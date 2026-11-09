పార్టీ జెండా మోసిన చేతులకే పగ్గాలు - ప్రజాప్రతినిధులుగా రిక్షా వాలా, చిక్కు వెంట్రుకలు అమ్ముకునే మహిళ
Tickets to Common People : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు, రాజకీయ సమీకరణాలు కొందరికి కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టాయి. ప్రజాప్రతినిధులుగా రిక్షా వాలా, ఆటో కార్మికుడు, చిక్కు వెంట్రుకలు అమ్ముకునే మహిళ ఎన్నికయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:29 AM IST
ఒకరు రిక్షా వాలా, మరొకరు ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషించే వ్యక్తి. ఇంకొకరు ఇంటింటికీ తిరుగుతూ చిక్కు వెంట్రుకలు కొనుగోలు చేసుకునే మహిళ. నిన్నమొన్నటి వరకు వీధుల్లో జీవన పోరాటం చేసిన వీరు నేడు ప్రజాప్రతినిధులుగా అవతరించారు. రిక్షా కార్మికుడు, ఆటోవాలా ఎంపీటీసీలుగా వెంట్రుకలు కొనుగోలు చేసే మహిళ ZPTCఎన్నికై అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. రాజకీయ వారసత్వం, ఆర్థిక బలం లేకున్నా ప్రజల ఆదరణే తమ విజయానికి పునాదని చాటిన సామాన్యుల ప్రస్థానంపై 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు, రాజకీయ సమీకరణాలు కొందరికి కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టాయి. కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు MPTC, పామర్రు ZPTC స్థానాల నుంచి గెలుపొందిన వారే ఇందుకు నిదర్శనం. పెనమలూరు-2 MPTC స్థానం నుంచి గెలుపొందిన శీలం ఆనంద్ రిక్షా కార్మికుడు కాగా పెనమలూరు-1 నుంచి గెలిచిన బాదావత్ వెంకటేశ్వరరావు ఆటోడ్రైవర్. వీరిద్దరూ టీడీపీ నుంచి బరిలో నిలచి ఇంటింటి ప్రచారం చేసి మరీ విజేతలుగా నిలిచారు. వీరిని ఎంపీటీసీలుగా ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు.
ప్రజాప్రతినిధులుగా రిక్షా వాలా : అందరికీ సుపరిచితుడైన శీలం ఆనంద్ది సాధారణ నిరుపేద కుటుంబం. జీవనోపాధి కోసం రిక్షా తొక్కుకుంటూనే 3 దశాబ్దాలుగా తెలుగుదేశం పార్టీకి సేవ చేస్తున్నారు. ఊరిలో రైతులకు అవసరమైన ఎరువులు, వ్యవసాయ సామగ్రిని తన రిక్షాపై చేరవేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు. పార్టీ పిలుపునిస్తే చాలు తన పనులను పక్కనపెట్టి మరీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ఆనంద్కు అలవాటు.
టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ఆనంద్ రిక్షాపై తెలుగుదేశం జెండా కట్టుకుని పార్టీ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతూ తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ఎలాంటి పదవులు ఆశించకుండా ఇన్నేళ్లుగా పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్న ఆనంద్కు ఇప్పుడు ఎంపీటీసీ పదవి దక్కింది. పెనమలూరు-1 నుంచి గెలిచిన బాదావత్ వెంకటేశ్వరరావు ఆటోడ్రైవర్. పార్టీ ఏ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చినా హాజరవుతారు. వీరిద్దరూ టీడీపీకి చేసిన సేవలకు తగిన గుర్తింపు లభించిందని ఆ పార్టీ నాయకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
చిక్కు వెంట్రుకలు అమ్ముకునే మహిళకు టికెట్ : పామర్రు నుంచి జడ్పీటీసీగా గెలుపొందిన వెంకటేశ్వరమ్మ మొన్నటి వరకు భుజానికి జోలి తగిలించుకుని ఇంటింటికి తిరుగుతూ చిక్కు వెంట్రుకలు కొని అమ్ముకుంటూ జీవనం సాగించేది. ఆమె జీవితాన్ని కూటమి మార్చేసింది. పామర్రు జడ్పీటీసీ స్థానం ఎస్టీ మహిళలకు రిజర్వ్ అయింది. దీంతో టీడీపీ తరపున వెంకటేశ్వరమ్మకు అవకాశమిచ్చారు. ఓటర్లు ఆదరించడంతో ఆమె 8,469 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచారు.
జిల్లాలో అత్యధిక మెజార్టీల్లో ఇదొకటి. ఆమెకు భర్త చింతేశ్వరరావు దినసరి కూలీ. వెంకటేశ్వరమ్మ మామయ్య పానకాలు పామర్రు నాలుగు రోడ్ల కూడలిలోని ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని అభిమానంతో 25ఏళ్లుగా శుభ్రం చేస్తున్నారు. పార్టీకి నమ్మకమైన కార్యకర్తగా కొనసాగుతున్నారు. నిన్నటి వరకు బతుకుబండి లాగిన వెంకటేశ్వరమ్మ చేతులే నేడు ప్రగతి బండి నడిపించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఇలా పార్టీ కోసం జెండా మోసిన చేతులకే పదవుల పగ్గాలు దక్కాయి. సామాన్యుల జీవితాల్లో ప్రజాస్వామ్యం నింపిన కొత్త వెలుగులివి.
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