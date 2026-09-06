బీఆర్ఎస్ చేసిన అప్పు కడుతూనే సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం : మంత్రి శ్రీధర్బాబు
ఇందిరా పార్కు దగ్గర కాంగ్రెస్ మహాధర్నా - ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ నేత కేసీఆర్ అసెంబ్లీకీ రానందుకు తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ - బీజేపీకి రాష్ట్రంపై చిత్తశుద్ధి లేదంటూ మంత్రుల ఆరోపణ
Published : September 6, 2026 at 2:39 PM IST
Congress Mahadharna : ప్రతిపక్ష నాయకుడు, బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ నిరసన చేపట్టింది. హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్కు సమీపంలో పీసీసీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్తోపాటు కాంగ్రెస్ నాయకులు, పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ మేరకు ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ వైఖరిని ఉద్దేశిస్తూ మంత్రులు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ నాయకుడి తీరు మారకుంటే మరో పదేళ్లు కూడా వాళ్లు రోడ్ల మీదే ఉంటారని మంత్రి శ్రీధర్బాబు విమర్శించారు. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్న అంశాలను పదేళ్లపాటు ఎందుకు అమలు చేయలేదని నిలదీశారు. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ కార్యకర్తలకు రేషన్కార్డు రాలేదా? సన్నబియ్యం తీసుకోవట్లేదా? అంటూ ప్రశ్నించారు.
రైతుబంధు ఇచ్చి మిగతావి రద్దు చేశారు : రెండున్నరేళ్లలోనే రైతుల ఖాతాల్లో రూ.1.60 లక్షల కోట్లు జమచేశామని, మళ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్లేలోపు ఆరు గ్యారంటీలను సంపూర్ణంగా అమలు చేస్తామని మంత్రి శ్రీధర్బాబు స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ రూ.8 లక్షల కోట్ల అప్పు ఉన్న రాష్ట్రాన్ని తమకు అప్పగించారన్నారు. అసలు, వడ్డీ చెల్లిస్తూ సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నామన్నారు. బీఆర్ఎస్ పదేళ్ల పాలనలో ఒక్కసారి కూడా గ్రూప్-1 నియామకాలు జరగలేదన్నారు. ఒక్క రైతుబంధు ఇచ్చి అన్నదాతలకు మిగతా స్కీములన్నీ రద్దు చేశారని విమర్శించారు. జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కృషి చేస్తోందని ఐటీ మంత్రి తెలిపారు.
కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి రావాలి : పదేళ్లు సీఎంగా పనిచేసిన కేసీఆర్ సభకు వచ్చి వారి అనుభవాన్ని పంచుకోవాలని శ్రీధర్బాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. నేతలతో రోడ్లపై మాట్లాడించటం కాదు, సభకు వస్తే సమాధానం చెప్తామన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ జవాబుదారీతనంతో పని చేస్తోందని ఐటీ మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. విపక్షాలు సోషల్ మీడియాలో చేస్తున్న విషప్రచారాలను తిప్పికొట్టాలన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మాత్రమే ఉచిత ప్రయాణం చేస్తున్నారా? అంటూ ధ్వజమెత్తారు. పేదల ఇళ్లకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నామని అన్నారు. రాష్ట్రంలో పదేళ్ల పాటు పేదలకు రేషన్కార్డు కూడా ఇవ్వని పాలన సాగిందని ఐటీ మంత్రి ఆరోపించారు.
"కాంగ్రెస్ను 420 అంటూ బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది. రెండు పర్యాయాలు ప్రజలకిచ్చిన వాగ్దానాలు ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలేదు. వాళ్లే 420 ప్లస్ 420 'డబుల్ ఫోర్ ట్వంటీ'. మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండు సంవత్సరాలే గడిచింది. మేం చేసేది చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారు. కానీ ఇప్పటికీ కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి రావాలని కోరుతున్నాం. వారి పదేళ్ల అనుభవంతో రాష్ట్రాభివృద్ధికి తగిన సూచనలు చేయాలి. ప్రజలకు మేలు చేకూర్చే అంశాన్ని ఎవరిచ్చినా స్వీకరిస్తామని ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎన్నో సార్లు చెప్పారు" - మంత్రి శ్రీధర్బాబు
తన అనుభవం పంచుకోవాలి కదా? : పేద పిల్లలు చదువుకునే ప్రభుత్వ పాఠశాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని మరో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ వెయ్యి రోజులుగా అసెంబ్లీకి రావట్లేదన్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి జీతభత్యాలు తీసుకుంటూ అసెంబ్లీకి రాకపోవటం సరైనదేనా? అని ప్రశ్నించారు. ప్రతిపక్ష నేత అసెంబ్లీకి వచ్చి తన అనుభవాన్ని సభలో పంచుకోవచ్చు కదా? అంటూ మంత్రి పొన్నం వ్యాఖ్యానించారు. బీజేపీ నేతలకు రాష్ట్రంపై చిత్తశుద్ధి లేదని విమర్శించారు.
చదివితేనే సరిపోదు సంస్కారముండాలి : సొంతిల్లు కట్టుకోవాలనే పేదల కల బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్న పదేళ్లపాటు నెరవేరలేదని పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్గౌడ్ విమర్శించారు. ఇప్పుడు తాము ప్రతి నియోజకవర్గానికి 2,500 ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేస్తున్నామన్నారు. అర్హులైన ప్రతిపేదవాడికి ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వడమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ సంక్షేమాన్ని కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రభుత్వ విద్య, వైద్యరంగాన్ని బలోపేతం చేస్తున్నామన్న మహేశ్కుమార్గౌడ్ ఉన్నత చదువులు చదివితే సరిపోదని, సంస్కారం కూడా ఉండాలనేది కేటీఆర్ గ్రహించాలని హితవు పలికారు.
నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల కోసమే తెలంగాణ ప్రజలు పోరాడి స్వరాష్ట్రం సాధించుకున్నారన్నారు. కానీ తెలంగాణ వచ్చాక నిధులు, నియామకాలు కేవలం కేసీఆర్ కుటుంబానికే దక్కాయని మహేశ్కుమార్గౌడ్ ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల కుటుంబాలకు న్యాయం చేస్తున్నామని తెలిపారు.
ఈ మహాధర్నా కార్యక్రమంలో మంత్రులతోపాటు రాజ్యసభ సభ్యులు అనిల్ కుమార్, వి హనుమంతు రావు, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీగణేష్, ఎమ్మెల్సీ బసవరాజు సారయ్య, రాష్ట్ర మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు ఎర్రబెల్లి స్వర్ణ, కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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