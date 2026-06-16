బీజేపీ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలి - కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్న పీసీసీ
నిరుద్యోగం, పేపర్ల లీక్, పెట్రోధరల పెరుగుదలపై ప్రణాళిక - పార్టీ సంస్థాగత పునర్వ్యవస్థీకరణపైనా దృష్టిసారించిన రాష్ట్ర పీసీసీ - ఆందోళనల కోసం ప్రత్యేక కమిటీల ఏర్పాటుకు నిర్ణయం
Published : June 16, 2026 at 6:44 PM IST
PCC Agitations againsit Modi Govt : తెలంగాణ కాంగ్రెస్ బీజేపీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజా ఉద్యమం చేపట్టేందుకు సిద్దమవుతోంది. ఆర్థిక సంక్షోభం, నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదల, నిరుద్యోగం, పరీక్ష పేపర్ల లీకేజీ వంటి అంశాలపై దేశవ్యాప్తంగా ప్రజా ఉద్యమం చేపట్టాలని ఏఐసీసీ నిర్ణయించింది. ప్రజల వద్దకు వెళ్లి సంఘీభావం ప్రకటించాలని, నాయకులంతా రోడ్డుపైకి వచ్చి జనం మధ్యలో ఉండాలని ఇప్పటికే స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేసింది. వీలైనంత త్వరలో కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించి రాష్ట్రాలకు పంపాలని కేంద్ర నాయకత్వం యోచిస్తోంది.
బీజేపీ వైఫల్యాలను నిలదీయాలి : కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని కాంగ్రెస్ జాతీయ నాయకత్వం నిర్ణయించింది. ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన రాష్ట్రాల పీసీసీ అధ్యక్షులు, పార్టీ అగ్రనేతల అత్యవసర సమావేశంలో దేశంలో తాజా పరిస్థితులపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ప్రధానంగా నిరుద్యోగం, పరీక్ష పేపర్ల లీక్, పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ ధరలతో పాటు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు భారీగా పెరగడం వంటి అంశాలపై ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పార్టీ అభిప్రాయపడింది. ఈ అంశాలనే ప్రధాన అస్త్రాలుగా చేసుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని నిర్ణయించింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనకు ప్రణాళిక : దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనల ద్వారా ఒత్తిడి పెంచేలా దాదాపు రెండు, మూడు నెలలపాటు కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని నిర్ణయించింది. వీలైనంత త్వరగా అన్ని రాష్ట్రాలకు ఈ మేరకు సమాచారాన్ని పంపించాలని ఏఐసీసీ తీర్మానం చేసింది. అందులో భాగంగా ఉద్యమం నిర్మించేందుకు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ శాఖ సిద్దమవుతోంది. పార్టీ సంస్థాగత పునర్వ్యవస్థీకరణపై దృష్టి సారించడం, సిబ్బందితో విస్తృతంగా చర్చించి ఈ ఉద్యమం కోసం ప్రత్యేకంగా కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని పీసీసీ నిర్ణయించింది.
రాష్ట్రంలోనూ ఆందోళనకు సిద్ధమవుతున్న కాంగ్రెస్ : రాష్ట్రంలో పార్టీ ఎక్కడెక్కడ బలంగా ఉంది? బలహీనంగా ఎక్కడుంది? అన్న అంశంపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి సారించనుంది. పార్టీ నిర్మాణం, ఎన్నికలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ సాధికారత, రాజకీయ వ్యవహారాలు, సంస్థాగత బలోపేతం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్లాలన్న అంశంపై వ్యూహాలు రచిస్తోంది. రాష్ట్ర, జిల్లా, బ్లాక్ స్థాయిల్లో తరచూ సమావేశాలు నిర్వహించి, నాయకుల మధ్య సయోధ్య కుదర్చాలని పార్టీ నాయకత్వం యోచిస్తోంది. సామాజిక న్యాయం లక్ష్యంగా అన్ని స్థాయిల కమిటీల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మహిళలు, యువతకు తగిన ప్రాధాన్యం కల్పించాలని ఏఐసీసీ ఇప్పటికే దిశానిర్దేశం చేసింది. పార్టీ కార్యక్రమాలను గ్రామస్థాయి వరకు విస్తరించి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలతో అనుసంధానం పెంచడమే ఈ నిర్ణయాల ప్రధాన ఉద్దేశమని పార్టీ స్పష్టం చేస్తోంది.
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