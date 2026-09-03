తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ వివాదం - బర్తరఫ్ చేయాలని గవర్నర్కు సీఎం రేవంత్ లేఖ
తక్షణం కొండా సురేఖను బర్తరఫ్ చేయాలంటూ లేఖ పంపిన తెలంగాణ సీఎం - రాజీనామాకు కొండా సురేఖ ససేమిరా అనడంతో బర్తరఫ్ నిర్ణయం - ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా చిన్నారెడ్డి కూడా తొలగింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 3:48 PM IST
Telangana Minister konda Surekha Issue : తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ బర్తరఫ్ లేఖను ఆ రాష్ట్ర సీఎం రేవంత్రెడ్డి గవర్నర్కు పంపారు. దీంతో మంత్రి కొండా సురేఖను కేబినెట్ నుంచి తొలగించడం ఖరారైంది. అంతకుముందు కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించేందుకు ఏఐసీసీ క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది. దీంతో తక్షణమే కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలంటూ తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గవర్నర్కు పంపిన లేఖలో స్పష్టం చేశారు.
ఆ లేఖకు గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ఆమోదం తెలిపితే కొండా సురేఖ మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ కానున్నారు. దీంతో ఆమె సాధారణ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగాల్సి ఉంటుంది. కొండా సురేఖను మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని కోరినా అందుకు ఆమె నిరాకరించింది. దీంతో బర్తరఫ్ చేయాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి లేఖ రాశారు. దీంతో దిల్లీలో 2 రోజుల పాటు జరిగిన నాటకీయ పరిణామాలకు తెరపడినట్లైంది.
సీఎం, కొండా కుటుంబానికి మధ్య ప్రత్యక్ష ఘర్షణ : సురేఖ న్యూఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేను కలిసి, తనపై తీసుకున్న క్రమశిక్షణా చర్యలను తీవ్రంగా ప్రశ్నించిన మరుసటి రోజే ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది. క్రమశిక్షణారాహిత్యం ఆరోపణలపై పార్టీ చర్య తీసుకోవాలనుకుంటే, ముందుగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికే 'షో-కాజ్ నోటీసు' (వివరణ కోరే నోటీసు) జారీ చేయాలని ఆమె వాదించారు. ముఖ్యమంత్రి, ఇతర కాంగ్రెస్ నాయకులపై సురేఖ కుమార్తె సుస్మితా పటేల్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో, సురేఖపై చర్యలు తీసుకుంది. ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రికి, కొండా కుటుంబానికి మధ్య ప్రత్యక్ష ఘర్షణగా మారింది.
సురేఖపై చర్యలు తీసుకునే యోచనలో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఉందన్న వార్తల మధ్య తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ తాజా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే, సురేఖ రాజీనామా చేసేందుకు నిరాకరించారు. ఒకవేళ పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయిస్తే తనను తొలగించవచ్చని సవాలు విసిరారు.
హైదరాబాద్కు తిరిగి వస్తున్న రేవంత్ : ఇదిలా ఉండగా, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన దిల్లీ పర్యటన ముగించుకుని సాయంత్రం హైదరాబాద్కు తిరిగి వస్తున్నారు. ఆయన శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి నల్గొండ క్రాస్ రోడ్స్కు చేరుకుని, అక్కడ చంచల్గూడ-సంతోష్ నగర్ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ను ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం అక్కడే జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు.
రేవంత్ రెడ్డిపై కొండా సురేఖ ఎదురుదాడి : తనను పదవి నుంచి తొలగించేందుకు ముఖ్యమంత్రి ప్రయత్నిస్తున్న తరుణంలోనే, కొండా సురేఖ రేవంత్ రెడ్డిపై ఎదురుదాడికి దిగారు. బుధవారం దిల్లీలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేను కలిసిన అనంతరం సురేఖ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, తనపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని భావిస్తే, ముందుగా పార్టీ ముఖ్యమంత్రి ప్రవర్తనను పరిశీలించాలని అన్నారు. తాను పదేళ్లపాటు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతానని రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను, అలాగే తదుపరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల అభ్యర్థుల గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆమె ప్రశ్నించారు. "నాకు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసే ముందు, అది ముఖ్యమంత్రికి జారీ చేయాలి" అని ఆమె అన్నారు.
కీలక పదవుల్లో మార్పులు : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కీలక పదవుల్లో కూడా మార్పులు చేసింది. ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్ష పదవి నుంచి జి. చిన్నారెడ్డిని తొలగించి, ఆ స్థానంలో హైదరాబాద్ మాజీ మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మిని నియమించారు. అలాగే, తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ నూతన చైర్పర్సన్గా నెరెళ్ల శారద నియమితులయ్యారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో క్రమశిక్షణకు సంబంధించిన వివాదం నడుస్తున్న తరుణంలో ఈ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే టి. మేఘా రెడ్డిపై చేసిన వ్యాఖ్యల కారణంగా చిన్నారెడ్డి కూడా విమర్శల పాలయ్యారు.
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