తెలంగాణలో కేబినెట్ విస్తరణ మరింత ఆలస్యం! - ఈ ఏడాది చివరి వరకు లేనట్లే!
రాష్ట్రంలో కేబినెట్ విస్తరణ మరింత ఆలస్యమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది ఆఖరు వరకు ఉండే అవకాశం లేదని విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం.
Published : September 26, 2026 at 8:31 AM IST
Telangana Cabinet Expansion Likely To be Delay : తెలంగాణ కేబినెట్ విస్తరణ మరింత జాప్యమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఖాళీగా ఉన్న 3 మంత్రి పదవులను భర్తీ చేయడంతో పాటు కొన్ని మార్పుచేర్పులు ఉంటాయనే ప్రచారం చాలా కాలంగా జరుగుతోంది. అయితే ఈ ఏడాది ఆఖరు వరకు విస్తరణ ఉండే అవకాశం లేదని, గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీల ఎన్నిక దాకా కూడా వెళ్లవచ్చని విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం. జరగబోయే మంత్రివర్గ విస్తరణ, మార్పులు, చేర్పులతో ఎన్నికల టీంగా ఉండాలనే అభిప్రాయంతో కాంగ్రెస్ హైకమాండ్, సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కేబినెట్లో మొదటి నుంచి రెండు స్థానాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇటీవల కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించడంతో ఖాళీల సంఖ్య మూడుకు పెరిగింది.
మంత్రివర్గ విస్తరణ ఆలస్యానికి కారణాలు
కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించిన తర్వాత వెంటనే ఇంకొకరిని ఆ స్థానంలో నియమిస్తారని, ఖాళీలు భర్తీ చేస్తారని సెప్టెంబర్ ఆఖరు లేదా అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ఉండొచ్చని మొదట ప్రచారం జరిగింది. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న మీనాక్షి నటరాజన్ ఈ నెల 18వ తేదీన ఉన్నత విద్య కోసం అమెరికా వెళ్లారు. మరొకరిని ఇన్ఛార్జిగా నియమిస్తారని విస్తృత ప్రచారం జరిగినా ఇంకా నియమించలేదు.
నూతనంగా నియమించే వారికి రాష్ట్రంలోని పరిస్థితి అర్థం కావడానికి సమయం పట్టినా, కేబినెట్ విస్తరణ చేయాలని అధిష్ఠానం నిర్ణయించినట్లయితే ఇప్పటికే మీనాక్షి ఇచ్చిన రిపోర్ట్లు, సీఎం రేవంత్ అభిప్రాయాలతో చేయవచ్చని, కానీ అధిష్ఠానమే కొంత సమయం తీసుకోవాలనే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కొండా సురేఖను తొలగించిన తర్వాత బీసీ సామాజిక వర్గంలోని మున్నూరు కాపు, పద్మశాలి, గౌడ వర్గానికి చెందిన ముగ్గురు మహిళలకు రేవంత్ రెడ్డి కీలక బాధ్యతలు అప్పగించిన విషయం తెలిసిందే.
ఎవరెవరికి మంత్రిపదవి వస్తుందో?
కేబినెట్ విస్తరణలో యాదవ సామాజిక వర్గం నుంచి ఒకరికి చోటు కల్పించే అవకాశం ఉందని విస్తృత ప్రచారం జరుగుతోంది. విస్తరణ ఎప్పుడు జరిగినా లంబాడాల నుంచి కచ్చితంగా ఒకరిని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ నుంచి సుదర్శన్ రెడ్డి, రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి, రామ్మోహన్రెడ్డి, వరంగల్ నుంచి మాధవరెడ్డిలలో ఒకరిని పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి విషయంలో కూడా ఆ పార్టీ సానుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ పేరు కూడా కొత్త టీంలో వినిపిస్తున్నప్పటికీ, మంచి జోడీగా పని చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు పదే పదే చెబుతూ వస్తున్నారు. పీసీసీ, మంత్రి పదవి రెండూ ఉండకపోవచ్చని, మంత్రివర్గంలోకి తీసుకున్నట్లయితే ప్రస్తుతం మంత్రులుగా ఉన్న వారిలో ఒకరికి ఈ బాధ్యతలను అప్పగించవచ్చని ప్రచారం ఉంది. సభాపతి గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ను కేబినెట్లోకి తీసుకొంటే లక్ష్మణ్ కుమార్కు ఈ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని చెప్తున్నారు. అయితే మంత్రివర్గ విస్తరణ ఇప్పట్లో లేనందున అప్పటి పరిస్థితుల ఆధారంగా నిర్ణయాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థులపై కసరత్తు దాదాపు పూర్తి
గ్రాడ్యుయేట్స్ నియోజకవర్గాలకు జరిగే ఎన్నికల కోసం 2 స్థానాలకు అభ్యర్థుల ఎంపిక దాదాపు ఓ కొలిక్కి వచ్చినట్లు తెలిసింది. ముగ్గురితో కూడిన జాబితాను హైకమాండ్కు పంపినట్లు సమాచారం. నల్గొండ, వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాలకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి సూర్యాపేటకు చెందిన ఆర్.సర్వోత్తమరెడ్డి, ఆర్టీఐ కమిషనర్ పీవీ శ్రీనివాస్, నల్గొండ జిల్లాకే చెందిన పీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి చనగాని దయాకర్గౌడ్ల పేర్లతో కూడిన జాబితాను ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం.
ఇక్కడ ఎంపిక చేసే అభ్యర్థి ప్రభావం హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్ స్థానం అభ్యర్థిపై పడే అవకాశం ఉంది. ఈ స్థానం నుంచి సామ రామ్మోహన్రెడ్డి, గౌరి సతీశ్, మన్నె జీవన్ రెడ్డి పేర్లను పరిగణనలోకి తీసుకొన్నట్లుగా తెలిసింది. అయితే మన్నె జీవన్ రెడ్డి గ్రాడ్యుయేట్ స్థానం నుంచి పోటీ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదని తెలిసింది. నల్గొండ-వరంగల్-ఖమ్మం స్థానం నుంచి సర్వోత్తమరెడ్డిని బరిలోకి దింపితే ఇక్కడ గౌరి సతీశ్, అక్కడ పీవీ శ్రీనివాస్ వైపు మొగ్గు చూపితే ఇక్కడ సామ రామ్మోహన్రెడ్డిలకు అవకాశం ఉండొచ్చని పార్టీ వర్గాల అభిప్రాయంగా ఉంది.
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