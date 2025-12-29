అసెంబ్లీ నుంచి వెంటనే ఎందుకు వెళ్లారో కేసీఆర్నే అడగాలి : రేవంత్ రెడ్డి
ప్రతి సభ్యుడిని తాము గౌరవిస్తామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - అసెంబ్లీ నుంచి వెంటనే ఎందుకు వెళ్లారో కేసీఆర్నే అడగాలని వ్యాఖ్య - అసెంబ్లీ లాబీలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి చిట్చాట్
Published : December 29, 2025 at 3:10 PM IST
Telangana CM Revanth Reddy ChitChat : మాజీ సీఎం కేసీఆర్ను అసెంబ్లీలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో చిట్చాట్లో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. ప్రతి సభ్యుడిని తాము గౌరవిస్తామని, కేసీఆర్ను ఇవాళే కాదు, ఆస్పత్రిలో కూడా కలిశానని గుర్తు చేశారు. అసెంబ్లీ నుంచి వెంటనే ఎందుకు వెళ్లారో ఆయన్నే అడగాలని అన్నారు. ఇద్దరూ ఏం మాట్లాడుకున్నారని మీడియా ప్రతినిధులు ప్రశ్నించారు. దీనికి ఆయన మేమిద్దరం మాట్లాడుకున్నది మీకెలా చెబుతాం? అని వ్యాఖ్యానించారు. అసెంబ్లీ ప్రారంభమైన తరువాత కేసీఆర్ వద్దకు రేవంత్ రెడ్డి వెళ్లారు. కరచాలనం చేస్తూ బాగున్నారా అని రేవంత్ రెడ్డి పలకరించారు.