పట్టణ పోరులో టీడీపీ సరికొత్త బెంచ్మార్క్ - మహిళలు, బీసీలు, మైనారిటీలకు పెద్దపీట
పట్టణ ఎన్నికల బరిలో టీడీపీ సామాజిక న్యాయానికి సరికొత్త బెంచ్మార్క్ సెట్ చేసింది. మేయర్, ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థుల ఎంపికలో మహిళలు, బీసీలు, మైనారిటీలకు పెద్దపీట వేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 1:19 PM IST
TDP on AP Local Polls 2026 : రాష్ట్రంలో తొలివిడతలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న పది కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, 64 మున్సిపాలిటీల ఛైర్మన్ పోస్టులకు టీడీపీ పోటీ చేస్తోంది. వాటిలో శనివారం రాత్రి వరకు 70 స్థానాలకు అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించింది. మిగతా నాలుగు మున్సిపాలిటీల్లో నంద్యాలకు పి. బాబన్ను అభ్యర్థిగా ఆదివారం ప్రకటించింది. ఆత్మకూరు, తాడిపత్రి, మైదుకూరు మున్సిపాలిటీలకు అధిష్ఠానం సూచనల మేరకు స్థానికంగా తెలుగుదేశం నాయకులు అభ్యర్థుల్ని ఖరారు చేశారు.
ఆత్మకూరుకు బొమ్మారెడ్డి షకీలా, తాడిపత్రికి రేష్మ పర్వీన్లను అభ్యర్థులుగా ప్రకటించారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా మైదుకూరులో టీడీపీ టికెట్ ఆశిస్తున్న ముగ్గురు నామినేషన్లు వేయగా ధనపాల జగన్మోహన్ పేరు ఖరారు చేసే అవకాశమున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మేయర్ అభ్యర్థుల ఎంపికలోనూ సామాజిక సమీకరణాలకు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రాధాన్యమిచ్చింది. విశాఖ కార్పొరేషన్ జనరల్ మహిళకు రిజర్వ్ కాగా 32 ఏళ్ల బీసీ మహిళ ముక్కా శ్రావణికి అవకాశం కల్పించింది.
AP Local Body Elections 2026 : విజయనగరం మేయర్ స్థానం కూడా జనరల్ మహిళకు రిజర్వ్ కాగా బీసీ మహిళ అవనాపు భార్గవిని బరిలోకి దించింది. అన్రిజర్వుడ్ స్థానమైన నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థిగా బీసీ వర్గానికి చెందిన రూప్కుమార్ యాదవ్ను ఎంపిక చేసింది. మరోవైపు అన్రిజర్వుడ్ స్థానమైన ఒంగోలు మేయర్ పదవికి ఓసీ మహిళకు అవకాశం కల్పించింది.
బీసీలకు ప్రాధాన్యమివ్వాలన్న హామీకి అనుగుణంగా పలు మున్సిపాలిటీల్లోనూ టీడీపీ అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసింది. పలాస-కాశీబుగ్గలో జనరల్ మహిళకు రిజర్వ్ అయిన స్థానానికి బీసీ మహిళ వజ్జా గంగా భవానీని, పార్వతీపురంలో బీసీ మహిళ బెలగాం కరుణను ఎంపిక చేసింది. అన్రిజర్వుడ్ స్థానమైన రాయదుర్గాన్ని బీసీలకు కేటాయించింది. బీసీ జనరల్ స్థానమైన తాడిపత్రిలో బీసీ మహిళ రేష్మ పర్వీన్కు అవకాశం ఇచ్చింది.
స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు చట్టప్రకారం 50 శాతం రిజర్వేషన్లు ఉండగా అంతకంటే పది శాతానికి పైగా అదనంగా సీట్లు కేటాయించింది. ముస్లిం మైనారిటీలకు కూడా టీడీపీ సముచిత ప్రాధాన్యమిచ్చింది. ఒక మేయర్ స్థానంతో పాటు మొత్తం 11 స్థానాలను ఆ వర్గానికి కేటాయించింది. యువత, విద్యావంతులకు అవకాశాల కల్పనపైనా దృష్టి సారించింది. అభ్యర్థుల్లో 20 మందికి పైగా 40 ఏళ్లలోపు వారున్నారు. దాదాపు 45 మంది గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విద్యార్హతలు కలిగినవారు ఉన్నారు. మహిళలు, బీసీలు, మైనారిటీలు, యువతకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించేలా అభ్యర్థుల ఎంపిక చేపట్టింది.
కొన్నిచోట్ల అభ్యర్థుల ఎంపికపై అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరిలో టీడీపీ అభ్యర్థిగా ఎమ్మెల్యే ఉగ్రనరసింహారెడ్డి కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న మహిళను ఎంపిక చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మరికొందరు నామినేషన్లు వేశారు. గిద్దలూరును పొత్తులో భాగంగా బీజేపీకి కేటాయించి ఆ పార్టీ అభ్యర్థిని ప్రకటించినప్పటికీ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అశోక్రెడ్డి సోదరుడు కృష్ణకిశోర్రెడ్డి నామినేషన్ వేయడంతో సందిగ్ధత నెలకొంది. ఈ రెండు చోట్ల అభ్యర్థుల వ్యవహారం స్థానిక రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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