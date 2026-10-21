సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలనే వక్రీకరిస్తున్నారు - షెడ్యూల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు: వర్ల రామయ్య
TDP Reaction on YSRCP: మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల అంశంలో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను వైఎస్సార్సీపీ వక్రీకరిస్తోందని వర్ల రామయ్య ఆరోపించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:45 PM IST
Varla Ramaiah Sensational Comments on YSRCP : మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల అంశంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలపై వైఎస్సార్సీపీది తప్పుడు ప్రచారమని టీడీపీ పేర్కొంది. 19 చోట్ల నామినేషన్ల గడువు పొడిగించినట్లు వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని టీడీపీ ఆరోపించింది. ఆయా చోట్ల ఫిర్యాదులను పునఃపరిశీలించాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందని తెలిపింది. మళ్లీ నామినేషన్ల స్వీకరణపై నిర్ణయాధికారం ఎస్ఈసీకే ఇచ్చినట్లు పేర్కొంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణపై సుప్రీంకోర్టు అభ్యంతరాలు చెప్పలేదని టీడీపీ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ వర్ల రామయ్య కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల అంశంలో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను వైఎస్సార్సీపీ వక్రీకరిస్తోందని ఎమ్మెల్సీ వర్ల రామయ్య ఆరోపించారు. 19 చోట్ల నామినేషన్ల గడువు పొడిగించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించినట్లు ఆ పార్టీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని విమర్శించారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని స్పష్టం చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసిన ప్రాంతాల్లో అందిన ఫిర్యాదులను మరోసారి పరిశీలించి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని మాత్రమే సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి సూచించిందని తెలిపారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో మళ్లీ నామినేషన్లు స్వీకరించాలా? వద్దా? అనే అంశాన్ని ఎస్ఈసీ నిర్ణయానికే వదిలేసిందని పేర్కొన్నారు. అందరికీ నామినేషన్ల గడువు పెంచాలని న్యాయస్థానం చెప్పలేదని స్పష్టం చేశారు.
ఆదేశాలను వక్రీకరిస్తున్నారు: సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను తమకు అనుకూలంగా ప్రచారం చేసుకుంటూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని వర్ల రామయ్య ధ్వజమెత్తారు. ఆ పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించే మీడియా ద్వారా అసత్య ప్రచారం చేస్తూ కార్యకర్తల్లోనూ గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారని విమర్శించారు. తుది జాబితాకు సంబంధించిన అంశంపైనే న్యాయస్థానం సూచనలు చేసిందని తెలిపారు.
ఫిర్యాదులను పరిశీలించి సముచిత నిర్ణయం తీసుకోవాలని మాత్రమే సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందని వర్ల రామయ్య పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారాల్లో జోక్యం చేసుకోబోమని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసిందని తెలిపారు. నామినేషన్ల ప్రక్రియపై కానీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణపై కానీ సుప్రీంకోర్టు ఎలాంటి అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయలేదని వెల్లడించారు.
"సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలనే వక్రీకరిస్తున్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. పత్రికలో అబద్ధాలు రాసి, వాళ్ల కార్యకర్తలనే గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నారు. అందరికీ గడువు పెంచాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్పలేదు. తుది జాబితా గురించే సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఎస్ఈసీ అధికారాల్లో జోక్యం చేసుకోబోమని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. సముచిత నిర్ణయం తీసుకోవాలనే సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. కోర్టు ఆదేశాలను తమకు అనుకూలంగా చెప్పుకుంటున్నారు. ఫిర్యాదులను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని మాత్రమే కోర్టు చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. అందిన ఫిర్యాదులు పరిశీలించాలని మాత్రమే కోర్టు చెప్పింది. ఎస్ఈసీని ఏ కోణంలోనూ సుప్రీంకోర్టు తప్పు పట్టలేదు" - వర్ల రామయ్య
ఎన్నికల ప్రక్రియపై ప్రజల్లో అపోహలు కలిగించేలా వైఎస్సార్సీపీ ప్రచారం చేస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. కోర్టు ఆదేశాల సారాంశాన్ని ప్రజలకు వివరించకుండా, వాటిని తమకు అనుకూలంగా చిత్రీకరించడం సరికాదన్నారు. అందిన ఫిర్యాదులను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకునే బాధ్యత ఎస్ఈసీదేనని స్పష్టం చేశారు. న్యాయస్థానం ఆదేశాలను వక్రీకరించకుండా వాస్తవాలను ప్రజలకు తెలియజేయాలని వర్ల రామయ్య పేర్కొన్నారు.
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