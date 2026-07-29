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'ప్రతి నాయకుడు పార్టీ నియమావళి, సిద్ధాంతాలు పాటించాలి - గీత దాటితే కఠిన చర్యలు'

వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో టీడీపీ నాయకులెవరూ వేదిక పంచుకోవద్దు - పార్టీ నియమావళికి అందరూ కట్టుబడి ఉండాలన్న పల్లా - పార్టీ లైన్ దాటితే ఎంతటివారినైనా ఉపేక్షించేది లేదన్న మంత్రి నిమ్మల

TDP Leaders Palla Srinivas and Nimmala Rama Naidu On Party Rules
TDP Leaders Palla Srinivas and Nimmala Rama Naidu On Party Rules (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 4:01 PM IST

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TDP Leaders Palla Srinivas and Nimmala Rama Naidu On Party Rules : పార్టీ నియమావళి, సిద్ధాంతాలు, క్రమశిక్షణను ప్రతి నాయకుడు తప్పనిసరిగా పాటించాలని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు. పార్టీ అధినేత ఆదేశాల మేరకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో ఎలాంటి వేదికలను పంచుకోవద్దని సూచించారు. తప్పనిసరిగా పంచుకోవాల్సి పరిస్థితి వస్తే సందర్భాన్ని బట్టి మాట్లాడాలి గాని పార్టీకి నష్టం చేకూరేలా మాట్లాడకూడదన్నారు. పార్టీ అధినేత ఆదేశాలే తమకు శిరోధార్యమని బోండా ఉమా స్పష్టం చేశారని తెలిపారు. బోండా ఉమా ఇచ్చిన వివరణపై పార్టీ అధిష్టానం సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిందన్నారు. టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడితో కలిసి పల్లా శ్రీనినాస్ మాట్లాడారు.

ఎంతటి వారైనా కఠిన చర్యలు : కూటమి విజయంలో చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్​ల కష్టాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు వెల్లడించారు. గ‌త 5 ఏళ్ల గొడ్డ‌లి పార్టీ విధ్వంసపాల‌న‌లో దెబ్బ‌తిన్న వ్య‌వ‌స్ధ‌ల‌ను చంద్ర‌బాబు గాడిలో పెడుతున్నారన్నారు. గొడ్డ‌లి పార్టీ పాల‌న‌లో అన్ని వ్య‌వ‌స్ధ‌లనూ నిర్వీర్యం చేసి, అరాచ‌క‌పాల‌న సాగించారని మండిపడ్డారు. పార్టీ క్రమశిక్షణ, సిద్ధాంతాలు, నియమాలు, ఏ స్థాయి నాయకుడికైనా సమానంగా వర్తిస్తాయని పార్టీ లైన్​కి కట్టుబడి వ్యవహారించాలని తేల్చిచెప్పారు. పార్టీకి నష్టం కలిగించే వ్యాఖ్యలు, ప్రభుత్వ ప్రతిష్టకు భంగం కల్గిస్తే, ఎంతటి వారైనా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి నిమ్మల హెచ్చరించారు. సుపరిపాలనతో రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్​ పని చేస్తున్నారనీ వెల్లడించారు.

పార్టీ నియమావళి, సిద్ధాంతాలను ప్రతి నాయకుడు పాటించాలి - గీత దాటితే కఠిన చర్యలు: పల్లా శ్రీనివాస్ (ETV Bharat)

"రాష్ట్ర పునర్ నిర్మాణం కోసం కూటమి ప్రయత్నిస్తోంది. గొడ్డలి పార్టీ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసింది. పార్టీ లైన్ దాటితే ఎంతటివారినైనా ఉపేక్షించేది లేదు. కూటమి ధర్మాన్ని పాటించకపోతే మాత్రం చంద్రబాబు ఉపేక్షించరు. వ్యక్తుల కంటే పార్టీ ముఖ్యం అనేది అందరూ తెలుసుకోవాలి." - నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి

"వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో టీడీపీ నాయకులెవరూ వేదిక పంచుకోవద్దు. పార్టీ నియమావళికి అందరూ కట్టుబడి ఉండాలి. ఎక్కడైనా నివాళులు అర్పించాల్సి వస్తే వెళ్లిరావాలి. నేతల వ్యాఖ్యల వల్ల కార్యకర్తలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. బొండా ఉమా వివరణతో టీడీపీ హైకమాండ్ సంతృప్తి చెందింది. కూటమి ధర్మాన్ని అందరూ పాటించాలి, ఎవరైనా గీత దాటితే కఠిన చర్యలుంటాయి." - పల్లా శ్రీనివాసరావు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు

మళ్లీ పునరావృతం కానివ్వను : అయితే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులతో వేదిక పంచుకోవడం వంటి ఘటనలు పునరావృతం కానివ్వబోనని విజయవాడ సెంట్రల్‌ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామేశ్వరరావు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. పార్టీ ఆదేశం మేరకు ఆయన మంగళవారం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయానికి వెళ్లి టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడిని కలిశారు. ఇటీవల ముద్రగడ పద్మనాభం సంస్మరణ సభలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆయన వివరణ ఇచ్చారు. ఆ సభకు తాను వెళ్లడం, అక్కడ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల్ని కలవడంపై కొన్ని దుష్ట శక్తులు అసత్యాలు ప్రచారం చేశాయని, తన వ్యాఖ్యల్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వక్రీకరించారని తెలిపారు. అధినేత మాటను, పార్టీ గీతను దాటబోనని స్పష్టం చేశారు. అనంతరం పల్లా, నిమ్మల మంగళవారం రాత్రి ఉండవల్లి నివాసంలో సీఎంను కలిసి, నివేదిక అందజేశారు.

'నా మాటలను వక్రీకరించారు' - టీడీపీ త్రీమెన్ కమిటీకి బొండా ఉమా వివరణ

వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో వేదిక పంచుకున్న బొండా ఉమ - చంద్రబాబు సీరియస్​

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