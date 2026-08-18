గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా వర్ల రామయ్య, దళవాయి రమాదేవి ఖరారు
గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలను ఖరారు చేసిన టీడీపీ - వర్ల రామయ్య, రమాదేవికి అవకాశం - పనిచేసే వారికి పదవులు దక్కుతాయని సంకేతం పంపిన అధిష్ఠానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 5:29 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 6:24 PM IST
AP Governor Quota MLCs : రాష్ట్రంలో గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా తెలుగుదేశం సీనియర్ నేత, పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు వర్ల రామయ్య, బీసీ మహిళా నేత దళవాయి రమాదేవి పేర్లు ఖరారయ్యాయి. ఎస్సీ కోటాలో వర్ల రామయ్యకు శాసనమండలిలో ప్రాతినిధ్యం కల్పించనున్నారు. వర్ల రామయ్య గతంలో రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ఛైర్మన్గా వ్యవహరించారు. 2009 ఎన్నికల్లో తిరుపతి లోక్సభ స్థానం నుంచి టీడీపీ తరఫున పోటీ చేశారు.
అనంతపురంలో డ్వాక్రా సంఘం అధ్యక్షురాలిగా, టీడీపీ క్లస్టర్ ఇంఛార్జ్గా పని చేస్తున్న బీసీ మహిళ దళవాయి రమాదేవికి ఎమ్మెల్సీ అవకాశం కల్పించారు. వడ్డెర సామాజిక వర్గానికి చెందిన సాధారణ కార్యకర్తకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వడం ద్వారా పార్టీ కోసం పని చేసే వారికి తగిన గుర్తింపు, పదవులు దక్కుతాయనే సంకేతాన్ని టీడీపీ హైకమాండ్ ఇచ్చింది. గవర్నర్ ఆమోదం కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సంబంధిత దస్త్రాన్ని లోక్భవన్కు పంపించినట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు.
"చరిత్రలో మొదటిసారి వడ్డెర్లకు ఎమ్మెల్సీగా అకాశం కల్పించాం. సామాజిక న్యాయానికి పెద్దపీట వేస్తూ ఎస్సీ సామాజిక వర్గం నుంచి వర్ల రామయ్య, వడ్డెర సామాజిక వర్గం నుంచి రమాదేవిని ఎంపిక చేశాం. ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే సీటు ఇవ్వలేకపోయినందున ఒక సాధారణ మహిళలకు ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇచ్చాం. వడ్డెర్లకు ఇప్పటికే 10 శాతం మైనింగ్ లీజులు ఇచ్చాం. లీజుకు చెల్లించే డబ్బుల్లోనూ సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం." -శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
AP Governor Quota MLCs : ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం కల్పించడంపై దళవాయి రమాదేవి భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఈ అవకాశం తనకు దక్కుతుందని అనుకోలేదని చెప్పారు. బడుగు, బలహీనవర్గాలకు చెందిన పార్టీ తెలుగుదేశమని మరోసారి రుజువు చేసిందన్నారు. అట్టడుగు నుంచి వచ్చిన తనకు ఈ అవకాశం దక్కడంపై సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్కు ధన్యావాదాలు తెలియజేస్తున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు.
లోకేశ్కు కృతజ్ఞతలు: మంత్రి నారా లోకేశ్ను దళవాయి రమాదేవి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్త సేవలను గుర్తించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నిజమైన కార్యకర్తలను టీడీపీ ఎప్పుడూ గుర్తిస్తుందని నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. పార్టీ కోసం నిస్వార్థంగా కష్టపడే కార్యకర్తలకు సముచిత స్థానం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రజాసమస్యల పరిష్కారానికి మరింత నిబద్ధతతో పని చేయాలని సూచించారు. ఎమ్మెల్సీగా బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వర్తించాలని నారా లోకేశ్ కోరారు.
అక్టోబర్లోగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలుకు కేబినెట్ ఆమోదం
జనగణన పూర్తయితేనే మున్సిపాలిటీలుగా మార్పు - అసెంబ్లీలో మంత్రి నారాయణ స్పష్టత