హైకోర్టు ఇచ్చిన నోటీసులపై స్పందించిన ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్
అనర్హత కేసులో దానంకు క్లీన్ చిట్ రావడంపై వ్యతిరేకంగా పిటిషన్ వేసిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి
Published : March 24, 2026 at 2:18 PM IST
High Court issued Notices to MLA Nagender : హైకోర్టు ఇచ్చిన నోటీసులపై ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ స్పందించారు. హైదరాబాద్ ఆదర్శ్నగర్లోని ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో లబ్ధిదారులకు కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో దానం పాల్గొన్నారు. ఇటీవల దానం అనర్హత కేసులో స్పీకర్ క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి హైకోర్టులో ఫిటిషన్ దాఖలు చేశారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఒకటేనని ఈ పిటిషన్తో తేలిందని దానం ఎద్దేవా చేశారు.
''నేను పేపర్లో చూశాను. నాకు ఇంకా నోటీసులు అందలేదు. నోటీసులు వచ్చాక అడ్వొకేట్తో సంప్రదించి సమాధానం ఇస్తాను. ఈ కేసులో బీజేపీకి ఎలాంటి సంబంధం ఉందో నాకే అర్థం అవ్వడం లేదు. పార్లమెంట్లో స్పీకర్ ఇచ్చిన నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించొద్దని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్షా ప్రకటించారు. కానీ ఆ విషయం గురించి రాష్ట్ర బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డికి తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు'' - దానం నాగేందర్, ఎమ్మెల్యే
స్పీకర్ ఉత్తర్వులు సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్ : అనర్హత పిటిషన్లకు సంబంధించిన వివాదంలో ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్కు, స్పీకర్ కమ్ ట్రైబ్యునల్కు సోమవారం హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. నాగేందర్పై ఉన్న అనర్హత పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ స్పీకర్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్, జస్టిస్ జి.ఎం మొహియుద్దీన్లతో కూడిన ధర్మాసనం సోమవారం విచారణ చేపట్టింది. అయితే దీనిపై పిటిషనర్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది కె.వివేక్రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ దానం నాగేందర్పై వేసిన పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ స్పీకర్ ఇటీవల తీర్పు వెలువరించారని, పలు లోపాలకు పాల్పడ్డారన్నారు. బీఆర్ఎస్ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న నాగేందర్ లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేశారని, బీఆర్ఎస్కు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేశారన్నారు.
విచారణ ఏప్రిల్ 16కు వాయిదా : ఈ కేసులో బిహార్కు చెందిన మహాచంద్రప్రసాద్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం మరో పార్టీ తరఫున నామినేషన్ దాఖలు చేసినట్లయితే స్వచ్ఛందంగా పార్టీ సభ్యత్వాన్ని వదులుకున్నట్లు భావించాలన్నారు. అలాగే భూపతిరెడ్డి కేసులో కూడా ఇదే హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పును స్పీకర్ విస్మరించారన్నారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పును పరిగణనలోకి తీసుకుని త్వరగా తేల్చారని కోర్టును కోరారు. దీంతో ట్రైబ్యునల్ హోదాలో స్పీకర్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాదిగా రెండో ప్రతివాది నాగేందర్ కౌంటరు దాఖలు చేయాలనగా పిటిషనర్ న్యాయవాది అభ్యంతరం చెబుతూ గతంలో స్పీకర్ చెప్పిన పలు సందర్భాల్లో కౌంటరు దాఖలు చేశారన్నారు. వాదనలను విన్న ధర్మాసనం దానంకు నోటీసులిస్తూ విచారణను ఏప్రిల్ 16కు వాయిదా వేసింది.
హైకోర్టు ఇచ్చిన నోటీసులపై నాగేందర్ స్పందన : హైకోర్టు ఇచ్చిన నోటీసులపై ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి దానం నాగేందర్ స్పందిస్తూ పార్లమెంట్లో స్పీకర్ ఇచ్చిన నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించొద్దని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్షా ప్రకటించారు. కానీ ఆ విషయం గురించి రాష్ట్ర బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డికి తెలుసో లేదో అని దానం నాగేందర్ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అనర్హత కేసులో స్పీకర్ క్లిన్ చిట్ ఇవ్వడంతో మహేశ్వర్ రెడ్డి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దానిపై ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్కు, స్పీకర్ కమ్ ట్రైబ్యునల్కు హైకోర్టు జారీ చేసింది. హైదరాబాద్ ఆదర్శనగర్లోని ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో సీఎంఆర్ఎఫ్, కల్యాణ లక్ష్మీ, షాదీ ముబారక్ చెక్కులను లబ్ధిదారులకు అందజేసిన అనంతరం దానం నాగేందర్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
