కాంగ్రెస్లో నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీకి కసరత్తు - సీఎంతో పీసీసీ అధ్యక్షుడు కీలక భేటీ!
Congress Focus on Filling Nominated Posts : రాష్ట్రంలో నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీపై ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ భేటీ అయినట్లు సమాచారం.
Published : October 21, 2026 at 8:50 AM IST
Congress Focus on Nominated Posts : కాంగ్రెస్ నాయకులకు త్వరలో తీపికబురు అందనుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీకి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. వీలైనంత త్వరగా భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం, పార్టీ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డితో సమావేశమైన పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ నామినేటెడ్ పదవులు, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు, పీసీసీ కార్యవర్గం కూర్పుపై చర్చించినట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీపై దృష్టి
చాలా కాలంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎదురుచూస్తున్న నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీపై కదలిక వచ్చింది. కార్పొరేషన్ పదవులతోపాటు పీసీసీ కార్యవర్గం కూర్పు, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు, గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ పదవుల భర్తీపై పార్టీ దృష్టి పెట్టింది. వీటితోపాటు ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్, పౌరసరఫరాల కార్పొరేషన్, మూసీ రివర్ఫ్రంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్, డిప్యూటీ స్పీకర్, చీఫ్ విప్ వంటి కీలక పదవులను కూడా భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. ఈ పదవుల్లో కొందరు ఎమ్మెల్యేలకు, అదే స్థాయి నాయకులకు ఇవ్వాల్సి ఉండటంతో అధిష్ఠానంతో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.
అయితే ఇప్పటికే చర్చలు పూర్తై జాబితా సిద్ధంగా ఉన్న నామినేటెడ్ పదవులను వీలైనంత త్వరగా భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. గతంలో భర్తీ చేసిన 37 కార్పొరేషన్ పదవుల కాలపరిమితి ముగిసింది. వీటిలో ఎంతమందికి తిరిగి అవకాశం కల్పిస్తారన్న దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఆరేడు మందికి మాత్రమే పదవులు తిరిగి ఇచ్చే అవకాశముంది. మిగిలిన పదవుల్లో కొత్తవారికి అవకాశం దక్కనుంది. 50 మందితో జాబితా సిద్ధమైనట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కాలపరిమితి ముగిసిన కార్పొరేషన్లలో ఖాళీగా ఉన్న మరో 30 వరకు పదవులను కూడా ఈ జాబితాలో చేర్చి భర్తీ చేసే అవకాశముంది. అంటే దాదాపు 80 కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పదవులు భర్తీ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది.
సీఎంతో పీసీసీ అధ్యక్షుడు భేటీ
సీఎం రేవంత్రెడ్డితో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ మంగళవారం ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. కార్పొరేషన్ పదవుల భర్తీతోపాటు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం తీసుకుంటున్న చర్యలను సీఎంకు వివరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఓటర్ల నమోదుకు పార్టీ తరఫున అందిస్తున్న సహకారం గురించి కూడా చర్చించినట్లు సమాచారం. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నుంచి ఇద్దరు అభ్యర్థులు రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందినవారే కావడంతో బీసీ సామాజికవర్గ నాయకులు, కార్యకర్తల్లో కొంత అసంతృప్తి ఉందన్న విషయాన్ని కూడా మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.
పార్టీ పరంగా చర్చించిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని, ఎవరూ అపోహలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదని సీఎం స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. ఇక గవర్నర్ కోటాలో భర్తీ చేయాల్సిన మూడు ఎమ్మెల్సీ పదవులపైనా సమావేశంలో చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు అవకాశం దక్కని సామాజిక వర్గాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సీఎం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ మూడు స్థానాల్లో ఒకటి పద్మశాలి సామాజిక వర్గానికి ఇవ్వనున్నట్లు సీఎం ఇప్పటికే ప్రకటించారు. మిగిలిన రెండు స్థానాల్లో మరొకటి కూడా బీసీ సామాజిక వర్గానికి ఇవ్వాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకో స్థానంలో మహిళకు అవకాశం కల్పించాలా లేక బ్రాహ్మణ సామాజికవర్గానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలా అన్న దానిపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ల నియామకాలపైనా చర్చ
చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ల నియామకాలపైనా రేవంత్రెడ్డి, మహేశ్కుమార్ గౌడ్ చర్చించినట్లు సమాచారం. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేని నాయకులతో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవులను వెంటనే భర్తీ చేయాల్సిన అవసరాన్ని సీఎం గుర్తు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా కార్పొరేషన్ పదవుల భర్తీ, గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు, పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ల నియామకాలపై మరోసారి చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ నిర్ణయించినట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. చాలాకాలంగా పదవుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న కాంగ్రెస్ నాయకుల్లో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. దీపావళి నాటికి నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ పూర్తి చేయాలన్న కృత నిశ్చయంతో అటు ప్రభుత్వం ఇటు కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
మంత్రి పదవుల కోసం మరింత పోటీ - జోరందుకున్న ఆశావహుల లాబీయింగ్!
ముగ్గురు బీసీ మహిళలకు కీలక పదవులు - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహాత్మక రాజకీయం!