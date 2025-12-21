ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై నివేదిక ఇవ్వాలి: జిల్లా సమన్వయకర్తల సమావేశంలో లోకేశ్
ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై నివేదిక ఇవ్వాలన్న లోకేశ్ - పార్టీ ప్రాంతీయ సమన్వయకర్తలకు ఆదేశం, పార్టీనే సుప్రీం, దాని నిర్ణయాన్ని శిరసావహించాల్సిందేనని స్పష్టీకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 10:20 PM IST
TDP National General Secretary Lokesh Meet With Zonal Coordinators: కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ ఏడాదిన్నరలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై నివేదిక ఇవ్వాలని పార్టీ ప్రాంతీయ సమన్వయకర్తలకు విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్ సూచించారు. పనితీరు బాగాలేని వారిని పిలిపించి పార్టీ కౌన్సెలింగ్ ఇస్తుందని తెలిపారు.
అందరికీ పార్టీనే సుప్రీం అనీ, ఎవరైనా పార్టీ ఆదేశాలను తు.చ. తప్పక పాటించాల్సిందేనని ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. సచివాలయం అద్దె ఇల్లు లాంటిది. పార్టీ సొంత ఇల్లు లాంటిది. అధికారంలో ఉన్నప్పుడే సచివాలయంలో ఉంటాం. అధికారం ఉన్నా, లేకపోయినా పార్టీ శాశ్వతం. ఎంత పెద్ద నాయకులకైనా పార్టీ నిర్ణయమే శిరోధార్యమని లోకేశ్ అన్నారు. అందరూ పార్టీ లైన్కి లోబడి పనిచేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.
క్రియాశీలకంగా సమన్వయకర్తలు: టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ ప్రాంతీయ సమన్వయకర్తలతో ఆయన రెండున్నర గంటలపాటు భేటీ అయ్యారు. పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలకు మధ్య అనుసంధాన బాధ్యత సమన్వయకర్తలదేనని స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యేల పనితీరును మదింపు చేయడం మొదలు, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులతో కలిసి సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహించడం వరకు సమన్వయకర్తలు క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించాలని పేర్కొన్నారు. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులెవరైనా సమన్వయకర్తల ఫోన్లకు స్పందించకపోతే పార్టీ దృష్టికి తేవాలని వారికి తెలిపారు.
పెండింగ్ పదవులన్నీ నెలాఖరుకు భర్తీ: ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు ఎప్పుడు డీఆర్సీ సమావేశం పెట్టినా, ఆ మర్నాడే పార్టీ సమావేశం కూడా నిర్వహించాలని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. దానిలో ఇన్ఛార్జి మంత్రులతో పాటు ప్రాంతీయ సమన్వయకర్తలు పాల్గొనాలన్నారు. మిత్రపక్షాల మంత్రులు ఇన్ఛార్జులుగా ఉన్న జిల్లాల్లోని స్థానిక ఎంపీతో కలిసి పార్టీ సమావేశాలను నిర్వహించాలని సూచించారు. అదే విధంగా గ్రామ, మండల, నియోజకవర్గ స్థాయిలో పెండింగ్లో ఉన్న పార్టీ పదవులను ఈ నెలాఖరుకు భర్తీ చేయాలని పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా పెండింగ్లో ఉన్న దేవాలయ కమిటీలు, మార్కెట్ యార్డులు, పీఏసీఎస్ల అధ్యక్షుల్లాంటి పోస్టుల్లోనూ నియామకాలను వెంటనే పూర్తి చేయాలని తెలిపారు. ఏపీపీఎస్సీ, బీసీ కార్పొరేషన్, వక్ఫ్బోర్డుల్లో పోస్టుల భర్తీకి ప్రతిపాదనలను తీసుకోవాలని సమన్వయకర్తలకు నారా లోకేశ్ సూచించారు. పార్టీ, నామినేటెడ్ పదవుల నియామకాల్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు తెగించి పోరాడినవారికే ప్రాధాన్యమివ్వాలని స్పష్టం చేశారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చినవారెవరికైనా పదవులివ్వాలని ప్రతిపాదిస్తే నిర్దాక్షిణ్యంగా తిరస్కరించాల్సిందిగా స్పష్టం చేశారు.
ఒకే డిజైన్లో అన్ని కార్యాలయాలు: గడిచిన రెండున్నర నెలల్లో ఎమ్మెల్యేల పనితీరు మెరుగుపడిందనీ, ప్రజల నుంచి అర్జీల స్వీకరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి నియోజకవర్గంలో నిర్వహిస్తూ, సమస్యల పరిష్కారానికి కృషిచేస్తున్నారని లోకేశ్ తెలిపారు. దాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేలా సమన్వయకర్తలు కృషి చేయాలన్నారు. పింఛన్ల పంపిణీ, స్వచ్ఛాంధ్ర లాంటి ప్రభుత్వ పథకాలు, కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యేలు, నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జులు చురుగ్గా పాల్గొనేలా చూడాలని లోకేశ్ వివరించారు. పార్టీ జిల్లా కార్యాలయాల డిజైన్ని సమన్వయకర్తలతో సమావేశంలో ఖరారు చేశారు. వీటిలో కొన్ని అంతర్గత మార్పులను చేయాల్సిందిగా ఆర్కిటెక్ట్కి సూచించారు.
ప్రతి జిల్లా కార్యాలయాన్నీ ఒకే డిజైన్లో నిర్మించనున్నారు. జిల్లా,నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో పార్టీ కార్యాలయాలకు స్థలాల ఎంపిక ప్రక్రియను ఈ నెలాఖరు నాటికల్లా పూర్తిచేయాలని లోకేశ్ సూచించారు. నెల్లూరు విజయ డెయిరీ ఛైర్మన్ ఎంపిక ప్రక్రియపై చర్చ జరిగింది. ప్రతిపాదనల్లో ఉన్న పేర్లలో ఛైర్మన్ను ఎంపిక చేసే బాధ్యతను పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావుకు అప్పగించారు.
కార్యకర్తల బీమా సదుపాయంపైనా సమీక్ష: పార్టీ కార్యకర్తలకు బీమా సదుపాయంపైనా ఆయన సమీక్షించారు. జనవరి నెల మొదలుకుని ఇప్పటివరకు రూ.38 కోట్లు పరిహారం చెల్లించినట్టు లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. సమావేశంలో ప్రాంతీయ సమన్వయకర్తలు మంతెన సత్యనారాయణరాజు, భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్రెడ్డి, బీద రవిచంద్ర యాదవ్, సుజయ్కృష్ణ రంగారావు, దీపక్రెడ్డి, కోవెలమూడి రవీంద్ర, వేపాడ చిరంజీవిరావు, మందలపు రవి, పెళ్లకూరు శ్రీనివాసరెడ్డి పాల్గొన్నారు.
వ్యక్తులు శాశ్వతం కాదు, పార్టీ శాశ్వతం : కార్యకర్తల సమావేశంలో లోకేశ్
ప్రజలు అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి - జగన్కు పల్లా శ్రీనివాసరావు బహిరంగ లేఖ