బండి భగీరథ్ను పోలీసులే అరెస్టు చేశారు - మైనర్ బాలిక అంశంలో రాజకీయాలెందుకు? : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
భగీరథ్ను బండి సంజయ్ సరెండర్ చేస్తే ఇంటికి పోలీసులను పిలిచి అప్పగించాల్సి ఉండేది - రోడ్డు మధ్యలో భగీరథ్ను అదుపులోకి తీసుకుంటే అది సరెండర్ ఎలా అవుతుంది - బీఆర్ఎస్ నేతలు సిగ్గుతప్పి వ్యవహరిస్తున్నారు
Published : May 21, 2026 at 2:48 PM IST
CM Revanth Reddy On Bandi Bhagirath Arrest : పోక్సో కేసులో నమోదై లైంగిక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్ను పోలీసులే అరెస్టు చేశారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. భగీరథ్ను అరెస్టు చేసినట్లు తనకు పోలీసులే చెప్పారని వారు చెప్పిందే నమ్ముతానన్నారు. ఒకవేళ బండి సంజయ్ చెప్పినట్లుగా సరెండర్ చేస్తే ఇంటికి పోలీసులను పిలిచి అప్పగించాల్సి ఉండేదని, అప్పా జంక్షన్ ఏమైనా బండి సంజయ్ ఇల్లా? అని ప్రశ్నించారు. అప్పా జంక్షన్ వద్ద భగీరథ్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారని, వాహనాల తనిఖీ చేస్తుండగా భగీరథ్ పట్టుబడినట్లు పోలీసులు చెప్పారన్నారు.
మైనర్ బాలిక అంశంలో రాజకీయాలెందుకు కేటీఆర్? : కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ స్వయంగా వచ్చి అప్పగించి ఉంటే సరెండర్ అనుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రోడ్డు మధ్యలో భగీరథ్ను అదుపులోకి తీసుకుంటే సరెండర్ ఎలా అవుతుంది? అని ప్రశ్నించారు. తాను పోలీసుల మాట నమ్మాలా? రాజకీయ నాయకుల మాటలు నమ్మాలా? అంటు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే పద్ధతి ప్రకారం చర్యలు తీసుకున్నామని, ఈ అంశంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు సిగ్గుతప్పి వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్ నేతలే విచారణ చేసి వాళ్లే తీర్పు ఇచ్చేస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. పోక్సో కేసులో మైనర్ బాలిక వివరాలు వెల్లడిస్తే వాళ్లకు ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుందో ఆలోచించాలన్నారు. బాలిక విషయంలో రాజకీయాలు ఎందుకు? అని కేటీఆర్ కావాలంటే రాజకీయంగా కొట్లాడాలని హితవు పలికారు.
ప్రతి కేసులో పోలీసులకు ప్రోసీజర్ ప్రకారమే : బాలిక వయసు నిర్ధారించేందుకు అన్ని వివరాలు సేకరించామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బాలిక విషయంలో మేం చేసిన విచారణను ఏ కోర్టు తప్పుబట్టలేదని తెలిపారు. చట్టంలోని లొసుగులను బీఆర్ఎస్ నేతలు వాడుకుంటున్నారని ధ్వజమెత్తారు. డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ దొరికితే బాధితుడిగా పేర్కొనాలని చట్టం చెబుతోందన్న ఆయన ఏ కేసులో అయినా పోలీసులకు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుందని చెప్పారు. పోలీసుల ప్రొసీజర్ ప్రకారమే ప్రతి కేసులో విచారణ జరుగుతుందని పోక్సో కేసును సున్నితంగా పరిష్కరించామని తెలిపారు. పోక్సో కేసు విచారణలో ఎక్కడ లోపముందే బీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
శవరాజకీయాలెందుకు ఎన్నికల్లో కొట్లాడండి : బీఆర్ఎస్ నేతలు మనుషుల్లా ప్రవర్తించట్లేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైతులు చనిపోతే అక్కడికి వెళ్లి సెల్ఫీలు దిగుతున్నారని, రైతులు సమస్యలు తీర్చాల్సింది పోయి సెల్ఫీలు దిగుతారా? అని దుయ్యబట్టారు. రైతుల చావుల మీద శవరాజకీయాలు ఏంటి? అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతుల చావులపై రాజకీయాలు చేసేందుకు కొంచెమైనా సిగ్గులేదా? అని మండిపడ్డారు. ప్రతి అంశాన్ని ప్రధాని మోదీ రాజకీయంగా మాట్లాడుతున్నారని సీఎం రేవంత్ ఉద్ఘాటించారు. ఎన్నికలకు ముందు చమురు ధరలు పెంచబోమని హామీ ఇచ్చారని, ఎన్నికలయ్యాక ధరలు పెంచి ప్రధాని మాట తప్పారని పేర్కొన్నారు.
బీఆర్ఎస్ నేతలు తప్పు చేస్తున్నారు : ధాన్యం అన్లోడింగ్ చేయకుండా బీఆర్ఎస్ నేతలు అడ్డుకున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. అన్లోడింగ్ కాకపోవడం వల్ల మళ్లీ ధాన్యం కొనలేకపోతున్నామని బీఆర్ఎస్ నేతలు వ్యవస్థీకృత నేరాలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఫామ్హౌస్లో డ్రగ్స్ తీసుకుని దొరికితే ఇప్పటికీ కూడా సస్పెండ్ చేయలేదని అన్నారు. రెడ్హ్యాండెడ్గా దొరికినా కేటీఆర్కు అలాంటి వారు జాతిరత్నంలా కనిపిస్తారని అన్నారు.
"భగీరథ్ను అరెస్టు చేశామని పోలీసులు చెప్పారు. పోలీసులు చెప్పిందే నమ్ముతా. సరెండర్ చేస్తే ఇంటికి పోలీసులను పిలిచి అప్పగించాల్సి ఉండేది. అప్పా జంక్షన్ ఏమైనా బండి సంజయ్ ఇల్లా?. అప్పాజంక్షన్ వద్ద భగీరథ్ను పోలీసులే అరెస్టు చేశారు. వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా భగీరథ్ పట్టుబడినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. బండి సంజయ్ వచ్చి అప్పగించి ఉంటే సరెండర్ అనుకోవాలి. రోడ్డు మధ్యలో భగీరథ్ను అదుపులోకి తీసుకుంటే సరెండర్ ఎలా అవుతుంది" -రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
