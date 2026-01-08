ఉపాధి హామీని రద్దు చేస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వలసలు పెరుగుతాయి : రేవంత్ రెడ్డి
మహాత్మాగాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం పేరు మార్పు వెనక ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కుట్ర ఉందన్న రేవంత్ రెడ్డి - గాంధీభవన్లో పీసీసీ, పీఏసీ విస్తృతస్థాయి సమావేశం
Published : January 8, 2026 at 3:13 PM IST
CM Revanth Reddy Fire on PM Modi : మహాత్మాగాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం పేరు మార్పు వెనక ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కుట్ర ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. పేదలపై కక్షతో ఈ పథకాన్నే మారుస్తారా? అని ప్రశ్నించారు. నిబంధనల ముసుగులో ఈ పథకాన్ని శాశ్వతంగా సమాధి చేయడానికి కుట్ర చేస్తున్నారని తెలిపారు. మెజారిటీ ఉందని, చట్టసభలను వినియోగించి పేదలను అణచివేస్తామంటే కుదరదని అన్నారు. గాంధీభవన్లో ఏర్పాటు చేసిన పీసీసీ, పీఏసీ విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు.
ఉపాధి హమీ పథకంతో ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులు : అధికారం ఉందని మోదీ ప్రభుత్వం ఇష్టారీతిన వ్యవహరిస్తామంటే ఒప్పుకోమని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేసే కుట్రను అడ్డుకోవాల్సిన సమయం ఇదేనన్నారు. ఉపాధి హమీ పథకంతో ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయని, ఉపాధి హామీ పథకం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిందని తెలిపారు. ఒకప్పుడు దొరల దగ్గర పేదలు వెట్టిచాకిరి చేస్తూ బతికేవారని, దేశప్రజలకు విముక్తి, స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చి ఒటుహక్కు కల్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని పేర్కొన్నారు.
పేదలకు ఆర్థిక భద్రత : జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని మొదట అమలు చేసింది తెలుగు రాష్ట్రాలేనని సీఎం తెలిపారు. ఉపాధి హామీ చట్టం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వలసలు తగ్గిపోయాయని అన్నారు. ఉపాధి హామీని రద్దు చేస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వలసలు పెరుగుతాయని, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వలసలు పెరిగితే కార్పొరేట్ కంపెనీలకు చవకగా కార్మికులు దొరుకుతారని వెల్లడించారు. కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రూపుమాపే కుట్ర చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. పేదలకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించడానికి ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారని గుర్తు చేశారు.
వీబీజీ రామ్జీ చట్టాన్ని తిరస్కరిస్తూ గ్రామసభలు తీర్మానించాలి : గతంలో వ్యవసాయంపై కుట్ర చేశారని, రైతు వ్యతిరేక నల్ల వ్యవసాయ చట్టాలు తయారుచేశారని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ పోరాటం వల్ల నల్ల వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు చేశారని తెలిపారు. పేదలను బానిసలుగా మార్చేందుకు నూతన చట్టం చేస్తున్నారని, పేదలకు వ్యతిరేకంగా వీబీజీ రామ్జీ చట్టం తీసుకొచ్చారని అన్నారు. వీబీజీ రామ్జీ చట్టం రద్దు చేసే వారికి పోరాటం చేస్తామని, వీబీజీ రామ్జీ చట్టాన్ని అసెంబ్లీ తిరస్కరించిందని, వీబీజీ రామ్జీ చట్టాన్ని తిరస్కరిస్తూ గ్రామసభలు తీర్మానించాలని కోరారు.
ఎస్ఐఆర్ వెనక పెద్ద కుట్ర ఉంది : 2024 ఎన్నికల్లో తమకు 400 సీట్లు ఇవ్వాలని బీజేపీ నేతలు ప్రచారం చేశారని సీఎం గుర్తు చేశారు. బీజేపీకి 400 సీట్లు ఇచ్చి ఉంటే రాజ్యాంగాన్ని మార్చేసేవారని అన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చడం ద్వారా పేదల హక్కులు కాలరాయాలని చూశారని, కార్పొరేట్లకు దేశాన్ని అప్పగించే ప్రయత్నం చేశారని విమర్శించారు. ప్రజలను కాంగ్రెస్ అప్రమత్తం చేయడం వల్ల బీజేపీకి సీట్లు తగ్గాయని, బీజేపీ 240 సీట్ల వద్ద ఆగిపోయిందని తెలిపారు. 400 సీట్లు రాకపోవడం వల్ల రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనే ఆలోచన వాయిదా పడిందని, రాజ్యాంగాన్ని మార్చలేకపోయారు కానీ వేరే రూపంలో హక్కులు కాలరాస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఓట్లను తొలగించేందుకు ఎస్ఐఆర్ తీసుకొచ్చారని, ఓటు హక్కు పోతే ఆధార్ కార్డు, సంక్షేమ పథకాలు పోతాయని, ఎస్ఐఆర్ వెనక పెద్ద కుట్ర ఉందని తెలిపారు.
