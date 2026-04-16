మహిళా బిల్లుకు డీలిమిటేషన్ బిల్లు లింక్ చేయటం పెద్ద కుట్ర : కవిత

తెలంగాణకు ప్రాధాన్యం తగ్గిస్తే ఊరుకునేది లేదన్న కవిత - మహిళల భుజాలపై తుపాకీ పెట్టి బిల్లును కాల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 16, 2026 at 11:09 AM IST

Kavitha On delimitation Bill : మహిళా రిజర్వేషన్లకు, డీలిమిటేషన్ బిల్లును లింక్ చేయటం పెద్ద కుట్ర అని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ఆరోపించారు. పార్లమెంట్​లో 3.13 శాతంగా ఉన్న తెలంగాణ ప్రాతినిథ్యం, డీలిమిటేషన్ తర్వాత కూడా అంతే ఉండాలన్నారు. తెలంగాణకు రాజకీయ ప్రాధాన్యత తగ్గితే ఊరుకునేది లేదని, మరో తెలంగాణ ఉద్యమం పుట్టుకొస్తుందని హెచ్చరించారు. మహిళల బిల్లులో బీసీ సబ్‌ కోటా సైతం ఉండాలని డిమాండ్ చేశారు. పార్లమెంట్‌లో ఇవాళ మహిళా బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోందని, ఇది మహిళలకు చాలా ప్రత్యేకమైన రోజుగా అభివర్ణించారు.

మహిళా బిల్లు, డీలిమిటేషన్ అనేవి రెండు వేర్వేరు అంశాలని కవిత పేర్కొన్నారు. మహిళ బిల్లును ఇప్పటికే పాస్ చేశారని గుర్తు చేశారు. మహిళల భుజంపై తుపాకీ పెట్టి డీలిమిటేషన్ అంశాన్ని కాల్చాలని కేంద్రం భావిస్తోందని ఆరోపించారు. నియోజకవర్గాలను 50 శాతం పెంచుతామనడం బాగానే ఉందని, కాకుంటే బిహార్ వంటి రాష్ట్రాలకే అది ప్రయోజనం చేకూర్చి చిన్న రాష్ట్రాల రాజకీయ ప్రాధాన్యాన్ని తగ్గిస్తుందని అన్నారు. ఇప్పటికే కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు రావటం లేదని, ఏ ప్రాజెక్టుకూ జాతీయ హోదా ఇవ్వటం లేదని తెలిపారు. అలాగే మహిళా బిల్లుకు బీసీ సబ్ కోటాను లింక్ చేయాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నానన్నారు.

