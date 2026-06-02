పవన్ కల్యాణ్ పెయిడ్ ఆర్టిస్టు : మంత్రి పొన్నం
పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ రాజకీయ నాయకుల స్పందన - బీజేపీ లేదా బీఆర్ఎస్ నుంచి చిట్టీలు వస్తున్నాయా తెలియదంటూ ప్రభాకర్ ఎద్దేవా - మోదీ రాసిచ్చారు, పవన్ చదివారని జగదీశ్ రెడ్డి వ్యాఖ్య
Published : June 2, 2026 at 7:22 PM IST
Leaders Respond On Pawan Kalyan Comments : ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ రాజకీయ నాయకులు స్పందించారు. తెలంగాణకు ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ రావడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం రోజే ఇలా చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోమని తెలిపారు. గాంధీభవన్లో మీడియాతో మాట్లాడిన పొన్నం ప్రభాకర్ పవన్ పెయిడ్ ఆర్టిస్ అంటూ పునరుద్ఘాటించారు. పవన్కు బీజేపీ లేదా బీఆర్ఎస్ నుంచి చిట్టీలు వస్తున్నాయా తెలియదంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
మోదీ రాసిచ్చారు, పవన్ కల్యాణ్ చదివారు : పవన్ కల్యాణ్ మాటల్లో స్పష్టత లేదన్న బీఆర్ఎస్ నేత జగదీశ్రెడ్డి తెలివి తక్కువ మాటలు మాట్లాడడం మంచిది కాదని హితవు పలికారు. కాంగ్రెస్, జనసేన కలిసి నాటకాలు ఆడుతున్నాయని విమర్శించారు. సమస్యలను పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకుని డ్రామాలు ఆడుతున్నారని ఆరోపించారు. మోదీ రాసిచ్చారు, పవన్ కల్యాణ్ చదివారని ఎద్దేవా చేశారు.
చిరంజీవికి ఎందుకు చెప్పలేదు : తెలంగాణ ప్రజల నరదిష్టి తగిలిందని ఎవరు చెప్పారని కాంగ్రెస్ నేత అనిరుధ్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. గతంలో ప్రజారాజ్యం పార్టీ కోసం పవన్ కల్యాణ్ తిరిగారని, చిరంజీవి అంటే తమకు అభిమానం ఉందని, ఆయన పార్టీ కాంగ్రెస్లో విలీనమైందని గుర్తు చేశారు. చిరంజీవికి రాజ్యసభ టికెట్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని తెలిపారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నేతలను రక్షిస్తూ కాంగ్రెస్పై వ్యాఖ్యలు చేశారని అన్నారు. కాంగ్రెస్లో విలీనం చేయవద్దని చిరంజీవికి ఎందుకు చెప్పలేదని నిలదీశారు.