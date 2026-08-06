అంకిత భావం, సీనియారిటీకే పెద్దపీట! : నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీపై టీపీసీసీ కసరత్తులు
నామినేటెడ్ పదవులు, ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థులపై రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ దృష్టి - జిల్లా నేతలతో సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్న ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు - పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కష్టపడిన వారికే 60 శాతం పదవులు కట్టబెట్టే యోచన
Published : August 6, 2026 at 8:31 AM IST
Nominated Posts Filling Process in Telangana : అంకిత భావం, సీనియారిటీకే పెద్దపీట వేస్తూ పార్టీ పదవులు భర్తీ చేసే దిశగా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కసరత్తు ప్రారంభించింది. ప్రధానంగా పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కష్టపడి పని చేసిన సీనియర్లకే 60 శాతం పదవులు కట్టబెట్టాలన్న ఏఐసీసీ ఆదేశాల మేరకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు ఆయా జిల్లాల అర్హుల వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల ఎంపికపైనా ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన ఆశావహుల నుంచి అభ్యర్థనలను తీసుకుంటున్నారని సమాచారం.
ఇన్ఛార్జులతో ఆయా జిల్లాల నేతల సమీక్ష : నామినేటెడ్, పార్టీ కమిటీల పదవులు, ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల ఎంపికపై ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన ఇన్ఛార్జి మంత్రులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు, స్థానిక నేతలతో సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో ఉమ్మడి ఖమ్మం, వరంగల్, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల ఇన్ఛార్జి మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, దామోదర్ రాజనర్సింహ ఆయా జిల్లాల నేతలతో సమీక్షలు నిర్వహించారు. త్వరలో ఖాళీ కానున్న ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు అభ్యర్థుల ఎంపికపై చర్చించారు. ఆశావహుల వివరాలు, ఎమ్మెల్యేలు ప్రతిపాదించిన పేర్లను ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీకి పంపించాలని నిర్ణయించారు.
పార్టీ పెద్దలతో చర్చిస్తామన్న పొంగులేటి : నల్గొండ, ఖమ్మం, వరంగల్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి ఆయా ఉమ్మడి జిల్లాల నుంచి ఐదేసి పేర్లు చర్చకు వచ్చాయి. పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి వారి పేర్లు రాసుకొని పార్టీ పెద్దల ముందుంచి సర్వే నివేదికలను జోడించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. హైదరాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని 15 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో జరగనున్న పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్థానిక నేతల నుంచి లిఖితపూర్వకంగా అభిప్రాయాలను సేకరిస్తున్నారు.
స్థానిక నాయకుల అభిప్రాయం కీలకం : హైదరాబాద్ జిల్లా పరిధిలో సమర్థులైన అభ్యర్థుల ఎంపికలో స్థానిక నాయకుల అభిప్రాయాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యముంటుందని మంత్రి పొన్నం చెప్పారు. పట్టభద్రుల ఓటరు నమోదు ప్రక్రియపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని మంత్రులు నేతలకు సూచించారు. వారు తప్పనిసరిగా ఓటరుగా నమోదు అయ్యేలా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని నిర్దేశించారు. ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల పాలకవర్గాల్లో ఛైర్మన్లు, డైరెక్టర్ పదవులకు మండలాల వారీగా పార్టీ విధేయుల పేర్లను పంపాలని సూచించారు.
ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కష్టపడిన వారికే : కాంగ్రెస్ పార్టీకి కనీసం ఏడేళ్లుగా అంకితభావంతో సేవలు అందిస్తున్న సీనియర్ నేతలకు నామినేటెడ్ పదవుల్లో 60శాతం కేటాయించాలని పార్టీ నిర్ణయించింది. ప్రధానంగా 2018 నుంచి 2023 వరకు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయంలో మండల, జిల్లా స్థాయుల్లో కష్టపడి పనిచేసిన స్థానిక నేతల వివరాలను అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం వారీగా సేకరించాలని ఏఐసీసీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ సూచించారు. ఈ మేరకు అర్హులైన స్థానిక నేతల వివరాలను ఇన్ఛార్జి మంత్రులు సేకరిస్తున్నారు. 2023 డిసెంబరులో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక ఇతర పార్టీల నుంచి చేరిన వారికి కాకుండా అంతకుముందు కనీసం ఐదేళ్లపాటు కాంగ్రెస్ కోసం కష్టపడి పనిచేసినవారి బయోడేటాలనే ప్రధానంగా తీసుకుంటున్నారు.
పాతతరం నేతలకే 60 శాతం కేటాయింపులు : నామినేటెడ్ పోస్టులకు సంబంధించి అర్హుల ఎంపికపై ఇప్పటికే తుంగతుర్తి, ఆసిఫాబాద్ వంటి నియోజకవర్గాల్లో మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవుల భర్తీపై వివాదాలు తలెత్తాయి. దీంతో ఇకపై అలాంటి సమస్యలు రాకుండా పాతతరం నేతలకే 60శాతం ఇవ్వాలని ఏఐసీసీ ఆదేశించింది. ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చినవారికి మూడు మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవులను ఎలా ఇస్తారని తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో నేతలు గొడవలకు దిగడంతో ఏఐసీసీ పలు సూచనలు ఇచ్చినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
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