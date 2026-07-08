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అహోబిలంలో తలనీలాల వివాదం - టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య వాగ్వాదం

నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో ఉద్రిక్త వాతావరణం - అహోబిలంలో తలనీలాల అంశంపై టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతల మాటల యుద్ధం - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యేకు సవాల్ విసిరిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అఖిలప్రియ

Tension Situation in Allagadda
Tension Situation in Allagadda (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 7:46 PM IST

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Tension Situation in Allagadda : నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో వాతావరణం వేడెక్కింది. అహోబిలం మఠంలో తలనీలాల్లో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే గంగుల నాని చేసిన ఆరోపణలపై, ఎమ్మెల్యే అఖిలప్రియ మండిపడ్డారు. ఈ అంశంపై దేవుని ముందు ప్రమాణం చేసేందుకు రావాలని గంగులకు సవాల్ విసిరారు. ఇద్దరు నేతలు వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో వాతావరణం వేడెక్కింది. పోలీసులు జోక్యంతో వివాదం సద్దుమణిగింది.

నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. అహోబిలం మఠంలో తలనీలాల టెండర్ల విషయంలో ఇరు పార్టీల నేతల మధ్య చెలరేగిన వ్యవహారం సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లతో వేడెక్కింది. అహోబిలంలో తలనీలాలను విక్రయించకుండా టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అఖిలప్రియ అడ్డుకుంటున్నారని అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే గంగుల నాని ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలపై తీవ్రంగా స్పందించిన టిడీపీ ఎమ్మెల్యే అఖిలప్రియ, అక్రమాలు నిరూపించడానికి అహోబిలం మఠానికి ఇవాళ సాయంత్రం లోపు రావాలని సవాల్ విసిరారు. సాయంత్రం ఐదు గంటలకు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఆళ్లగడ్డ నుంచి నేరుగా అహోబిలం మఠానికి చేరుకున్నారు.

ఇరు పార్టీ నేతల మధ్య వాదోపవాదాలు : వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కోసం ఎదురుచూస్తుండగా ఆళ్లగడ్డ నుంచి గంగుల నాని అహోబిలం మఠానికి బయలు దేరుతుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో అనుచరులతో బయలుదేరడానికి ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు అడ్డుకుని నిలవరించారు. పార్టీ నేతలు అక్కడికి వెళ్తే ఘర్షణ మరింత పెరుగుతుందని పోలీసులు నచ్చజెప్పి ప్రయత్నం చేశారు. నిన్న(మంగళవారం) రాత్రి అహోబిలం మఠం తలనీలాలను చెన్నైకి చెందిన గుత్తేదారు సంస్థకు అప్పగించేందుకు వాహనంలో తీసుకెళ్తుండగా ఎమ్మెల్యే సోదరుడు అడ్డుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. దీంతో ఇరు పార్టీ నేతల మధ్య వాదోపవాదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ప్రస్తుతం వాతావరణ సద్దుమణిగింది.

అక్రమాలకు మూల కారణం మాజీ ఎమ్మెల్యే : అయితే అహోబిలం దేవస్థానంలో అక్రమాలకు మూల కారణం మాజీ ఎమ్మెల్యే గంగుల నాని కుటుంబమే అని ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ విమర్శించారు. అహోబిలం మాజీ సీఈవో పార్థసారధితో ఆయన కుమ్ముక్కై, అక్కడ జరుగుతున్న అక్రమాలకు వత్తాసు పలుకుతున్నారన్నారు. తాను దేవస్థానం అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నానని గుర్తు చేశారు. అహోబిలం దేవస్థానం, మఠం ఆధీనంలోకి చేరుస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను తాను ఎక్కడ విమర్శించలేదన్నారు. అయితే మఠంకు చెందిన కొందరు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని దానిపై మాత్రమే విమర్శలు చేశానన్నారు.

కోట్లాది భక్తులకు క్షమాపణలు చెప్పాలి : నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తలనీలాలను తరలిస్తుండగా తన తమ్ముడు భూమా విఖ్యాత్ రెడ్డి అడ్డుకున్నాడని ఎమ్మెల్యే భూమ అఖిల ప్రియ తెలిపారు. అహోబిలం సంపదను బయటికి వెళ్లకుండా చేయడంలో తాము ముందుంటామన్నారు. అహోబిలంపై బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమని, వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే చేస్తున్న ఆరోపణలపై తాను లక్ష్మీనరసింహ స్వామి సమక్షంలోనే సమాధానమిస్తానన్నారు. తనపై చేసిన అవినీతి ఆరోపణలను ఆయన నిరూపించాలని, నిరూపిస్తే తాను రాజకీయాలకు సన్యాసం తీసుకుంటానని స్పష్టం చేశారు. నిరూపించలేని పక్షంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే గంగుల, లక్ష్మీనరసింహస్వామి సమక్షంలో కోట్లాది భక్తులకు క్షమాపణలు చెప్పాలన్నారు. ఈ ఛాలెంజ్​ను ఆయన స్వీకరించాలని సవాల్ విసిరారు.

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TAGGED:

TDP MLA AKHILA PRIYA CHALLENGE
IRREGULARITIES REGARDING TONSURE
AHOBILAM MATHAM ISSUE
FIGHT BETWEEN TDP AND YSRCP LEADERS
TENSION AT ALLAGADDA

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