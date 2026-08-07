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'అధిష్ఠానం ఆగమన్నా వినలేదు' - ఉత్కంఠ రేపుతున్న తలసాని ఆంజనేయులు వ్యవహారం

విజయ డెయిరీ ఛైర్మన్ ఎన్నిక వ్యవహారం - నామినేషన్ వేయొద్దన్న అధిష్ఠానం మాట బేఖాతరు - పార్టీ కావాలో, పదవి కావాలో తేల్చుకోవాలని అల్టిమేటం - డెయిరీ డైరెక్టర్లతో మంత్రుల కీలక సమావేశం

Vijaya Dairy Chairman controversy
Vijaya Dairy Chairman controversy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 12:01 PM IST

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Vijaya Dairy Chairman Controversy: విజయ డెయిరీ ఛైర్మన్ ఎన్నిక వ్యవహారంలో పార్టీ అధిష్ఠానం ఆదేశాలను ధిక్కరించి చలసాని ఆంజనేయులు ఛైర్మన్‌గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. దీంతో ఆయనపై పార్టీ నాయకత్వం తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పార్టీ కావాలో, పదవి కావాలో వెంటనే తేల్చుకోవాలని అల్టిమేటం జారీ చేసింది. మంత్రుల భేటీ మధ్యలోనే అనారోగ్య కారణాలు చెబుతూ ఆయన ఆస్పత్రిలో చేరడం ఇప్పుడు ఉత్కంఠ రేపుతోంది.

ధిక్కార స్వరంతో ఏకగ్రీవం: విజయ డెయిరీ ఛైర్మన్‌గా చలసాని ఆంజనేయులు మరోసారి పగ్గాలు చేపట్టారు. ఆయన ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైంది. అయితే, ఈ ఎన్నిక ప్రక్రియ టీడీపీలో పెద్ద చిచ్చు పెట్టింది. ఛైర్మన్ పదవిపై అందరితో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుందామని పార్టీ నాయకత్వం ముందే చెప్పింది. ఈ క్రమంలో నామినేషన్ వేయొద్దని చలసానికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అయినా ఆయన ఆ సూచనలను ఖాతరు చేయలేదు.

అధిష్ఠానం మాటను పక్కనపెట్టి చలసాని ఆంజనేయులు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. దీంతో పార్టీ పెద్దలు ఆయనతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. వేసిన నామినేషన్‌ను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని సూచించారు. గురువారం ఉదయం వరకూ ఆయన పార్టీకి సానుకూలంగానే బదులిచ్చారు. నామినేషన్ వెనక్కి తీసుకుంటానని బుకాయించారు. కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం అనూహ్యంగా తన ఎన్నిక ప్రక్రియను ఏకగ్రీవం చేసుకున్నారు.

రంగంలోకి మంత్రులు: చలసాని ధిక్కార వ్యవహారశైలిపై టీడీపీ అధిష్ఠానం తీవ్రంగా స్పందించింది. ఎన్నిక పూర్తయిన వెంటనే రాష్ట్ర మంత్రులు కొల్లు రవీంద్ర, పార్థసారథి రంగంలోకి దిగారు. నేరుగా చలసాని ఆంజనేయులు, ఆయన కుమార్తెను కలిశారు. అధిష్ఠానం సందేశాన్ని వాడివేడిగా వినిపించారు. "పార్టీ కంటే ఎవరూ ముఖ్యం కాదు. పార్టీ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్లడం సరికాదు" అని హెచ్చరించారు.

"మీకు పార్టీ కావాలో, పదవి కావాలో ఇప్పుడే నిర్ణయించుకోండి" అని మంత్రులు అల్టిమేటం జారీ చేశారు. దీనిపై ఆలోచించుకునేందుకు తనకు ఒకరోజు సమయం కావాలని ఆంజనేయులు కోరారు. ఇందుకు మంత్రులు ససేమిరా అన్నారు. "ఇప్పటికే మీకు చాలా సమయం ఇచ్చాం. అయినా సరే పార్టీ ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించారు. మీరు నిర్ణయం ఇప్పుడే చెప్పాలి" అని తేల్చి చెప్పారు.

ఆస్పత్రికి చలసాని: మంత్రుల నుంచి ఒత్తిడి రావడంతో చలసాని ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారు. భేటీ సమయంలోనే తనకు ఆరోగ్యం ఏమాత్రం బాగోలేదని చెప్పారు. వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. విజయవాడలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యారు. ఈ పరిణామాలతో విజయ డెయిరీ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. చలసాని ఛైర్మన్‌గా కొనసాగుతారా? లేదా? అన్న సంశయం నెలకొంది. మరోవైపు ఛైర్మన్ ఎంపికపై డెయిరీ డైరెక్టర్లతో మంత్రులు కొల్లు రవీంద్ర, పార్థసారథి నేడు మరోసారి సమావేశం కానున్నారు. దీంతో తదుపరి ఏం జరగనుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

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