'కేరళలో కాంగ్రెస్ విజయం - గెలుపు వెనక తెలంగాణ సీఎం వ్యూహాలు'
కేరళలో కాంగ్రెస్ విజయంపై స్పందించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - యూడీఎఫ్ కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు విజయం సాధించినందుకు అభినందనలు తెలిపిన సీఎం
Published : May 4, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 5:23 PM IST
CM Revanth Reddy Responds to Congress Victory in Kerala : కేరళలో కాంగ్రెస్ విజయంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు విజయం సాధించినందుకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ చారిత్రాత్మక విజయానికి నాయకత్వం వహించిన రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖర్గే, ప్రియాంక గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్, దీపాదాస్ మున్షీకి అభినందనలు తెలియజేశారు. కేరళలో ప్రచారం సందర్భంగా తనపై తమ ప్రేమను కురిపించిన యూడీఎఫ్ మద్దతుదారులకు, కేరళ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. తెలంగాణ ప్రజలందరి తరఫున తాను వారికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞుడనై ఉంటానని అన్నారు. మనం అభివృద్ధిని విశ్వసిస్తామని, ఒక దశాబ్దం పాటు నిరాశ, ద్రోహం తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఒక గొప్ప భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు రేవంత్ రెడ్డి ట్వీట్ చేశారు.
My heartiest congratulations to all leaders, activists and our cadre of the Congress-led UDF alliance in #Kerala on an extraordinary, hard fought and inspiring victory.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) May 4, 2026
I join all Congress party leaders and cadre to congratulate our leadership, especially Shri @RahulGandhi ji,… pic.twitter.com/mDuHiHNrFh
కేరళం కాంగ్రెస్ విజయంలో రేవంత్ రెడ్డి పాత్ర : కేరళలో కాంగ్రెస్ విజయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహాలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వ విప్ అద్దంకి దయాకర్ వెల్లడించారు. యూడీఎఫ్ విజయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారని పేర్కొన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి కేరళ సీఎం విజయన్ను వారి సమయం అయిపోయిందని, వెళ్లిపో అని నేరుగా విమర్శించారని గుర్తు చేశారు. కేరళ అభివృద్దిని ఎక్కువ చేసి చూపించిన విజయన్ను నిలదీయడంతో పాటు లేఖలు కూడా రాశారని తెలిపారు. తెలంగాణలో అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూడమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారని, రుణమాఫీ, ఉచిత బస్సు, సన్న బియ్యం వంటి కార్యక్రమాలను ప్రచారంలో వివరించారని అద్దంకి దయాకర్ పేర్కొన్నారు.
బీజేపీకి సీపీఎం నాయకులు ఎలా మద్దతు ఇచ్చారో తమ ముఖ్యమంత్రి నేరుగా స్పష్టం చేశారని తెలిపారు. సీపీఎంకు ఓటు వేస్తే బీజేపీకి వేసినట్లేనన్న విషయాన్ని రేవంత్ రెడ్డి తేల్చి చెప్పారన్నారు. మోదీకి పరోక్షంగా మద్దతు ఇచ్చిన సీపీఎంను అక్కడి ప్రజలు ఓడించారని పేర్కొన్నారు. ప్రత్యర్థిని గుర్తించి కాంగ్రెస్ విజయం అవసరాన్ని కేరళ ప్రజలకు రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారని చెప్పారు. రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నేతగా ఉన్నారన్నారు. మోదీ ఒంటరిగా వచ్చినా, మోదీతో కలిసి కేసీఆర్ వచ్చినా రాజకీయ క్షేత్రంలో ఎదుర్కొని రేవంత్ రెడ్డి మట్టికరిపించగలడని అన్నారు. కేరళ కాంగ్రెస్ విజయంలో రేవంత్ రెడ్డి పాత్ర ఉండటం అందరికీ గర్వకారణమన్నారు. దేశానికి తన ప్రతిభను చాటిన రేవంత్ రెడ్డికి అభినందనలు తెలిపారు.
"కేరళలో కాంగ్రెస్ విజయంలో రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహాలు ఉన్నాయి. యూడీఎఫ్ విజయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు. రేవంత్ రెడ్డి కేరళ సీఎం విజయన్ను మీ సమయం అయిపోయిందని, వెళ్లిపో అని నేరుగా విమర్శించారు. తెలంగాణలో అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూడమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అక్కడి ప్రజలను కోరారు." - అద్దంకి దయాకర్, ప్రభుత్వ విప్
రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని అయ్యే అవకాశం! : కేరళలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ అద్భుతమైన విజయం సాధించిందని ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ తెలిపారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రచారం చేసిన ప్రతి చోట కాంగ్రెస్ విజయం సాధించిందని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ తరఫున సీఎం కేరళలో మూడు రోజుల పాటు ప్రచారం చేశారన్నారు. అధికార సీపీఎంపైన రేవంత్ రెడ్డి పదునైన విమర్శలు చేయడంతో మంచి క్రేజ్ పొందారని, ఆయన ప్రసంగాలకు మంచి స్పందన వచ్చిందని వివరించారు. సోనియా, రాహుల్, ప్రియాంక తర్వాత కాంగ్రెస్లో అత్యంత ప్రజాదరణ ఉన్న నేతగా రేవంత్ రెడ్డి ఎదిగారని తెలిపారు. తెలంగాణలో కూడా తిరిగి రెండోసారి కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందన్న ధీమా కేరళ విజయంతో పెరిగిందన్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో తెలంగాణ, కేరళ, కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉందని రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని అయ్యేలా దక్షణాది రాష్ట్రాలు పని చేస్తాయని వివరించారు.
కేరళం 'UDF' వశం- పదేళ్ల తర్వాత పవర్లోకి కాంగ్రెస్ కూటమి
'ఇదీ మా రాష్ట్ర అభివృద్ధి' - పినరయి విమర్శలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సుదీర్ఘ లేఖ