'ఓట్ బచావో' ర్యాలీకి సిద్ధమైన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ - 2 రైళ్లు, 100 ప్రత్యేక బస్సుల్లో శ్రేణుల తరలింపు
నవంబర్ 1న దిల్లీలో జరిగే ఓట్ బచావో దేశ్ బచావో మెగా ర్యాలీకి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సిద్ధమైంది. రాష్ట్రం నుంచి దాదాపు 10 వేల మందిని తరలించడమే లక్ష్యంగా టీపీసీసీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
Published : October 28, 2026 at 8:58 AM IST
Congress Vote Bachao Rally : 'ఓట్ బచావో - దేశ్ బచావో' నినాదంతో దిల్లీ వేదికగా జరిగే మెగా ర్యాలీకి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సిద్ధమైంది. నవంబర్ 1న రాహుల్గాంధీ నేతృత్వంలో నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలోని 119 నియోజకవర్గాల నుంచి దాదాపు 10 వేల మందిని తరలించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ మేరకు ప్రత్యేకంగా రైళ్లు, బస్సుల ద్వారా రవాణా సౌకర్యం కల్పించడంతో పాటు దిల్లీలో వసతి, ఇతర సదుపాయాల దృష్ట్యా ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది.
ప్రత్యేక రైళ్లు, 100 బస్సుల ఏర్పాట్లు
దేశవ్యాప్తంగా ఓటు హక్కు పరిరక్షణ అంశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చలో దిల్లీ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చింది. 'ఓట్ బచావో - దేశ్ బచావో' నినాదంతో నవంబర్ 1న దిల్లీలోని చరిత్రాత్మక రామ్లీలా మైదానంలో కాంగ్రెస్ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించనుంది. రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ నుంచి భారీ సంఖ్యలో పార్టీ శ్రేణులను తరలించేలా పీసీసీ కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది. 119 నియోజకవర్గాల నుంచి దాదాపు 10 వేల మందిని దిల్లీకి తీసుకెళ్లాలని ప్రణాళిక రూపొందించింది. రెండు ప్రత్యేక రైళ్లు, 100 ప్రత్యేక బస్సుల ద్వారా కార్యకర్తలను దిల్లీకి తరలించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
నియోజకవర్గాల వారీగా నేతలకు ఏఐసీసీ దిశానిర్దేశం
జన సమీకరణతో పాటు కార్యకర్తల ప్రయాణం, వసతి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించేందుకు పీసీసీ ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు పార్టీ ప్రతినిధులు, నాయకులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ దిశానిర్దేశం చేశారు. అందరూ సమష్టిగా పని చేసి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని సూచించారు. తెలంగాణలో జనసమీకరణ ప్రక్రియను ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి అవినాశ్ పాండే పర్యవేక్షిస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్తో ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ సంప్రదింపులు జరుపుతూ పురోగతిని తెలుసుకుంటున్నారు. ఏఐసీసీ నేతలు ఇప్పటికే రాష్ట్రానికి చేరుకొని, నియోజకవర్గాల వారీగా కాంగ్రెస్ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు.
"నవంబర్ 1న కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకత్వం తలపెట్టిన ఓట్ బచావో - దేశ్ బచావో సభకు సీజేపీతో పాటు మహిళలు, విద్యార్థులంతా దిల్లీ బాట పడుతుంటే, అమిత్షా గల్లీ బాట పడుతున్నారు. ఈ ర్యాలీకి బీజేపీ సహకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్లే రాద్దాంతాలు సృష్టిస్తారు. తిరిగి మళ్లీ పోలీసులతో లాఠీ ఛార్జ్ చేయిస్తారు. ఇలాంటి వైఖరిని బీజేపీ నేతలు ఆపేయాలి" - అద్దంకి దయాకర్, ప్రభుత్వ విప్
ఉమ్మడి జిల్లాల ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు నియోజకవర్గాల వారీగా జన సమీకరణ లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
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