'పరామర్శలను రాజకీయాలకు వాడుకోవడం సిగ్గుచేటు' - జగన్ వ్యాఖ్యలకు టీడీపీ కౌంటర్
స్టీల్ప్లాంట్ చరిత్రలో ఎప్పుడూ ఇవ్వని పరిహారం ప్రకటించామన్న హోం మంత్రి అనిత - స్టీల్ప్లాంట్ను ప్రైవేటీకరణ నుంచి తామే కాపాడామని జగన్ చెప్పడం హాస్యాస్పదమన్న పల్లా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 8:00 PM IST
TDP Leaders Strong Counter Against Ys Jagan Over Visakha Steel plant Issue: విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో జరిగిన ప్రమాదంలో గాయపడిన కార్మికులను పరామర్శించేందుకు వెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా జగన్ మీడియా సమావేశంలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై టీడీపీ నేతలు ధ్వజమెత్తారు.
మంత్రి అనిత వ్యాఖ్యలు: స్టీల్ప్లాంట్ చరిత్రలో ఎప్పుడూ ఇవ్వని పరిహారం ప్రకటించామని హోం మంత్రి అనిత తెలిపారు. స్టీల్ప్లాంట్ అనే పదం పలికేందుకు కూడా జగన్కు అర్హత లేదని ఆమె మండిపడ్డారు. జగన్ ఆస్పత్రికి వచ్చినా కార్యకర్తలు ఏవేవో కేకలు వేస్తున్నారని, స్టీల్ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై జగన్ మాటలు అందరూ వినాలని పునరుద్ఘాటించారు. స్టీల్ప్లాంట్ విషయంలో జగన్ వైఖరి ఏంటో ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారన్నారు. ఎల్జీ పాలిమర్స్ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు జగన్ ఏం చేశారో అందరికీ తెలుసునని, బాధితులపైనే కేసులు పెట్టిన ఘనత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వానిదని విమర్శించారు.
సీఎం హోదాలో జగన్ ఎప్పుడైనా స్టీల్ప్లాంట్కు వెళ్లారా? కార్మికుల సమస్యల గురించి జగన్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా? అని నిలదీశారు. మృతుల కుటుంబాలకు స్టీల్ప్లాంట్, కేంద్రం, రాష్ట్రం పరిహారం ప్రకటించాయన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. కోటి కంటే ఎక్కువ పరిహారమే వెళ్తుందన్న ఆమె, చనిపోయిన ఒప్పంద కార్మికుల కుటుంబాలకు పరిహారం, ఉద్యోగం ఇస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అర్ధరాత్రి అయినా కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి వచ్చారన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామితో మాట్లాడారన్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు రాజకీయంగా విమర్శలు సరికాదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
‘స్టీల్ప్లాంట్ అనే పదం పలికేందుకు కూడా జగన్కు అర్హత లేదు. సీఎం హోదాలో ఆయన ఎప్పుడైనా స్టీల్ప్లాంట్కు వెళ్లారా? కార్మికుల సమస్యలపై ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా? స్టీల్ప్లాంట్లో నష్టాలు చూపించి అమ్మేందుకు ప్రయత్నించారు. ప్లాంట్ విషయంలో జగన్ వైఖరి ఏంటో ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పారు. చంద్రబాబు ప్లాంట్ను రక్షించేందుకు ఎంతో ప్రయత్నించారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలపై రాజకీయ విమర్శలు సరికాదు.' -అనిత, హోం మంత్రి
మృతుల కుటుంబాలకు అండగా ఉంటాం: స్టీల్ప్లాంట్లో ప్రమాదంలో మరణించిన కార్మికుల కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్ భరోసా ఇచ్చారు. సహాయక చర్యలు పూర్తిచేసి తిరిగి ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలని సంబంధిత అధికారులుకు సూచించామన్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు.
శవరాజకీయాలు మానుకోండి: స్టీల్ప్లాంట్ను ప్రైవేటీకరణ నుంచి తామే కాపాడామని జగన్ చెప్పడం హాస్యాస్పదమన్నారు. శవరాజకీయాలు చేయడం మానుకోవాలని పల్లా శ్రీనివాస్ ధ్వజమెత్తారు.
జగన్ పర్యటనపై విమర్శలు: స్టీల్ప్లాంట్ ప్రమాదంలో గాయపడిన కార్మికులను పరామర్శించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ నేడు (బుధవారం) విశాఖ వచ్చారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు భారీగా తరలిరావడంతో అల్లిపురం, డాబాగార్డెన్స్, జైల్రోడ్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
సెవెన్హిల్స్ ఆస్పత్రిలో క్షతగాత్రులను జగన్ పరామర్శించారు. అయితే ఆస్పత్రిలో ఉన్నామన్న విషయం మరిచి వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఈలలు, కేకలతో హడావుడి చేశారు. జగన్ మీడియాతో మాట్లాడుతుండగా అనుకూల నినాదాలు చేశారు. పక్కనున్న నాయకులు వారిస్తున్నా కార్యకర్తలు వినిపించుకోలేదు.
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