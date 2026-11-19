విజయనగరం జిల్లాలో 25 ఎంపీపీలు టీడీపీ కైవసం - సొంత నియోజకవర్గంలో బొత్సకు షాక్
TDP Dominance in Vizianagaram MPP Elections: వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేత బొత్స సత్యనారాయణ సొంత నియోజకవర్గంలో ఆ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అక్కడి మూడు మండలాల్లోనూ తెలుగుదేశం అభ్యర్థులే ఎంపీపీ పీఠాలు దక్కించుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:27 PM IST
విజయనగరం జిల్లా ఎంపీపీ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. మొత్తం 27 స్థానాలకు గానూ 25 చోట్ల తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు ఎంపీపీలుగా ఎన్నికయ్యారు. వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేత బొత్స సత్యనారాయణ సొంత నియోజకవర్గంలోనూ ఆ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అక్కడి మూడు మండలాల్లోనూ తెలుగుదేశం అభ్యర్థులే ఎంపీపీ పీఠాలు దక్కించుకోగా గరివిడిలో మాత్రమే వైఎస్సార్సీపీ విజయం సాధించింది.
జిల్లాలో ఆ పార్టీకి దక్కిన ఏకైక ఎంపీపీ స్థానం ఇదే. గరివిడిలో వైఎస్సార్సీపీకి మరో షాక్ తగిలింది. ఆ పార్టీకి చెందిన ఎంపీటీసీ సభ్యుడు బొంపల్లి వెంకటరావు రాజీనామా చేశారు. తనకు వైస్ ఎంపీపీ పదవి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి తప్పారని ఆరోపించారు. త్వరలో తన అనుచరులతో కలిసి భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రకటిస్తానని తెలిపారు. భోగాపురం ఎంపీపీ ఎన్నిక కోరం లేకపోవడంతో శుక్రవారానికి వాయిదా పడింది. ఈ విషయాన్ని ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి, ప్రొసీడింగ్ అధికారి ఎం.రామారావు ప్రకటించారు. మరోవైపు సమానంగా సీట్లు రావడంతో లాటరీ నిర్వహించగా గుర్ల ఎంపీపీగా టీడీపీ అభ్యర్థి వెన్ని సన్యాసినాయుడు ఎన్నికయ్యారు. భోగాపురం ఎంపీపీ విషయంలో కూటమి పక్షాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం రావాల్సి ఉంది. విజయనగరం ఎంపీపీగా కోరాడ తులసి ఎన్నికయ్యారు.
- గజపతినగరం మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షురాలిగా గంట్యాడ శ్రీదేవి, దత్తిరాజేరు మండల పరిషత్ అధ్యక్షురాలుగా సామి రెడ్డి రమాదేవి, గంట్యాడ మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షులుగా అల్లు విజయకుమార్, బొండపల్లి మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షురాలుగా గంట సరోజిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
- బొబ్బిలి నియోజకవర్గంలోని ఎంపీపీ పదవులన్నీ కూటమి ఖాతాలో చేరాయి బొబ్బిలి ఎంపీపీగా బొబ్బిలి సునీన, బాడంగి ఎంపీపీగా బంటు అర్జున్ రావు, రాంబద్రపురం ఎంపీపీ రమణమ్మ, తెర్లాం ఎంపీపీగా నిర్మలను గెలిచిన ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు.
- చీపురుపల్లి ఎంపీపీ స్థానాన్ని తెలుగుదేశం ఖాతాలో వేసుకుంది. తెలుగుదేశం పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి దన్నాన పద్మావతి మండల ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికైంది.
- గుర్లలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీకి సమానంగా సీట్లు రావడంతో ఎంపీపీ కోసం లాటరీ వేయగా లాటరీలో టీడీపీ అభ్యర్థి సన్యాసినాయుడిని అదృష్టం వరించింది.
- మెరకముడిదంలో కోట్ల మోతీలాల్ తెలుగుదేశం పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థిగా ఎన్నికయ్యారు.
- గరివిడి మండలంలో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ అభ్యర్థి మీసాల విశ్వేశ్వరరావు గెలుపొందారు.