కమీషన్ల కోసమే ఇప్పుడు కాళేశ్వరానికి మరమ్మతులు : కవిత
కాళేశ్వరాన్ని వినియోగంలోకి తేవాలని నిర్ణయించడాన్ని స్వాగతిస్తున్నానన్న కవిత - రెండున్నరేళ్లు దారుణంగా వ్యవహరించి పంటలు ఎండబెట్టారని విమర్శ - కమిషన్ల కోసమే మరమ్మతులు చేస్తున్నారని వ్యాఖ్య
Published : April 10, 2026 at 10:32 PM IST
Kavitha on Kaleshwaram Project Repair works : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు మరమ్మతులు చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలనే ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లుగా తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత తెలిపారు. అయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో మరమ్మతులు చేస్తుందని తాను అనుకోవట్లేదని వ్యాఖ్యానించారు. గత రెండున్నరేళ్లుగా కర్కశంగా వ్యవహరించి పంటలను ఎండబెట్టారని ఆక్షేపించారు. కేవలం కమీషన్ల కోసమే మరమ్మతులు చేస్తామంటున్నారని ఆమె ఆరోపించారు.
పురపాలకశాఖలో తీవ్రమైన అన్యాయం జరుగుతోంది : మున్సిపల్ శాఖలో తీవ్రమైన అవినీతి జరుగుతోందని కవిత ఆరోపించారు. హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో బీఆర్ఎస్ హయాంలో 485 కోట్ల పనులు నామినేషన్ పద్ధతిన ఇచ్చినట్లే రేవంత్ రెడ్డి కూడా అదే ఒరవడిని కొనసాగిస్తూ 1148 కోట్లు నామినేషన్ పద్ధతిన ఇచ్చారని మండిపడ్డారు. నామినేషన్ పద్ధతిన ఇవ్వవద్దని అధికారుల కమిటీ 2023లో ఇచ్చిన నివేదికకు విరుద్ధంగా నామినేషన్ పద్ధతిన పనులు ఇవ్వడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని అన్నారు. ఏ పని అయినా టెండర్ ప్రకారమే చేయాలని కవిత డిమాండ్ చేశారు. అర్బన్ ఫారెస్ట్రీ విభాగంలో అవినీతి పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోందని ఆరోపించారు. ఓఆర్ఆర్ లీజు విషయంలో ఒక కంపెనీపై సిట్ వేశారని, నివేదిక ఇంకా రాలేదన్నారు.
రియల్ఎస్టేట్ వారిని వేధించడం మానుకోవాలి : ఓఆర్ఆర్లో భద్రత లేదని, ప్రమాదాలకు బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారని కవిత ప్రశ్నించారు. రియల్ ఎస్టేట్ వారిని వేధించడం మానుకోవాలని లేదంటే ఈడీకి ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. రియల్ ఎస్టేట్ కోసం ఫ్యూచర్ సిటీ పేరుతో హైదరాబాద్కు నష్టం చేయవద్దని అన్నారు. పాత జనాభా లెక్కల ప్రకారం మహిళా రిజర్వేషన్లు చేయడం అన్యాయమన్న కవిత 2027 సెన్సస్ వరకు ఆగకపోవడం ద్వారా బీజేపీ పార్టీ బీసీ వ్యతిరేకి అని మరోమారు స్పష్టమైందని ఆరోపించారు. ముసాయిదా బిల్లు వచ్చాక అధ్యయనం చేస్తామని అవసరమైతే దిల్లీ వెళ్తామని కవిత తెలిపారు. ఈ నెల 25 వ తేదీన పార్టీ ఆవిర్భవ కార్యక్రమం కోసం 21 కమిటీలు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపిన కవిత 500 మందితో వాలంటీర్లు అందుబాటులో ఉంటారని అన్నారు.
ధర్మపురి అర్వింద్ ఎవరో నిజామాబాద్ ప్రజలు కూడా మర్చిపోయారని, ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతారో ఆయనకే తెలియదని కవిత మండిపడ్డారు. పురుష అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నారని, ఇంకోసారి ఇలా మాట్లాడితే సహించే ప్రసక్తే లేదని ఘాటుగా స్పందించారు. తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు స్వతంత్రంగా ఆలోచించే శక్తి ఉన్నవారని, తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాటుదేలి ప్రజల కోసం పనిచేయడానికి వస్తున్న ఆడబిడ్డనని కవిత తెలిపారు. ఎవరో నడిపిస్తే పార్టీ అని మాట్లాడడం తగదని అన్నారు.
