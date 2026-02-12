పార్టీ క్రమశిక్షణ దాటి ప్రవర్తిస్తే ఊరుకునేది లేదు - ఎమ్మెల్యే కొలికపూడికి పల్లా వార్నింగ్
అసెంబ్లీ లాబీలో పల్లా శ్రీనివాస్తో తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికిపూడి శ్రీనివాస్ భేటీ- సీఎం ఆదేశాలుగా కొలికిపూడికి తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసిన పల్లా శ్రీనివాస్- సీనియర్లు తనకు మార్గనిర్దేశం చేయాలని కోరిన కొలికిపూడి శ్రీనివాస్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 3:08 PM IST
TDP Palla Srinivas Warns MLA Kolikapudi Srinivas : తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాస్ నిత్యం ఏదో ఒక విషయంలో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటారు. గతంలో చాలాసార్లు దూకుడుగా వ్యవహరించడ వల్ల పార్టీ అధిష్ఠానానికి చాలామంది ఫిర్యాదు చేశారు. ఒకానొక సమయంలో సీఎం చంద్రబాబు సైతం కొలికపూడి వ్యవహారంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్-కొలికపూడి వ్యవహారం ఇంకా చంద్రబాబు దగ్గరకు చేరింది. అది అలా కొనసాగుతుండగానే తాజాగా 'పల్లె కన్నీరు పెడుతోందంటూ' కొలికిపూడి పెట్టిన పోస్టును అధిష్ఠానం తీవ్రంగా పరిగణించింది.
అసెంబ్లీ లాబీలో టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్తో తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికిపూడి శ్రీనివాస్ భేటీ అయ్యారు. సీఎం ఆదేశాలుగా కొలికిపూడికి తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పార్టీ లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా జీరో అనే విషయం గుర్తించి ప్రవర్తించాలని హితవు పలికారు. పార్టీ క్రమశిక్షణ దాటి ప్రవర్తిస్తే చూస్తూ ఊరుకునేందుకు సీఎం సిద్ధంగా లేరని పల్లా అన్నారు. తప్పులు చేసుకుంటూ పోతే పార్టీ కూడా ఎమ్మెల్యేగా గుర్తించటం మానేస్తుందని హెచ్చరించారు. అనుభవరాహిత్యంతోనే పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయని కొలికిపూడి శ్రీనివాస్ వివరణ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. సీనియర్లు తనకు మార్గనిర్దేశం చేయాలని కొలికిపూడి శ్రీనివాస్ కోరారు.
ఎంపీతో వివాదం: గత ఎన్నికల్లో తనకు టికెట్ కేటాయించేందుకు విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) రూ. 5 కోట్లు తీసుకున్నారని, వాటి బ్యాంకు స్టేట్మెంట్లు ఇవిగోనంటూ కొలికపూడి అప్పట్లో తన వాట్సప్ స్టేటస్లో పెట్టడం కలకలం రేపింది. తర్వాత మరికొన్ని వివాదాస్పద పోస్టులు సైతం తన స్టేటస్లో పెట్టారు. ‘ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు, ఎవడు పడితే వాడు రావడానికి తిరువూరు పబ్లిక్ పార్క్ కాదు. నేను జగన్పై పోరాటం చేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను. రాజ్ కెసిరెడ్డి, చెవిరెడ్డి ఇచ్చిన డబ్బులతో రాలేదు’ అంటూ పోస్టులు పెట్టారు. ‘పదవులను అమ్ముకున్నది ఈ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకే’ అంటూ ఫొటోలతో మరికొన్ని పోస్టులు పెట్టారు.
దీనిపై ఎంపీ కేశినేని ఘాటుగా స్పందించారు. తాను వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో అంటకాగే నాయకుడిని కానని చంద్రబాబు, లోకేశ్, పవన్ కల్యాణ్లను విమర్శించే వాళ్లనెవరినైనా తాను శత్రువుల్లానే చూస్తానన్నారు. ‘కొలికపూడి వ్యవహారాన్ని పార్టీ అధిష్ఠానం చూసుకుంటుంది. నాపై ఎవరో ఏవో ఆరోపణలు చేస్తే ప్రజలు, పార్టీ నమ్మే పరిస్థితి లేదని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. తిరువూరు వ్యవహారాన్ని సీఎం చంద్రబాబు తీవ్రంగా తీసుకున్నారు. కొందరు నేతల వైఖరి, సోషల్ మీడియాలో రచ్చపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బహిరంగ విమర్శలు, వివాదాలు సృష్టించే వ్యాఖ్యలపై సీరియస్ అయ్యారు. ఇదే అంశంపై చంద్రబాబు రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్తో మాట్లాడారు. ఇద్దరినీ పిలిచి తాను మాట్లాడతానని సీఎం చంద్రబాబుకు పల్లా చెప్పగా వారితో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
ఈ అంశంపై కొలికపూడి పార్టీ అధిష్ఠానం క్రమశిక్షణ సంఘం ఎదుట హాజరై వివరణ ఇచ్చారు. విచారణ అనంతరం ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత ఎంపీ కేశినేని చిన్ని క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందు హాజరై వివరణ ఇచ్చారు. పార్టీ క్రమశిక్షణ కమిటీకి తాను చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించిన అన్ని ఆధారాలు ఇచ్చానని తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలకపూడి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. క్రమశిక్షణ కమిటీ సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు స్పష్టంగా చెప్పానన్నారు. తిరువూరు నియోజకవర్గంలో విభేదాలకు కారణమైన అనేక విషయాలను క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందుంచానని వెల్లడించారు. పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటానని స్పష్టం చేశారు.
గతంలో ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి తమను కించపరిచేలా మాట్లాడటమే కాకుండా బెదిరిస్తున్నారని మీడియా ప్రతినిధులు సీఎం చంద్రబాబుకు ఫిర్యాదు చేశారు. కొలికపూడి శ్రీనివాసరావుపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. తనకు అన్ని విషయాలు తెలుసన్న చంద్రబాబు, వీలైనంత త్వరగా సమస్య పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
కార్యకర్తల అలక కొవిడ్ కంటే ప్రమాదకరం - పని చేసేవారికే ప్రోత్సాహం: మంత్రి లోకేశ్
సచివాలయాల పేరు స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డులుగా మార్పు - కేబినెట్ ఆమోదించిన అంశాలు ఇవే!