కూటమిపై ప్రజల నమ్మకానికి పంచాయతీ ఫలితాలు నిదర్శనం: పల్లా శ్రీనివాసరావు
Palla press meet on 1st phase panchayat elections: పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి విడతలో కూటమికి 74 శాతం ఓట్లు లభించాయని పల్లా శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు. ఇది ప్రజల మద్దతుకు స్పష్టమైన నిదర్శనమన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:43 PM IST
తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూటమి మద్దతుదారులు విజయఢంకా మోగించారు. రాష్ట్రంలో జరిగిన గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూటమి మద్దతుదారులకే ప్రజలు జై కొట్టారు. చాలా జిల్లాల్లో కూటమి బలపరిచిన అభ్యర్థులు తిరుగులేని విజయం నమోదు చేశారు. పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి విడతలో కూటమికి 74 శాతం ఓట్లు లభించాయని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు. గ్రామీణ ప్రజలు కూటమి ప్రభుత్వంపై ఉంచిన నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనమని కొనియాడారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మంగళగిరి టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. మెుదటి విడత పంచాయతీ ఎలక్షన్లు ముగిసిన సందర్భంలో కూటమికి అద్భుతమైన విజయం ఇచ్చిన ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎన్నికల్లో కూటమి తరపున పోటీ చేసి విజయం సాధించిన వారికి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైఎస్సార్సీపీకి ప్రజాదరణ తగ్గిందనడానికి ఇది సంకేతమని ఆయన అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీకి కేవలం 26 శాతం ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయన్నారు.
2021లో వైఎస్సార్సీపీ బెదిరింపులతో ఏకగ్రీవాలు : 2021 ఎన్నికలతో పోల్చి చూస్తే అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ బెదిరింపులకు పాల్పడి బలవంతంగా 'ఏకగ్రీవ' ఎన్నికలను సాధించిందని పల్లా అన్నారు. కానీ ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికలను ప్రజాస్వామ్యయుతంగా జరిపిందని ఆయన చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా పాలన సాగించాం కనుకే 74 శాతం ఓట్లు వచ్చాయన్నారు.
సాక్షి పత్రికపై విమర్శలు : కుప్పం మండలం వనగుట్టపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల దాడిలో మరణించిన టీడీపీ కార్యకర్త రాజేంద్ర ఘటనపై సాక్షి దినపత్రిక వాస్తవాలను వక్రీకరించి అవాస్తవ కథనాలను ప్రచురించడంపై ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం తప్పుడు ప్రచారంతో ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించవద్దని ఆయన హెచ్చరించారు. రాజేంద్ర కుటుంబానికి టీడీపీ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఎన్నికల తదుపరి రెండు దశల్లో కూడా ప్రజల మద్దతు ఇలాగే కొనసాగుతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
"మెుదటి విడత పంచాయతీ ఎలక్షన్లు ముగిసిన సందర్భంలో కూటమికి అద్భుతమైన విజయం ఇచ్చిన ప్రజలకు ధన్యవాదాలు. ఎన్నికల్లో కూటమి తపరపున పోటీ చేసి విజయం సాధించిన వారికి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు. ఈ గెలుపు ప్రజలకు కూటమిపైన, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటి సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పై బీజేపీ నాయకత్వం మీద ఉన్న నమ్మకానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. పోస్టల్ అయినా , బ్యాలెట్ అయినా , ఈవీఎం అయినా ప్రజలు కూటమి, తెలుగుదేశం వైపే ఉన్నారు. ప్రజలకు అందుతున్న సంక్షేమ పథకాలను చూసే ఈనాడు ఓటేశారు. ఈ రోజు వరకు ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా పాలన సాగించాం. ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా పాలన సాగించాం కనుకే 74 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి." - పల్లా శ్రీనివాసరావు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
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