రక్షణసేన ఐదు అంశాలను ప్రధానంగా తీసుకున్నదని ఆ పార్టీ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రకటించారు. తాము అధికారంలోని వస్తే ఎంత పెద్ద జబ్బు చేసినా పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పేదలకు నాణ్యమైన ఉచిత విద్య, వైద్యం అందాలని అన్నారు. బషీర్బాగ్లో నిర్వహించిన మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమంలో కవిత మాట్లాడారు.
బ్యాక్లాగ్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని హామీ : ధాన్యం కొనుగోళ్లను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రైతులు రోజుల తరబడి పడిగాపులు గాస్తున్నారని, ధాన్యం కుప్పలపైనే రైతులు ప్రాణాలు విడుస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్న హామీల వల్ల ఉపాధి అంటే హాస్యాస్పదం అయ్యిందని తెలిపారు. తాము చెప్పే ఉపాధి కల్పన అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మాత్రమే కాదని, యువత, మహిళలు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. యువత, మహిళలను వ్యాపారులుగా తీర్చిదిద్దే ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని, రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.20 కోట్ల వరకు రుణాలు ఇచ్చే ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని అన్నారు. ప్రభుత్వాలు భర్తీ చేయని బ్యాక్లాగ్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.