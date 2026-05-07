పిఠాపురంలో టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్గా వర్మ ఔట్ - ప్రత్యేక కమిటీకి చంద్రబాబు నిర్ణయం
జనసేన-టీడీపీ వివాదాలతో చంద్రబాబు సీరియస్ - పిఠాపురం ఇన్ఛార్జ్ మార్పు - పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటానన్న వర్మ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 4:45 PM IST
TDP High Command Removes Pithapuram Constituency Incharge Varma: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నియోజకవర్గం పిఠాపురంలో జనసేన-టీడీపీ మధ్య సయోధ్య కుదరడం లేదు. ఫొటోలు, వేదికల కోసం నేతల మధ్య తరచూ వివాదాలు తలెత్తుతున్నాయి. ‘కింది స్థాయిలో ఇలాంటి చర్యలు తగవు’ అని చంద్రబాబు గతంలోనే పలుమార్లు హెచ్చరించారు. అయినా మార్పు రాకపోవడం, తాజాగా వర్మ, దొరబాబు మధ్య బ్యానర్ వివాదం చెలరేగడంతో చంద్రబాబు సీరియస్ అయ్యారు. టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వర్మను తప్పించి, పార్టీ వ్యవహారాల నిర్వహణకు ప్రత్యేక కమిటీ వేయాలని ఆదేశించారు.
కసరత్తు ప్రారంభం: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ను తొలగిస్తూ పార్టీ అధిష్టానం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుత ఇన్ఛార్జ్ ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మను బాధ్యతల నుంచి తప్పించింది. త్వరలో నియోజకవర్గ పార్టీ వ్యవహారాల నిర్వహణకు ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇందుకు సంబంధించిన కసరత్తును ఇప్పటికే ప్రారంభించింది.
వరుస వివాదాలు: పిఠాపురంలో జనసేన-తెలుగుదేశం నేతల మధ్య వరుస వివాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అధిష్టానం ఎన్నిసార్లు సర్దిచెప్పినా పరిస్థితి మారకపోవడంతో కఠిన చర్యలకు పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఉపక్రమించినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా బ్యానర్పై ఫొటో విషయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ, జనసేన నేత దొరబాబు మధ్య తలెత్తిన ఘర్షణ రెండు పార్టీలకు తలనొప్పిగా మారింది. పైస్థాయిలో తాను, పవన్ కల్యాణ్ ఎలాంటి ఇగోలు లేకుండా సఖ్యతతో ఉంటుంటే, కుర్చీల కోసం, ఫొటోల కోసం కింది స్థాయి నేతలు సహృద్భావ వాతావరణం చెడగొట్టడం తగదని చంద్రబాబు పదేపదే హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు.
‘పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటా’ : పార్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా పూర్తిగా సహకరిస్తానని మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ స్పష్టం చేశారు. రకరకాల సమీకరణలతో మార్పులు జరుగుతుంటాయని. చివరకు పార్టీ బాగుండాలనేదే ముఖ్యమని ఆయన అన్నారు. మంత్రి నారా లోకేశ్తో మాట్లాడిన తర్వాతే నూతన కమిటీ ఏర్పాటు నిర్ణయం జరిగిందని అన్నారు. పార్టీలోని నాయకులే ఇక్కడ నిర్వహణ చూస్తారని, అధిష్టానం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దానికి తాను పూర్తిగా కట్టుబడి ఉంటానని వర్మ తెలిపారు.
అసలేం జరిగిందంటే: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నియోజకవర్గం పిఠాపురంలో గత నెల ప్రోటోకాల్ రగడ రచ్చకెక్కింది. ఎన్యుమరేటర్లకు మొబైల్స్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో వివాదం చెలరేగింది. బ్యానర్లో ముఖ్యమంత్రి ఫొటో లేకపోవడంపై మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్మెంట్ కార్యాలయంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వర్మ, దొరబాబు ఒకరినొకరు నెట్టుకున్నారు. జనసేన, టీడీపీ శ్రేణుల మధ్య మాటామాట పెరగడంతో బాహాబాహీకి దిగారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే పదేపదే ప్రోటోకాల్ వివాదం తలెత్తుతుందని ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ మండిపడ్డారు. ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ను కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు.
