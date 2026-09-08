ఒక్క టీచర్ పోస్టు ఇవ్వని జగన్ - మెగా డీఎస్సీపై మాట్లాడటం విడ్డూరంగా ఉంది: టీడీపీ నాయకులు
జగన్ ఐదేళ్లు సీఎంగా ఉండి ఒక్క టీచర్ పోస్టు కూడా భర్తీ చేయలేదు -ఇప్పుడు 16 వేల పైచిలుకు డీఎస్సీ ఉద్యోగాలపై మాట్లాడటం విడ్డూరమన్న సోమిరెడ్డి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 4:37 PM IST
TDP MLAs On DSC Recruitment : మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న ఆరోపణలన్నీ తప్పుడు ప్రచారాలేనని టీడీపీ మహిళా ఎమ్మెల్యేలు వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి, తంగిరాల సౌమ్య విమర్శించారు. ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఒక్క డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 150 రోజుల్లోనే 16 వేల మందికి పైగా ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశామని తెలిపారు. డీఎస్సీ నియామకాలు నోటిఫికేషన్లు, రోస్టర్, రిజర్వేషన్ల నిబంధనల ప్రకారమే పారదర్శకంగా జరిగాయని చెప్పారు. ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయడం సరికాదన్నారు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కళ్లెదుటే కనిపిస్తోందని వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న ఫేక్ ప్రచారాలు ప్రజలు నమ్మరని స్పష్టం చేశారు
ప్రభుత్వం పై బురద జల్లె వ్యవహారం : ఐదేళ్లు సీఎంగా ఉండి ఒక్క టీచర్ పోస్టు కూడా భర్తీ చేయని జగన్ ఇప్పుడు 16వేల పైచిలుకు డీఎస్సీ ఉద్యోగాలపై మాట్లాడటం విడ్డూరమని సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి మండిపడ్డారు. ప్రైవేట్ రిసార్టుల్లో పేపర్ మూల్యాంకనం, వైట్నర్ల వినియోగంతో గ్రూప్-1 వ్యవస్థను వైఎస్సార్సీపీ భ్రష్టు పట్టించిందని ఆరోపించారు. పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలను రాష్ట్రం నుంచి తరిమేసిన జగన్ ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, ఉద్యోగాలను పరుగులు పెట్టిస్తుంటే ఓర్వలేక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. రాష్ట్రం నష్టపోయినా ప్రభుత్వంపై బురదజల్లి మళ్లీ అధికారంలోకి రావాలనే నిరాశతో వైఎస్సార్సీపీ వ్యవహరిస్తోందని సోమిరెడ్డి దుయ్యబట్టారు.
"ఐదేళ్లు సీఎంగా ఉండి ఒక్క టీచర్ పోస్టు కూడా జగన్ భర్తీ చేయలేదు. ఇప్పుడు 16వేల పైచిలుకు డీఎస్సీ ఉద్యోగాలపై మాట్లాడటం విడ్డూరం.ప్రైవేట్ రిసార్టుల్లో పేపర్ మూల్యాంకనం, వైట్నర్ల వినియోగంతో గ్రూప్-1 వ్యవస్థను వైఎస్సార్సీపీ భ్రష్టు పట్టించింది.పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలను రాష్ట్రం నుంచి తరిమేసిన జగన్ ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, ఉద్యోగాలను పరుగులు పెట్టిస్తుంటే ఓర్వలేక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రం నష్టపోయినా ప్రభుత్వంపై బురదజల్లి మళ్లీ అధికారంలోకి రావాలనే నిరాశతో వైఎస్సార్సీపీ వ్యవహరిస్తోంది" _ ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి.
డీఎస్సీ ద్వారా ఉద్యోగాలు : మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న ఆరోపణలన్నీ తప్పుడు ప్రచారాలేనని టీడీపీ మహిళా ఎమ్మెల్యేలు వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి, తంగిరాల సౌమ్య, గౌతు శిరీష విమర్శించారు. ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఒక్క డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదని, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 150 రోజుల్లోనే 16 వేల మందికి పైగా ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశామని తెలిపారు. డీఎస్సీ నియామకాలు నోటిఫికేషన్లు, రోస్టర్, రిజర్వేషన్ల నిబంధనల ప్రకారమే పారదర్శకంగా జరిగాయని, ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయడం సరికాదన్నారు. యువగళంలో ఇచ్చిన హామీని నారా లోకేశ్ నిలబెట్టుకున్నారని, మరో మూడు డీఎస్సీలు కూడా నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కళ్లెదుటే కనిపిస్తోందని, వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న ఫేక్ ప్రచారాలు ప్రజలు నమ్మరని స్పష్టం చేశారు.
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