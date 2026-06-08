హిట్లర్ మనస్తత్వమే కాంగ్రెస్ తత్వం : బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు
సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఘాటు విమర్శలు గుప్పించిన బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు - రేవంత్రెడ్డికి బీజేపీ అంటే భయం పట్టుకుందన్న రామచందర్రావు - హిట్లర్ మనస్తత్వమే కాంగ్రెస్ తత్వమని వ్యాఖ్య
Published : June 8, 2026 at 8:08 PM IST
TG BJP Chief Ramachandar Rao on CM Revanth : రాజ్యాంగబద్ధ పదవిలో ఉన్నానన్న విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మరిచిపోయి అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు మండిపడ్డారు. నాంపల్లిలోని బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. భారత్ పురోగమిస్తోందని ప్రపంచ దేశాలు అంటుంటే కాంగ్రెస్ జీర్ణించుకోలేకపోతుందన్నారు. అందుకే ఉత్తర, దక్షిణ భారత దేశం అంటూ విభజన రాజకీయాలు చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. 'ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసిన హిట్లర్ స్ఫూర్తితో హైడ్రా తీసుకొచ్చారంట, హిట్లర్ మనస్తత్వమే కాంగ్రెస్ తత్వం' అని విమర్శించారు. సోనియా గాంధీ కుటుంబానికి రేవంత్ గులాంగిరి చేస్తున్నారని రామచందర్రావు ఎద్దేవా చేశారు.
రేవంత్ రెడ్డికి బీజేపీ అంటే భయం పట్టుకుంది : దిల్లీకి మూటలు తీసుకెళ్లి ఇటలీ వాళ్లకి సలాం కొడుతుంది రేవంత్ రెడ్డి కాదా అని రామచందర్రావు ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ సగం చచ్చిపోయిందన్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి బీజేపీ అంటే భయం పట్టుకుందని రామచందర్రావు అన్నారు. కలలో కూడా ఆయనకు బీజేపీనే గుర్తుకు వస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు. దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ను అసలు సీఎం రేవంత్ సమయం కోరారా చెప్పాలని డిమాండ్ రామచందర్రావు డిమాండ్ చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి ఎలాంటి అపాయింట్మెంట్ కోరలేదని దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆఫీస్ చెప్పిందన్నారు. కానీ సీఎం రేవంత్ టైమ్ అడగకుండానే కలుస్తాం అంటే కలవకుండా చేస్తున్నారంటూ పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారని మండిపడ్డారు.
పాలమూరు ప్రాజెక్టును ఏటీఎంగా మార్చుకోవాలని : కాళేశ్వరంను కేసీఆర్ ఏటీఎంగా మార్చుకుంటే, పాలమూరు ప్రాజెక్టును రేవంత్ మెగా ఏటీఎంగా మార్చుకోవాలని చూస్తున్నారని రామచందర్రావు ఆరోపించారు. మూసీ ప్రక్షాళన జరగాల్సిందే కానీ నిర్వాసితులను ఆదుకోవాలన్నారు. మూసీ ప్రాజెక్టును మరో ఏటీఏంగా రేవంత్రెడ్డి మార్చుకోవాలని చూస్తున్నారని రాంచదర్రావు విమర్శించారు. మంత్రులతో కలిసి పంచుకోవాలి అంటే వీళ్లకి రెండు ఏటీఏంలు కావాలన్నారు. కాంగ్రెస్ తప్పులు చేస్తూ తమ మీద ఎంత బురద జల్లాలని చూస్తే, మరింతగా కమలం వికసిస్తుందని రామచందర్రావు స్పష్టం చేశారు.