ETV Bharat / politics

టీడీపీ సరికొత్త చరిత్ర - 40 రోజుల్లో 'కోటి' ఇళ్లకు చేరిన 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం'

చరిత్ర సృష్టించిన టీడీపీ శ్రేణులు - నారా లోకేశ్‌ పర్యవేక్షణలో విజయవంతంగా ‘ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం’ - కార్యకర్తల అంకిత భావానికి ప్రతీకన్న లోకేశ్‌

Intintiki Telugu Desam
40 రోజుల్లో కోటి ఇళ్ల సందర్శన (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Intintiki Telugu Desam : ‘ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం-2026’ కార్యక్రమం 40వ రోజున కీలక మైలురాయిని చేరుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటి ఇళ్లను టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు సందర్శించారు. ఏపీలోని మొత్తం 1,35,91,105 ఇళ్లు ఉండగా వాటిలో 73.6 శాతం గృహాలకు పార్టీ శ్రేణులు చేరుకున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల పాలనలో చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను గడపగడపకూ వివరిస్తూ కార్యకర్తలు చూపిన అంకితభావానికి ఈ ఘనత నిదర్శనమని టీడీపీ తెలిపింది.

40 రోజుల్లో కోటి ఇళ్ల సందర్శన (ETV)

కూటమి పాలన రెండేళ్ల విజయాలను ప్రజలకు వివరించి వారితో నాయకులు మమేకమయ్యేలా చేపట్టిన 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం' కార్యక్రమం అరుదైన ఘనత సాధించింది. 40వ రోజున రోజువారీ 1.30 లక్షల ఇళ్ల లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయడంతో కోటి గృహాల మైలురాయిని చేరుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 175 నియోజకవర్గాల్లో మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్లు, ఇతర నాయకులు, కార్యకర్తలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రతి కుటుంబాన్ని కలిసి ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వివరించారు.

‘ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం-2026’ను ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పార్టీ అధిష్ఠానం పర్యవేక్షిస్తోంది. ప్రతి కార్యకర్త తాను సందర్శించిన ఇళ్ల వివరాలను రోజూ ‘మై టీడీపీ యాప్‌’లో నమోదు చేస్తున్నారు. కార్యకర్తలు సందర్శించిన ఇళ్లలో 82 శాతం గృహాలను ఫొటో ఆధారంగా డిజిటల్‌ విధానంలో ధ్రువీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రేణుల భాగస్వామ్యం కూడా రికార్డు స్థాయిలో నమోదైంది. ఒక్కో కార్యకర్త రోజుకు సగటున 12 ఇళ్లను సందర్శించినట్లు టీడీపీ వెల్లడించింది. ఒకే రోజులో అత్యధికంగా 19,405 బూత్‌ల పరిధిలో కార్యక్రమం నిర్వహించగా 28,397 మంది కార్యకర్తలు క్షేత్రస్థాయిలో పాల్గొన్న రోజు కూడా రికార్డుగా నిలిచింది. ఆగస్ట్ 8న ఒక్కరోజే అత్యధికంగా 3,51,229 గృహాలను టీడీపీ శ్రేణులు సందర్శించాయి. ఒక గంటలో అత్యధికంగా 48,899 ఇళ్లను సందర్శించడం కూడా రికార్డే.

TDP Reaches 1 Crore Households : ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో కేవలం ప్రభుత్వ విజయాలను వివరించడమే కాకుండా, ప్రతి కుటుంబం నుంచి వస్తున్న స్పందన, వారి స్థానిక సమస్యలు, అవసరాలను పార్టీ శ్రేణులు యాప్‌లో డిజిటల్‌గా నమోదు చేస్తున్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల నుంచి వస్తున్న ఈ సూచనలను నేరుగా ప్రజా ప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడం ద్వారా ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి మధ్య ఈ కార్యక్రమం ఒక వారధిలా నిలుస్తోందని పార్టీ ప్రకటనలో పేర్కొంది. సెప్టెంబర్‌ మొదటి వారం తర్వాత కూడా కార్యక్రమ వేగం తగ్గకుండా కొనసాగడం కార్యకర్తల క్రమశిక్షణ, సమన్వయానికి నిదర్శనమని పార్టీ వెల్లడించింది.

కోటి ఇళ్ల మైలురాయిపై టీడీపీ జాతీయ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మంత్రి నారా లోకేశ్‌ కార్యకర్తలకు అభినందనలు తెలిపారు. ఎండ, వానలను లెక్కచేయకుండా ప్రతి కుటుంబాన్ని కలిసి వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారని ప్రశంసించారు. కోటి ఇళ్ల సందర్శన కేవలం సంఖ్య కాదని లక్షలాది కార్యకర్తల శ్రమ, సమన్వయం, అంకితభావానికి ప్రతీకని చెప్పారు.

టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం, నారా లోకేశ్‌ పర్యవేక్షణలో ‘ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం-2026’ విజయవంతంగా కొనసాగుతోందని పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. గ్రామస్థాయి నుంచి నియోజకవర్గ స్థాయి వరకు సమన్వయంతో కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం సమతూకంగా ముందుకు వెళ్తున్నట్లు మంత్రి టీజీ భరత్ పేర్కొన్నారు.

'నీళ్లపై గొడ్డలి పార్టీ తప్పుడు ప్రచారం' - ప్రజల్లోకి వాస్తవాలు తీసుకెళ్లాలన్న సీఎం చంద్రబాబు

ఎల్‌నినో కంటే గొడ్డలి పార్టీనే పెద్ద విపత్తు: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

TAGGED:

INTINTIKI TDP IN ONE CRORE HOUSES
TDP INTINTIKI TELUGU DESAM 2026
TDP REACHES 1 CRORE HOUSEHOLDS
INTINTIKI TELUGU DESAM
INTINTIKI TELUGU DESAM 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.