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అనితపై గుడివాడ అమర్నాథ్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు - మహిళా కమిషన్‌కు ఫిర్యాదు

అనితపై గుడివాడ అమర్నాథ్‌ చేసిన అనుచిత వాఖ్యల పట్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విమర్శలు - ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై టీడీపీ నేతలు ఆగ్రహం - అమర్నాథ్​పై మహిళా కమిషన్‌కు ఫిర్యాదు చేసిన మహిళలు

Amarnath Remarks Against Anitha
Amarnath Remarks Against Anitha (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 6:27 PM IST

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Amarnath Remarks Against Anitha : హోంమంత్రి అనితపై వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్‌ చేసిన అనుచిత వాఖ్యల పట్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇవాళ టీడీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళల గురించి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు సంస్కారహీనంగా మాట్లాడితే ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని వారు హెచ్చరించారు. అమర్నాథ్ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నామని మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి చెప్పారు.

ఎస్సీ మహిళా ప్రజాప్రతినిధిని కించపరిచిన వ్యక్తిని మందలించాల్సింది పోయి సమర్థించడం వైఎస్ జగన్​మోహన్ రెడ్డి మనస్తత్వానికి అద్దం పడుతోందని డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి దుయ్యబట్టారు. ఎస్సీలంటే జగన్​కి మొదటి నుంచి చులకన భావమేనని చెప్పారు. ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా జగన్​ పెత్తందారి పోకడలు మాత్రం మారలేదని విమర్శించారు. మహిళల గురించి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు సంస్కారహీనంగా మాట్లాడితే ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని మంత్రి హెచ్చరించారు.

దళితులను ఎవరు కించపరిచినా సహించేది లేదని ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ కేఎస్ జవహర్​ హెచ్చరించారు. హోంమంత్రి దళితురాలనే విషయం మర్చిపోయి మాట్లాడితే సహించేది లేదన్నారు. దీనిపై వెంటనే కేసు నమోదు చేయాలని విశాఖ సీపీకి ఎస్సీ కమిషన్‌ ఆదేశాలు జారీ చేసిందని చెప్పారు. విమర్శలు సహజమైన, సహేతుకమైనవిగా ఉండాలన్నారు. వ్యక్తుల ఆహార్యాన్ని కించపరిచేలా మాట్లాడటం కూడా వివక్ష కిందకు వస్తుందని తెలిపారు. ఇది అలవాటు కాకూడదనే కమిషన్ జోక్యం చేసుకుంటుందని వివరించారు. దళితుల ఆత్మగౌరవం కాపాడే బాధ్యత రాజకీయ నేతలకు ఎక్కువగా ఉంటుందని జవహర్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

TDP Leaders Condemn Amarnath : అనితపై గుడివాడ అమర్నాథ్‌ చేసిన దిగజారుడు వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు పేర్కొన్నారు. ఆ వ్యాఖ్యలను అమర్నాథ్‌ సమర్థించుకోవడం వైఎస్సార్సీపీ విష సంస్కృతికి నిదర్శనమని దుయ్యబట్టారు. దళితులను అవమానించే వక్రబుద్ధిని ఆ పార్టీ నేతలు మానుకోవాలని హితవు పలికారు. అనితకు అమర్నాథ్‌ బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పాలని ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు డిమాండ్‌ చేశారు.

అనితపై గుడివాడ అమర్నాథ్ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్టీఆర్, పల్నాడు జిల్లాలకు చెందిన మహిళలు రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఛైర్‌పర్సన్ రాయపాటి శైలజకి ఫిర్యాదు చేశారు. హోంమంత్రిని ఉద్దేశించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆమె గౌరవాన్ని కించపరిచే విధంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. రాజకీయాల్లో విమర్శలు విధానాలు, నిర్ణయాలకే పరిమితం కావాలని చెప్పారు. అలా కాకుండా మహిళల వ్యక్తిత్వం, రూపురేఖలు లేదా వ్యక్తిగత అంశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల సమాజానికి తప్పుడు సందేశాలు పంపుతాయని తెలిపారు.

ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరిపి అమర్నాథ్​పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు, ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుని బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మహిళా కమిషన్‌ను కోరినట్లు మహిళా నేతలు వెల్లడించారు. అతివల గౌరవాన్ని కించపరిచే వ్యాఖ్యలను కమిషన్ తీవ్రంగా పరిగణిస్తుందని రాయపాటి శైలజ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఫిర్యాదును పరిశీలించి నిబంధనల ప్రకారం అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని రాయపాటి శైలజ వారికి హామీ ఇచ్చారు.

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