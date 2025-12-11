కీలకంగా ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులు - కళ్యాణదుర్గం మున్సిపాలిటీ టీడీపీ కైవసం
కల్యాణదుర్గం మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పదవి టీడీపీ కైవసం - మాచవరం ఎంపీపీ పదవి కైవసం - రామగిరి ఎంపీపీగా ఏకగ్రీవం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 4:59 PM IST
TDP Won in Several Municipal Chairperson and MPP Elections in AP : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో జరిగిన మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్, ఎంపీపీ ఎన్నికలో టీడీపీ సత్తా చాటింది. అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం మున్సిపాలిటీని టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఉత్కంఠ పరిణామాల మధ్య మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా తలారి గౌతమి ఎన్నికయ్యారు. నేడు (గురువారం) ఉదయం స్థానిక మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఎన్నిక నిర్వహించారు.
మొత్తం 24 మంది కౌన్సిలర్లు ఉండగా వైఎస్సార్సీపీ నుంచి 11 మంది, టీడీపీ నుంచి 11 మంది హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులు కీలకంగా మారారు. ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులుగా ఉన్న ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ, ఎమ్మెల్యే సురేంద్రబాబు గౌతమికి మద్దతు ఇచ్చారు. దీంతో 13 మంది మద్దతుతో ఆమె ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు.
మాచవరం ఎంపీపీ స్థానం టీడీపీ కైవసం : మరోవైపు పల్నాడు జిల్లా మాచవరం ఎంపీపీ పదవిని టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఎంపీపీగా పిల్లుట్ల గ్రామానికి చెందిన ఎంపీటీసీ కొక్కెర అంజమ్మ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. గతంలో మొత్తం 15 మంది ఎంపీటీసీ సభ్యులు గెలుపొందగా ఒకరు చనిపోయారు. మిగిలిన 14 మందిలో 11 మంది నేటి సమావేశానికి హాజరయ్యారు. వీరిలో ఆరుగురు టీడీపీ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇవ్వడంతో ఎంపీపీగా అంజమ్మ ఎన్నికయ్యారు.
కప్పాల సాయిలీల ఏకగ్రీవం : సత్యసాయి జిల్లా రామగిరి ఎంపీపీగా టీడీపీకి చెందిన కప్పాల సాయిలీల ఏకగ్రీవ ఎన్నిక అయ్యారు. రామగిరి మండల కార్యాలయంలో అధికారులు నేడు ఎన్నిక నిర్వహించారు. 9 మంది ఎంపీటీసీలకు గాను ఐదుగురు హాజరయ్యారు. మండలంలో 10 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉండగా వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన నాగమ్మ మరణంతో ఎంపీపీ ఎన్నిక పలుమార్లు వాయిదా పడింది. మండలంలో 8 మంది వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీటీసీ సభ్యులు, ఒకరు టీడీపీ సభ్యులు ఉన్నారు. గతంలో ఇద్దరు వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు టీడీపీ కండువా కప్పుకోగా, ఈ మధ్యనే మరో ఇద్దరు టీడీపీలోకి వచ్చారు. దీంతో మొత్తం 5 ఎంపీటీసీ స్థానాలను టీడీపీ బలపరుచుకోగా, మహిళా రిజర్వుడ్ అయినందున కప్పల సాయి లీలను ఎంపీపీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు.
కడప మేయర్గా పాకా సురేష్ : కడప నగరపాలక సంస్థ నూతన మేయర్గా 47వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ పాకా సురేష్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ అదితి సింగ్ సమక్షంలో కడప కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో ఎన్నిక నిర్వహించారు. 39మంది వైఎస్సార్సీపీ కార్పొరేటర్లలో పదో డివిజన్ కార్పొరేటర్ మల్లికార్జున గైర్హాజరయ్యారు. మేయర్ పదవికి పాకా సురేష్ పేరును ఇద్దరు కార్పొరేటర్లు ప్రతిపాదించారు. పోటీ లేకపోవడంతో సురేష్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించారు. అనంతరం మేయర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన పాకా సురేష్కు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అభినందనలు తెలిపారు. సంఖ్యాబలం లేని కారణంగా ఎన్నికకు టీడీపీ దూరంగా ఉంది.
మరోవైపు కడప జిల్లా ముద్దనూరు ఎంపీపీగా వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీటీసీ వెన్నపూస పుష్పలత ఎన్నిక అయ్యారు. ఈ ఎంపీపీ ఎన్నికకు ముగ్గురు బీజేపీ ఎంపీటీసీ సభ్యులు హాజరుకాలేదు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించొద్దు: సుప్రీంకోర్టు
ఏప్రిల్లో 'స్థానిక సంస్థల' ఎన్నికల షెడ్యూల్! - ఓటర్ల జాబితా సేకరించిన ఎన్నికల సంఘం