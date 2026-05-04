ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు రేవంత్ రెడ్డి, స్టాలిన్కు చెంపపెట్టులాంటివి : బండి సంజయ్
ఎన్నికల ఫలితాలపై కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ స్పందన - దక్షిణాది, ఉత్తరాది అంటూ విభజన రాజకీయాలు చేసేందుకు ప్రయత్నించిన వారికి ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు చెంపపెట్టులాంటివని వ్యాఖ్య
Published : May 4, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 12:42 PM IST
Union Minister Bandi Sanjay on Election Results : దక్షిణాది, ఉత్తరాది అంటూ విభజన రాజకీయాలు చేసేందుకు ప్రయత్నించిన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్కు ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు చెంపపెట్టులాంటివని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ విమర్శించారు. రాబోయే రోజుల్లో అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్లు రాబోతున్నాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కరీంనగర్లోని పీఎంజే జువెల్లరీ దుకాణంలో కాల్పులు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో గాయపడి, చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను బండి సంజయ్ పరామర్శించారు. అనంతరం కేంద్రమంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
బెంగాలీలు బీజేపీకి జై కొట్టారు : 2011లో జీరో ఉన్న పార్టీ నేడు పశ్చిమబెంగాల్లో అధికారం చేపట్టబోతుందని శాసనసభా పక్షనేత, బీజేపీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర రెడ్డి తెలిపారు. మోదీ నాయకత్వంతోనే ఇది సాధ్యమైందని కొనియాడారు. అరాచక ప్రభుత్వాన్ని దించి బెంగాలీలు బీజేపీకి జై కొట్టారని అన్నారు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారుతో అన్ని సమస్యలకూ పరిష్కారమవుతాయని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో రాబోయే ఎన్నికల్లో బీజేపీదే అధికారమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అస్సాంలో మూడో సారి పట్టం కడుతున్నారని, అంటే బీజేపీ పాలనకు నిదర్శనమని తెలిపారు. జాతీయవాదం కోసం ప్రజలు అంతా బీజేపీకి మద్దతుగా నిలబడ్డారని వెల్లడించారు.
