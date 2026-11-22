నామినేషన్ల వేళ "కోడి" చిచ్చు - కర్రలు, రాళ్లతో దాడులు
TDP YSRCP Clash in Markapuram: మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలం విశ్వనాథపురంలో పంచాయతీ నామినేషన్ల సందర్భంగా టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 2:29 PM IST
సాధారణంగా ఎన్నికలంటే పదవులు, ఆధిపత్యం కోసం ఇరువర్గాలు ఘర్షణలు షరమాములే. కానీ, ఓ కోడి కోసం రెండు పార్టీలు గొడవకు దిగాయి. తప్పు మీదంటే? మీదని మధ్య మాటల యుద్ధానికి దిగారు. అది కాస్తా చినికిచినికి గాలివానలాగా మారి, ఒక్కరిపై ఒక్కరూ దాడులకు దిగారు. అసలు ఈ కోడి తెచ్చినా తంటా ఏంటి? ఏం జరిగిందో ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల వేళ మార్కాపురం జిల్లాలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. త్రిపురాంతకం మండలం విశ్వనాథపురంలో శనివారం వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయులు పరస్పర దాడులకు దిగారు. ఒకరిపై ఒకరు కారం చల్లుకుని కర్రలు, రాళ్లతో కొట్టుకోవడంతో గ్రామం ఒక్కసారిగా రణరంగంగా మారింది. విశ్వనాథపురం, గొల్లపల్లి, వెల్లంపల్లి, సోమేపల్లి గ్రామాలకు వెల్లంపల్లిలో నామినేషన్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన సర్పంచి అభ్యర్థి మండలంలోని వెల్లంపల్లిలో నామినేషన్ వేశారు. అనంతరం వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ మద్దతుదారులు ట్రాక్టర్పై తిరిగి వస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో వారి ట్రాక్టర్ కింద టీడీపీ వర్గీయులకు చెందిన కోడి పడి మృతి చెందింది. ‘‘కోడిని ఎందుకు తొక్కించావు’’ అంటూ టీడీపీ మద్దతుదారు డ్రైవర్ను ప్రశ్నించడంతో మాటామాటా పెరిగి ఘర్షణకు దారితీసింది. వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన కొందరు టీడీపీ వర్గీయులపై కారం చల్లి కర్రలు, రాళ్లతో దాడికి దిగారు. ఇరువర్గాలు వారు పరస్పరం దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో టీడీపీ వర్గీయుడికి చెందిన ఓ ఇంటి అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ దాడిలో ఇరువర్గాలకు చెందిన 10 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. రాళ్లదాడిలో గాయపడిన క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం యర్రగొండపాలెం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
సమాచారం అందుకున్న త్రిపురాంతకం ఎస్సై బాబూరావు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. అల్లర్లను అదుపు చేసే క్రమంలో ఎస్సై చేతికి గాయమైంది. సీఐ శ్రీనివాసరావు గ్రామానికి చేరుకుని ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి వివరాలు నమోదు చేసుకున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా గ్రామంలో పోలీసు పికెట్ ఏర్పాటు చేశారు.
పెదారికట్లలోనూ వాగ్వాదం: మరోవైపు కొనకనమిట్ల మండలంలోని పెదారికట్ల నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద శనివారం టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఇది కాస్తా ఘర్షణకు దారితీయడంతో టీడీపీ కార్యకర్తలకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. కనిగిరి డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు గ్రామాన్ని సందర్శించి ఇరువర్గాల వారితో మాట్లాడారు. గ్రామంలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
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