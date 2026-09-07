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స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు టీడీపీ సన్నద్ధం - 28 జిల్లాలకు ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జుల నియామకం

రాష్ట్రంలోని 28 జిల్లాలకు ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జిలను నియమిస్తూ పార్టీ అధిష్ఠానం నిర్ణయం - ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులకు సహాయకులుగా ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జులు

28 జిల్లాలకు టీడీపీ ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జులు
28 జిల్లాలకు టీడీపీ ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 10:32 AM IST

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Election In-Charges for Local Body Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు టీడీపీ పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధమవుతోంది. రాష్ట్రంలోని 28 జిల్లాలకు ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జిలను నియమిస్తూ పార్టీ అధిష్ఠానం నిర్ణయం తీసుకుంది. అభ్యర్థుల ఎంపిక, ఎన్నికల ప్రచారం, పార్టీ నాయకులు, శ్రేణులను క్రియాశీలం చేయడం, ఎన్నికల నిర్వహణ, కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయం, వివాదాల పరిష్కారం వంటి అంశాలను వీరు పర్యవేక్షించనున్నారు. ఇప్పటికే ఆయా జిల్లాలకు ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులు ఉండగా వారికి సహాయకులుగా ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జిలు పనిచేస్తారు.

మంత్రులతో సమన్వయం : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జిల్లాల ఇన్‌ఛార్జి మంత్రులతో సమన్వయంగా పనిచేస్తూ పార్టీ విజయానికి అవసరమైన కార్యాచరణను ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జిలు అమలు చేయనున్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు దాడి రత్నాకర్‌, అల్లూరి జిల్లాకు పేరాబత్తుల రాజశేఖర్‌, పోలవరం జిల్లాకు కె.సత్తిబాబు, శ్రీకాకుళం జిల్లాకు ఎండీ నజీర్‌, విజయనగరం జిల్లాకు చింతకాయల విజయ్‌, విశాఖ జిల్లాకు ఎంఏ షరీఫ్‌, అనకాపల్లి జిల్లాకు కొండపల్లి అప్పలనాయుడు, కాకినాడ జిల్లాకు సుజయ్‌ కృష్ణ రంగారావును నియమించారు.

ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల ఎంపిక : కోనసీమ జిల్లాకు సానా సతీష్‌, తూర్పుగోదావరికి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు, పశ్చిమగోదావరికి భాష్యం రామకృష్ణ, ఏలూరుకు పంచుమర్తి అనురాధ, కృష్ణాకు కొమ్మాలపాటి శ్రీధర్‌, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాకు మక్కెన మల్లికార్జునరావు, గుంటూరుకు ఎంవీ సత్యనారాయణరాజు, పల్నాడుకు కొనకళ్ల నారాయణకు బాధ్యతలు అప్పగించింది. మిగిలిన జిల్లాలకు కూడా టీడీపీ సీనియర్ నేతలు, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలను ఎంపిక చేశారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు టీడీపీ పూర్తి సన్నద్ధం - 28 జిల్లాలకు ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జుల నియామకం (ETV Bharat)

తెదేపా శ్రేణులు సన్నద్ధం కావాలి : త్వరలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు కుప్పం తెదేపా శ్రేణులు సన్నద్ధం కావాలని పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. కుప్పం నియోజకవర్గంలోని నాలుగు మండలాలకు చెందిన ముఖ్య నేతలతో ఆదివారం ఆయన ఉండవల్లి నివాసంలో సమావేశం నిర్వహించారు. ఎన్నికల్లో విజయం కోసం నాయకులు, కార్యకర్తలు కలిసికట్టుగా సాగాలన్నారు. పంచాయతీ, మండల, జడ్పీ, మున్సిపల్‌ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుని అన్నింటిలో గెలుపు కోసం కష్టపడాలని సూచించారు. ఎన్నికల ఫలితాల్లో తేడా వస్తే ఉపేక్షించేది లేదని తేల్చి చెప్పినట్లు నేతలు పేర్కొన్నారు. పదవులు తీసుకుని కష్టపడకుండా కారణాలు చెబితే కుదరదన్నారు. లాలూచీ రాజకీయాలకు స్వస్తి పలకాలని హితవు పలికారు.

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