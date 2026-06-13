'రాష్ట్రంలో గొడ్డలి పార్టీ శాశ్వతంగా కనుమరుగు కానుంది' - వైఎస్ జగన్పై టీడీపీ నేతల ఫైర్
గత ప్రభుత్వంలో కల్తీ మద్యం కేసు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ గేటు తాకిందన్న మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయ స్వామి - గొడ్డలి పోటు, వెన్నుపోటు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ జగన్ అన్న మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 9:56 PM IST
TDP Leaders Comments on YS Jagan : వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై టీడీపీ నాయకులు విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. గొడ్డలి పార్టీలో రోజుకో కుంభకోణం వెలుగులోకి వస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. జగన్ అండ్ కో మద్యంలో రూ.వేల కోట్లు స్కాం చేసి అడ్డంగా దొరికిందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆరోపించారు. అమ్మ ఒడిని నాన్న బుడ్డి చేసిన ఘనుడు గొడ్డలి పార్టీ నేతని ఆరోపణలు చేశారు.
'గొడ్డలి పోటు వెన్నుపోట్లకు జగన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్. ఆయన లాంటి వారు ఏపీలో ఉండకూడదని, అందుకే ప్రజలు 11 సీట్లు ఇచ్చి కూర్చోపెట్టారు. సెంట్ స్థలం పేరుతోనూ రూ.వేల కోట్లు స్కాం చేశారు. కులాలు, మతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టాలని గొడ్డలి పార్టీ కుట్ర చేస్తోంది. వాటిని దీటుగా ఎదుర్కొంటాం. గొడ్డలి పార్టీని ప్రజలు భూస్థాపితం చేసే రోజు దగ్గరలోనే ఉంది. కూటమి రెండేళ్ల పాలనలో ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని అమలు చేశాం’’ అని కొల్లు రవీంద్ర పేర్కొన్నారు.
గత ప్రభుత్వంలో కల్తీ మద్యం కేసు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ గేటు తాకిందని మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయ స్వామి పేర్కొన్నారు. గొడ్డలి పార్టీలో రోజుకో కుంభకోణం వెలుగులోకి వస్తోందన్నారు. ఆ పార్టీ నాయకులు చిత్తూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు విస్తరించారని చెప్పారు. గొడ్డలి పార్టీ రాష్ట్రంలో శాశ్వతం కనుమరుగు కానుందని డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయ స్వామి వ్యాఖ్యానించారు.
TDP Leaders on YS Jagan : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో ప్రధాన నిందితుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డే అని ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి ఆరోపించారు. అందుకే అన్ని వేళ్లూ, ఆధారాలు ఆయన వైపే చూపిస్తున్నాయని చెప్పారు. లిక్కర్ కుంభకోణంలో అంతిమ లబ్దిదారుడు జగనేనని ఆధారాలతో బయటపడుతుండటంతో జగన్ పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారని తెలిపారు. రాజధానిపై అక్కసుతోనే మావిగన్ అంటూ పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారని గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి విమర్శించారు.
రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తయితే, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వెన్నుపోటు దినమంటూ తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ మండిపడ్డారు. గత ప్రభుత్వంలో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని గుర్తుచేశారు. గ్రామాల్లో నెలకొన్న చిన్నపాటి సమస్యను సైతం పరిష్కరించడంలో వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ విఫలమైందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి, సంక్షేమం పరుగులు పెడుతున్నాయని వెల్లడించారు ప్రజలు ఎంతో స్వేచ్ఛా దృక్పథంతో జీవిస్తున్నట్లు కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
ఎన్నికల్లో బెదిరించి ఏకగ్రీవం చేసుకోలేదా? : వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అందరినీ బెదిరించి ఏకగ్రీవం చేసుకోలేదా అని మంత్రి ఎన్ఎండీ ఫరూక్ ప్రశ్నించారు. అంతేగాక వచ్చే స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీలో ఉండాలని వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలకు సూచిస్తూ రెచ్చగొట్టే ధోరణి ఏంటని నిలదీశారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎన్ని కుయుక్తులు చేసినా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలో విజయం సాధించాలని టీడీపీ నాయకులు, శ్రేణులకు మంత్రి ఫరూక్ సూచించారు.
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