నా నాలుగేళ్ల ఆవేదన తీరింది - అందుకే శ్రీవారి మొక్కులు తీర్చుకున్నా : కవిత
కుటుంబ సభ్యులతో శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కల్వకుంట్ల కవిత - కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో శ్రీవారికి మొక్కులు - రాబోయే రోజుల్లో రాజకీయ పార్టీని స్థాపించనున్నట్లు వెల్లడి
Published : March 6, 2026 at 4:28 PM IST
Kalvakuntla Kavitha Visit Tirumala : తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు తిరుమల వెళ్లారు. తిరుమల దేవస్థాన అధికారులు కవితకు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. కవిత కుటుంబ సమేతంగా స్వామివారి అభిషేక సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత ఆలయంలోకి వెళ్లి శ్రీవారిని పూజించి, మొక్కులు చెల్లించారు. దర్శనం చేసుకున్నాక రంగనాయకుల మండపం దగ్గరకు వెళ్లారు. అక్కడ పండితులు వారికి ఆశ్వీర్వచనం చేసి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో తిరుమల దర్శనానికి : ఈ సందర్భంగా కవిత మాట్లాడారు. స్వామివారి కృపతో గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా పడుతున్న ఆవేదన తీరిందని కవిత పేర్కొన్నారు. సత్యం, న్యాయం, ధర్మం తనవైపే ఉందని చెప్పారు. ఈ విషయం తాను ముందు నుంచీ చెప్తున్నానని, ప్రస్తుతం ఆ మాటలే అక్షరాలా నిజమయ్యాయని గుర్తు చేశారు. ఇటీవల కోర్టు తనకు మద్యం కేసులో క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో మొక్కులు చెల్లించేందుకు తిరుమలకు కాలినడకన వచ్చినట్లు తెలియజేశారు. దీంట్లో కేసులను పెట్టేందుకు, ఛార్జిషీట్ వేసేందుకు ఇంకా ఏమీలేదని కోర్టు తెలిపిందని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. సీబీఐ అధికారిపై విచారణకు ఆదేశించాలని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందని కవిత స్పష్టం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మహిళలు, ఆంధ్ర ప్రజలు తనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని గమనించారని గుర్తు చేసుకున్నారు.
తెలంగాణ ప్రజలకు అండగా ఉండేందుకు రాబోయే రోజుల్లో రాజకీయ పార్టీని స్థాపించనున్నట్టు కవిత వెల్లడించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకున్నానన్నారు. తిరుపతి అలిపిరి మెట్ల మార్గం ద్వారా జాగృతి శ్రేణులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కవిత తిరుమలకు చేరుకున్నారు. తాను కొత్తగా పెట్టబోయే పార్టీకి శ్రీవారి ఆశీస్సులు సంపూర్ణంగా ఉండాలని కోరుకున్నానని కవిత తెలిపారు.
"గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా కక్షపూరితంగా కేంద్రప్రభుత్వం పెట్టిన కేసులతో నానా అవస్థలు పడ్డాం. ఆ సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మహిళలు, ఆంధ్ర ప్రజలు నాకు జరిగిన అన్యాయాన్ని గమనించారు. ఇప్పుడు కోర్టు నాకు అద్భుతమైన తీర్పును జారీ చేసింది. నాకు క్లీన్చిట్ను అందజేసింది. ఈ విషయంలో కేసులను పెట్టేందుకు, ఛార్జిషీట్ వేసేందుకు ఇందులో ఇంకా ఏమీలేదని కోర్టు తెలిపింది. అలాగే సీబీఐ అధికారిపై విచారణకు ఆదేశించాలని కూడా కోర్టు తీర్పును ఇచ్చింది. అది హర్షణీయం. ఈ కేసుపై కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో శ్రీవారికి మొక్కులు చెల్లించేందుకు వచ్చాను. రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ ప్రజలకు అండగా ఉండేందుకు రాజకీయ పార్టీ స్థాపించబోతున్నాను. దానికి శ్రీవారి ఆశీస్సులు సంపూర్ణంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను ఎప్పుడు తిరుమలకు వచ్చినా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు బాగుండాలని కోరుకుంటాను. రాష్ట్రాలుగా మనం విడిపోయినా, ప్రజలుగా మనం ఎప్పటికీ కలిసుండాలి" -కవిత, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు
