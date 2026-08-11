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వచ్చే సంవత్సరం ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు - ఇప్పటినుంచే కాంగ్రెస్ ఫోకస్

వచ్చే ఏడాదికి జరగాల్సిన గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు - మంత్రులే స్వయంగా క్షేత్రస్థాయి పార్టీ నాయకులకు దిశానిర్దేశం - ఈ నెల 15వ తేదీలోపు ఆశావహుల పేర్లు ఇవ్వాలని సూచన

Graduation MLC Elections Next Year
Graduation MLC Elections Next Year (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 5:07 PM IST

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Graduation MLC Elections Next Year : తెలంగాణలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుంచే సిద్ధమవుతోంది. తెలంగాణలోని రెండు గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది. హైదరాబాద్–రంగారెడ్డి–మహబూబ్‌నగర్, వరంగల్–ఖమ్మం–నల్గొండ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది.

ప్రస్తుతం ఈ రెండు స్థానాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సురభి వాణీదేవి, తీన్మార్ మల్లన్నల పదవీకాలం 2027 మార్చి 29తో ముగియనుంది. అయితే ఎన్నికల ప్రక్రియకు ముందే గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ల జాబితా సవరణ, కొత్త ఓటర్ల నమోదు వంటి ప్రక్రియలు మొదలు కావాల్సి ఉంటుంది. గ్రాడ్యుయేట్ నియోజకవర్గాల ఓటర్ల జాబితా సవరణకు నవంబర్ 1 అర్హత తేదీగా ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. 2023 డిసెంబర్‌లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఈ ఎన్నికలు ప్రభుత్వ పాలనపై గ్రాడ్యుయేట్ల అభిప్రాయాన్ని ప్రతిబింబించే ఎన్నికలుగా మారే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు, నిరుద్యోగ సమస్య, విద్య, ప్రభుత్వ నియామకాలు, యువతకు సంబంధించిన అంశాలు ఈ ఎన్నికల్లో కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఈ రెండు స్థానాలను కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, ప్రభుత్వం రెండూ కూడా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఇప్పటి నుంచే అభ్యర్థుల ఎంపికపై కసరత్తు ప్రారంభించినట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. నల్గొండ–ఖమ్మం–వరంగల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ స్థానంలో గత ఎన్నికల సమీకరణాలు కీలకంగా మారాయి. 2021 ఎన్నికల్లో అప్పటి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పల్లా రాజేశ్వర్‌రెడ్డి విజయం సాధించారు. అయితే పల్లా రాజేశ్వర్‌ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయడంతో 2024లో ఈ స్థానానికి ఉపఎన్నిక జరిగింది.

ఆ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన తీన్మార్ మల్లన్న విజయం సాధించారు. మరోవైపు హైదరాబాద్–రంగారెడ్డి–మహబూబ్‌నగర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్థానంలో 2021లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సురభి వాణీదేవి విజయం సాధించారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ శాసన మండలి అధికారిక జాబితాలో వాణీదేవి బీఆర్ఎస్, తీన్మార్ మల్లన్న కాంగ్రెస్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఈ రెండు స్థానాల పరిధిలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్, నల్గొండ, ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాలు ఉన్నాయి. అయితే గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కేవలం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల వారీగా ఉన్న రాజకీయ బలాబలాలే ఫలితాలను నిర్ణయించవు. ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యావంతులు, యువతతో పాటు వివిధ వృత్తి సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు, గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లతో అభ్యర్థికి ఉన్న వ్యక్తిగత సంబంధాలు కూడా ఇక్కడ కీలకం. అందుకే ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థి ఎంపిక అత్యంత కీలకం కానుంది.

ఆశావహుల పేర్లు ఇవ్వాలని సూచన : ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగిన కోఆర్డినేషన్ సమావేశంలో గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల ఎంపికపై చర్చ జరిగినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఎన్నికలు జరగనున్న ఆరు జిల్లాల పరిధి నుంచి ఒక్కో జిల్లాకు ముగ్గురు చొప్పున ఆశావహుల పేర్లను సేకరించి అధిష్ఠానానికి పంపే బాధ్యతను ఆయా జిల్లాల ఇన్‌చార్జి మంత్రులకు అప్పగించింది. అయితే ఈ ప్రక్రియపై అధికారిక ప్రకటన లేదు. గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లలో గుర్తింపు ఉన్న నేతలు, ఉన్నత విద్యావంతులు, యువతతో విస్తృతంగా సంబంధాలు ఉన్నవారు, ఉద్యోగ–ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో పరిచయం ఉన్న నాయకులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనే అభిప్రాయం కాంగ్రెస్‌లో పార్టీలో ఉంది.

ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత ఓటు బ్యాంకు కంటే గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లలో స్వతంత్ర గుర్తింపు కలిగిన అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయడం ద్వారా రెండో ప్రాధాన్యత ఓట్లను కూడా ఆకర్షించగలమని పార్టీ నాయకులు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో జిల్లాల వారీగా ఆశావహుల పేర్లపై ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులు కసరత్తు ప్రారంభించారు. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి–హైదరాబాద్–మహబూబ్‌నగర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీడియా కమిటీ మాజీ చైర్మన్ సామా రామ్మోహన్‌ రెడ్డి పేరును పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. యువకుడు, ఉన్నత విద్యావంతుడు, పార్టీ వ్యవహారాల్లో చురుకుగా ఉండటం లాంటివి టీవీ డిబేట్ల ద్వారా ప్రజలకు పరిచయం ఉండటం ఆయనకు అనుకూల అంశాలుగా కాంగ్రెస్ వర్గాలు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదేవిధంగా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన గౌరి సతీష్ పేరును కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

గ్రాడ్యుయేట్, ప్రైవేట్ టీచర్ల సంఘాలతో ఆయనకు ఉన్న సంబంధాలను పార్టీ నాయకత్వం పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు వరంగల్–ఖమ్మం–నల్గొండ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశావహులపై కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ మూడు ఉమ్మడి జిల్లాల పరిధిలో కాంగ్రెస్‌కు ఉన్న రాజకీయ బలం, 2024 ఉపఎన్నికలో తీన్మార్ మల్లన్న సాధించిన విజయం వంటి అంశాలు పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల స్వభావాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే కేవలం ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీల రాజకీయ బలంతోనే విజయం సాధించడం సాధ్యం కాదు. గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లలో అభ్యర్థి వ్యక్తిగత పరిచయం, ఉద్యోగ–ఉపాధ్యాయ వర్గాలతో సంబంధాలు, యువతలో ఉన్న గుర్తింపు కూడా కీలకంగా మారనుంది.

ఈ స్థానం కోసం మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్‌రెడ్డి తనయుడు గుత్తా అమిత్ రెడ్డి పేరుతో పాటు బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన అభ్యర్థిని బరిలోకి దింపే అంశాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకుడిగా, ఎన్‌ఎస్‌యూఐ, యూత్ కాంగ్రెస్‌లో పనిచేసిన డాక్టర్ లోకేష్ యాదవ్ కూడా టికెట్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కతో ఆయనకు ఉన్న రాజకీయ అనుబంధం కూడా ఆయనకు అనుకూల అంశంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. మరోవైపు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకుడిగా పనిచేసిన డాక్టర్ చనగాని దయాకర్ కూడా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సమాచారం. నిరుద్యోగ, విద్యార్థి సమస్యలపై గతంలో చేసిన పోరాటం, ఉద్యోగ–ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో ఉన్న సంబంధాలను తనకు అనుకూల అంశాలుగా ఆయన అధిష్ఠానం దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం చనగాని దయాకర్ కాంగ్రెస్ నేతగా కొనసాగుతున్నారు.

ఈ నెల 15లోపు ఒక్కో జిల్లాకు ముగ్గురు చొప్పున ఆశావహుల పేర్లను సేకరించి అధిష్ఠానానికి పంపాలనే లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ కసరత్తు చేస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ తర్వాత తుది జాబితాలోకి వచ్చే పేర్లపై అంతర్గత సర్వేలు నిర్వహించి, గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లలో గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్న అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలని పార్టీ నాయకత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రెండు స్థానాల్లో ఒకటి ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ ఖాతాలో ఉండగా, మరో స్థానాన్ని కూడా కైవసం చేసుకోవడం ద్వారా గ్రాడ్యుయేట్ వర్గాల్లో పార్టీకి బలమైన రాజకీయ సందేశం ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

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