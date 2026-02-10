వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు, ఎమ్మెల్యేలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించాలి: యనమల
గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రసంగం సమయంలో సభ్యులు పాటించాల్సిన సూచనలు - హైలైట్ చేస్తూ అసెంబ్లీ ఒక బులెటిన్ను జారీ - సభా నిబంధనల ప్రకారం అనర్హత ప్రక్రియను ప్రారంభించే అధికారం సభకే ఉంటుందని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 3:28 PM IST
TDP Leader Yanamala Ramakrishnudu On Assembly Rules : బుధవారం నుంచి శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. అయితే ఈసారైనా వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు సభకు హాజరవుతారా? లేరా? అనేది సందేహంగానే ఉంది. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తమకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇస్తేనే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు వస్తామని ప్రకటించారు. అదే విధంగా సమావేశాలకు దూరంగానే ఉంటున్నారు. దీనిపై కూటమి నేతలు పలుసార్లు స్పందించారు. ప్రజలే ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకపోతే తాము ఏం చేస్తామని ప్రశ్నించారు.
గత ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ 11 సీట్లకే పరిమతమై ప్రతిపక్ష హోదాను కూడా దక్కించుకోలేక పోయింది. దీంతో ప్రతిపక్ష నేత హోదా ఇచ్చేవరకు శాసనసభకు వచ్చేది లేదని జగన్ తేల్చి చెప్పడమే కాకుండా, ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను సైతం వెళ్లనవసరం లేదని సూచించారు. 40 శాతం ఓట్లు వచ్చిన పార్టీని ప్రతిపక్షంగా ఎందుకు గుర్తించారు అని ప్రశ్నించారు.
అయితే రేపటి నుంచి శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో సీనియర్ టీడీపీ నేత యనమల రామకృష్ణుడు వైఎస్సార్సీపీ తీరుపై పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రసంగం సమయంలో సభ్యులు పాటించాల్సిన సూచనలను హైలైట్ చేస్తూ అసెంబ్లీ ఒక బులెటిన్ను జారీ చేసిందని యనమల తెలిపారు. ఇరవై ఒక్క రోజులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు సమావేశాలు పూర్తయిన తర్వాత, ముందస్తు 'సెలవు అనుమతి' లేకుండా గైర్హాజరైన వారిపై సభా నిబంధనల ప్రకారం అనర్హత ప్రక్రియను ప్రారంభించే అధికారం సభకే ఉంటుందని వెల్లడించారు. 'సెలవు అనుమతి' పత్రాన్ని స్పీకర్ ఆమోదం కోసం సహేతుకమైన కారణాలను పేర్కొంటూ వ్యక్తిగతంగా సమర్పించాల్సి ఉంటుందన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు జగన్, అతని ఎమ్మెల్యేలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించాలి తప్ప, తమను అసెంబ్లీకి ఎన్నుకున్న ప్రజలను అగౌరవపరచకూడదని స్పష్టం చేశారు.
అనర్హత వేటు నిబంధన: అనర్హత వేటు నిబంధన ఏంటని గతంలో మాజీ సీఎం జగన్ అడగడం హాస్యాస్పదమని టీటీడీ సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు అన్నారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 188, 190 (4) చదివితే ఈ అంశం అర్థం అవుతుందని తెలిపారు. తనకు ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా ఇవ్వాలని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ కోరుతున్నారని, అందుకు అవసరమైన ఎమ్మెల్యేలు ఆ పార్టీకి లేరని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
2024 జూలైలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన సందర్భంగా ఉభయసభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగించిన సమయంలో శాసనసభకు వచ్చిన జగన్ ప్రస్తుతం బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనూ కూడా గతేడాది ఫిబ్రవరి 24న గవర్నర్ ప్రసంగానికి వచ్చి కొద్దిసేపు ఉండి వెళ్లారు. అయితే నిబంధనల ప్రకారం ఈ 2 రోజులు కూడా శాసనసభ జరిగినట్టు అధికారికంగా పరిగణించకపోవటంతో జగన్ శాసనసభకు హాజరుకానట్టుగానే స్పష్టం అవుతోంది. ఆ తర్వాత నవంబరులో జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాలకు జగన్ హాజరు కాలేదు. అదేవిధంగా నవంబరులో ఓ వైపు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతుండగా, వైఎస్ జగన్ తన క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి మీడియా ద్వారా మాట్లాడారు.
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 176 ప్రకారం: వాస్తవానికి ఉభయసభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ చేసే ప్రసంగాన్ని శాసనసభ, మండలి వేర్వేరుగా తమ రోజువారీ అజెండాలో బిజినెస్గా చేర్చుకుని ఆ తీర్మానంపై చర్చించినప్పుడే అది ప్రోసీడింగ్స్లోకి చేరుతుందని, అదే ఆయా సభలకు బిజినెస్ డేగా లెక్కించాల్సి ఉంటుందని శాసనసభా వ్యవహారాల నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అప్పటివరకు కూడా అది అసెంబ్లీ లేదా మండలి బిజినెస్గా పరిగణించరని తేల్చి చెబుతున్నారు.
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 176 ప్రకారం విధాన పరిషత్కు ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్గా గవర్నర్ ఉభయసభలనుద్దేశించి ప్రసంగిస్తారని, ఆ ప్రసంగాన్ని శాసనపరిషత్ కార్యదర్శి అధికారికంగా టేబుల్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే అది సభ ప్రోసీడింగ్స్లోకి వస్తుందని నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. సాంకేతికంగా గవర్నర్ ఉభయసభలకు చెందిన సభ్యుడు కాకపోవడంతో కేవలం ఆయన ప్రసంగాన్ని మాత్రమే శాననసభ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
