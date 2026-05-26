ETV Bharat / politics

ఫ్యాక్షన్‌ రాజకీయాలకు బీజం వేసింది జగన్‌ కుటుంబమే: ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి

జగన్ కుటుంబ రాజకీయాలు రక్తమాంసాలతో నిండినవేనని ధ్వజమెత్తిన ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి - బ్రిటీష్‌వారికి సాయం చేసిన చరిత్ర వైఎస్ కుటుంబానిదన్న ఎమ్మెల్సీ- జగన్​ శాంతి కాముకుడిగా మాట్లాడటం విడ్డూరమని ఎమ్మెల్సీ ఎద్దేవా

Bhumireddy Ramgopal Reddy Comments on Jagan
Bhumireddy Ramgopal Reddy Comments on Jagan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhumireddy Ramgopal Reddy Comments on Jagan: జగన్ కుటుంబ రాజకీయాలన్నీ రక్త మాంసాలతో నిండినవేనని ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. మంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.

‘బ్రిటీష్ వాళ్లకు సాయం చేసిన చరిత్ర వైఎస్ కుటుంబానిది’: బ్రిటీష్ వాళ్లకు సాయం చేసిన చరిత్ర వైఎస్ కుటుంబానిదని భూమిరెడ్డి దుయ్యబట్టారు. స్వాతంత్య్ర ఉద్యమం సమయంలో బ్రిటీష్ వాళ్లకు జగన్ కుటుంబం ఆహారం సరఫరా చేసిందని తెలిపారు. బ్రిటీష్ వాళ్ల మన్ననల కోసం దేశ స్వాతంత్య్రానికి వ్యతిరేకంగా పని చేశారని ఆరోపించారు. రాజారెడ్డి బ్రిటీష్ సైన్యంలో చేరి వారి కోసం పని చేయలేదని చెప్పే ధైర్యం జగన్‌కు ఉందా అని భూమిరెడ్డి ప్రశ్నించారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చే వరకూ రాజారెడ్డి దేశాలు పట్టుకుని తప్పించుకుని తిరిగాడని మండిపడ్డారు.

జగన్మోహన్‌ రెడ్డి ఫ్యాక్షన్‌ హత్యలను ప్రోత్సహించిన నేత: ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి (ETV Bharat)

‘మంగపేట గనుల కోసం వెంకటనరసయ్య హత్య’: మంగపేట ముగ్గురాయి గనుల కోసం వెంకటనరసయ్యను జగన్ కుటుంబం హత్య చేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హత్య చేయించటంతో పాటు చేసిన వారికి సుపారీ చెల్లించకుండా మోసం చేసిన చరిత్ర వైఎస్‌దని భూమిరెడ్డి ఆక్షేపించారు. ఇంత ఘన చరిత్ర, కుటుంబ నేపథ్యం ఉన్న జగన్ శాంతి కాముకుడిగా మాట్లాడటం విడ్డూరమని భూమిరెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు.

ఇతరుల ఆస్తులు దోచుకోవడానికి రక్తం పారించారు. తదనంతరం వెంకటనరసయ్య కుటుంబసభ్యులతో రాజీ చేసుకున్నారు. గత వాస్తవాలు తెలుసుకొని జగన్‌ మాట్లాడితే బాగుంటుంది. నా కుటుంబానికి ఎవరూ సహాయం చేయొద్దని అనుచరులతో బెదిరించారు. జగన్మోహన్‌ రెడ్డి తాత, ముత్తాతలు దేశానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశారు. కడప జిల్లాలో ఫ్యాక్షన్‌ రాజకీయాలకు బీజం వేసింది జగన్‌ కుటుంబమే. ప్రత్యర్థుల చీని చెట్లు నరకటం, ఆస్తులను విధ్వంసం చేసే సంస్కృతిని ప్రారంభించింది జగన్ కుటుంబమే. గతంలో ఏ వ్యాపారం లేని జగన్‌ కుటుంబానికి లక్షల కోట్ల ఆస్తులు ఎలా వచ్చాయి? జగన్మోహన్‌ రెడ్డి ఏనాడు ఫ్యాక్షన్‌ బాధితుడు కాదు, ఆయన ఫ్యాక్షన్‌ హత్యలను ప్రోత్సహించిన నేత.' -భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ

జగన్‌ జైలుకు వెళ్తే నాకు లాభం చేకూరుతుందనడం పిచ్చి లాజిక్ : పవన్ కల్యాణ్

రాష్ట్రాభివృద్ధిని చూసి జగన్‌ ఓర్వలేకపోతున్నారు: మంత్రి మండిపల్లి

TAGGED:

YS FAMILY HISTORY ALLEGATIONS
TDP MLC PRESS MEET
MANGAPETA MINES MURDER ALLEGATION
BHUMIREDDY RAMGOPAL REDDY
BHUMIREDDY COMMENTS ON JAGAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.