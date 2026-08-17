గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలుగా ఆ ఇద్దరు - త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటన
గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీ స్థానాల భర్తీకి ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం - ఎస్సీ, బీసీల నుంచి ఒక్కొక్కరికి అవకాశం - త్వరలో అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 10:50 AM IST
TDP Finalized Two Candidates for MLC Posts : గవర్నర్ కోటాలో ఖాళీ అయిన రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాల భర్తీకి కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు పూర్తి చేసింది. ఎస్సీ, బీసీల నుంచి ఒక్కొక్క అభ్యర్థికి ఈసారి అవకాశం కల్పించినట్లు తెలుస్తోంది. తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత, పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు వర్ల రామయ్యతో పాటు రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందిన టీడీపీ అనంతపురం లోక్సభ నియోజకవర్గ అంగన్వాడీ సంఘం అధ్యక్షురాలు దళవాయి రమాదేవి పేర్లను ప్రభుత్వం ఖరారు చేసి, గవర్నర్ ఆమోదానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. త్వరలోనే వీరి పేర్లను అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశముంది.
టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడైన వర్ల రామయ్య సుదీర్ఘ కాలంగా పార్టీకి నమ్మకమైన నేతగా సేవలందిస్తున్నారు. గతంలో రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (APSRTC) ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. అలాగే, 2009 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తిరుపతి లోక్సభ స్థానం నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. కాగా, అంగన్వాడీ సంఘం నేతగా క్షేత్రస్థాయిలో బలమైన పట్టున్న దళవాయి రమాదేవికి బీసీ కోటాలో అనూహ్యంగా ఈ అవకాశం దక్కింది.
పీడీఎఫ్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా హనుమంతరావు: మరోవైపు, గుంటూరు-కృష్ణా జిల్లాల ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల రంగం కూడా వేడెక్కుతోంది. ఈ స్థానానికి ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య వేదిక అభ్యర్థిగా ఎం.హనుమంతరావు పేరును ఆ సంఘం నేతలు అధికారికంగా ప్రకటించారు. పీడీఎఫ్ ఎమ్మెల్సీ బొర్రా గోపిమూర్తి, మాజీ ఎమ్మెల్సీలు వి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, కేఎస్ లక్ష్మణరావు, ఐ.వెంకటేశ్వరరావు సంయుక్తంగా ఈ ప్రకటన చేశారు. హనుమంతరావు విద్యాశాఖలో 30 ఏళ్ల పాటు ఉపాధ్యాయుడిగా సేవలు అందించి, గత జూన్లో పదవీ విరమణ పొందారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్య ఉపాధ్యాయ సమాఖ్య (UTF)లో మండల స్థాయి నుంచి జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శిగా వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారని తెలిపారు. హనుమంతరావు అభ్యర్థిత్వానికి యూటీఎఫ్ పూర్తి మద్దతు ప్రకటించింది.