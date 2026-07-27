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వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో వేదిక పంచుకున్న బొండా ఉమ - చంద్రబాబు సీరియస్​

ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమ నుంచి రేపు వివరణ తీసుకోనున్న నిమ్మల, పల్లా - వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో వేదిక పంచుకోవడంపై ఆరా తీయనున్న టీడీపీ నేతలు - అంబటి రాంబాబుతో వేదిక పంచుకున్న బోండా ఉమ

TDP Leaders Explanation From MLA Bonda Uma Tomorrow
TDP Leaders Explanation From MLA Bonda Uma Tomorrow (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 4:36 PM IST

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TDP Leaders Explanation From MLA Bonda Uma Tomorrow : వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో కలిసి టీడీపీ విజయవాడ సెంట్రల్‌ ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు వేదిక పంచుకోవడంపై ఏపీ రాజకీయాల్లో దుమారం రేపింది. వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో వేదిక పంచుకోవద్దని గతంలోనే టీడీపీ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కానీ పార్టీ ఆదేశాలను పక్కన పెడుతూ శనివారం గుంటూరులో జరిగిన ముద్రగడ పద్మనాభం సంతాప సభ సమావేశంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో కలిసి బొండా ఉమా వేదికను పంచుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది. అనంతరం బొండా ఉమామహేశ్వరరావు చర్యలపై టీడీపీ అధిష్ఠానం తీవ్రంగా పరిగణించింది. దీనిపై ఆయన వివరణ తీసుకోవాలని టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఈ మేరకు పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడుకు ఆ బాధ్యత అప్పగించారు.

దీంతో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు రేపు (మంగళవారం) వివరణ తీసుకోనున్నారు. గుంటూరులో జరిగిన ముద్రగడ పద్మనాభం సంతాప సభకు హాజరైన బొండా ఉమా, వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబుతో కలిసి వేదిక పంచుకున్నారు. ఈ అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో బొండా ఉమా నేతలకు వివరణ ఇవ్వనున్నారు. వివరాలన్నింటినీ నివేదిక తయారు చేసి చంద్రబాబుకు సమర్పించనున్నారు.

మరోవైపు 2019 ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఓటమికి కాపు ఉద్యమమే కారణమన్న ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమ వ్యాఖ్యలు ఆయన వ్యక్తిగతమని మరో టీడీపీ నేత వర్మ స్పష్టం చేశారు. కాపు సామాజికవర్గానికి మేలు చేసింది ఒక్క చంద్రబాబు మాత్రమేనని ఈ విషయం ఆ వర్గం వారికి కూడా తెలుసని చెప్పారు. చంద్రబాబు ఇచ్చిన కాపు రిజర్వేషన్లను జగన్‌ తొలగించిన విషయం మర్చిపోవద్దని గుర్తు చేశారు. వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను పార్టీపై రుద్దవద్దని బొండా ఉమకు వర్మ స్పష్టం చేశారు.

పార్టీ ఆదేశాలను పక్కన పెడుతూ : వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో కలిసి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు వేదిక పంచుకోవడాన్ని పార్టీ అధిష్ఠానం తీవ్రంగా పరిగణించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ఆయన వివరణ తీసుకోవాలని టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు నిన్న (ఆదివారం) ఆదేశించారు. ఈ మేరకు పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడుకు ఆ బాధ్యత అప్పగించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో వేదిక పంచుకోవద్దని గతంలోనే టీడీపీ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కానీ పార్టీ ఆదేశాలను పక్కన పెడుతూ శనివారం గుంటూరులో జరిగిన ముద్రగడ పద్మనాభం సంతాప సభ సమావేశంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో కలిసి బొండా ఉమా వేదికను పంచుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది.

సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరికలు : ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ గొడ్డలి పార్టీ నేతలతో వేదికలు పంచుకోవద్దని టీడీపీ నేతలకు ఆ పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇప్పటికే సూచించారు. అదో విషవృక్షమనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నారు. ఆ పార్టీ నాయకుల ఉచ్చులో పడొద్దని హెచ్చరించారు. ‘‘గత ఎన్నికల్లో ఘోర ఓటమి చవిచూసినా వైఎస్సార్సీపీలో మార్పు రాలేదు. వారి విధ్వంసకర విధానాలు ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పండి. నిరంతరం ప్రజల్లో ఉంటే గొడ్డలి పార్టీ కుట్రల్ని బయటపెట్టొచ్చు. దీన్ని అగ్రనాయకత్వం నుంచి కార్యకర్త వరకూ బాధ్యతగా తీసుకోవాలి’’ అని చంద్రబాబు సూచించారు.

సంతాప సభ వివాదం: గుంటూరులో జరిగిన ముద్రగడ పద్మనాభం సంతాప కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబుతో కలిసి ఆయన కనిపించడం, ఆలింగనం చేసుకోవడం రాజకీయంగా దుమారం రేపింది. అయితే తాను వైఎస్సార్సీపీ అధికారిక సభకు వెళ్లలేదని, వ్యక్తిగతంగా సంతాప సభకు హాజరయ్యానని, అధిష్ఠానం వివరణ కోరితే స్పందిస్తానని బొండా ఉమామహేశ్వరరావు తెలిపారు.

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